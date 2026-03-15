Sheinbaum respalda el llamado del expresidente López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este domingo el llamado que hizo el sábado por la noche el expresidente…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este domingo el llamado que hizo el sábado por la noche el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba frente al bloqueo económico y de combustible impuesto por Estados Unidos.

“El día de ayer el presidente López Obrador, que está ahora en retiro escribiendo libros, escribió algo en sus redes sociales y dijo: ‘Me siento muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba’, porque el pueblo de Cuba tiene muchos años que Estados Unidos y otros países le hicieron un bloqueo y no le permiten que lleguen productos”, apuntó Sheinbaum en un acto en Compostela, en el estado Nayarit, noroeste.

“Recientemente hicieron otro bloqueo para que no llegara petróleo. Están sufriendo los hermanos cubanos y es un pueblo hermano, cercano”, añadió.

El sábado por la noche, el expresidente López Obrador (2018-2024) reapareció en redes sociales con un mensaje en apoyo a Cuba y llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil.

Durante su Gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias.

Este domingo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la “generosa solidaridad y el acompañamiento” de México, en respuesta al mensaje de López Obrador.

“Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”, expresó Díaz-Canel en las redes sociales.

Sheinbaum recordó que, a pesar de las nuevas restricciones a Cuba, el Gobierno mexicano decidió continuar su apoyo a la isla. “Nosotros decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda”.

La mandataria dijo que su Gobierno continuará “apoyando al pueblo de Cuba y quien quiera apoyar, que apoye (…) hay quien dice: ‘yo no estoy de acuerdo con el Gobierno de Cuba’. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”.

El viernes, la presidenta Sheinbaum celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

El Partido Comunista de Cuba confirmó también el viernes que representantes del Gobierno de la isla han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

Las conversaciones entre ambos Gobiernos se producen en un contexto de tensiones prolongadas entre Washington y La Habana, que incluyen el embargo económico impuesto por Estados Unidos a la isla desde hace décadas y la presión en los últimos meses bloqueando la entrada de importaciones de petróleo al país caribeño.

The-CNN-Wire

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