Sheinbaum reitera su respaldo al llamado de AMLO a apoyar a Cuba y dice que ella misma hará un aporte personal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a respaldar este lunes el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a respaldar este lunes el llamado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a apoyar al pueblo de Cuba frente al bloqueo económico y de combustible impuesto por Estados Unidos.

“México fue el único país, entre todas las presiones, que se opuso al bloqueo a Cuba”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa matutina al ser consultada por la publicación que el expresidente hizo en sus redes sociales el fin de semana, con un mensaje de apoyo a Cuba y los datos de la cuenta bancaria de una asociación civil para ayudar al pueblo de la isla.

“Yo creo que sí voy a hacer una aportación de manera personal”, dijo Sheinbaum, sin dar detalles del monto.

Sheinbaum ya había respaldado el llamado de AMLO este domingo en un acto en Compostela, en el estado de Nayarit, noroeste de México, en donde también recordó que, a pesar de las restricciones, el Gobierno mexicano siguió apoyando a Cuba.

El propio presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, agradeció la “generosa solidaridad y el acompañamiento” de México, en respuesta al mensaje de López Obrador.

“Jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad”, expresó Díaz-Canel en un mensaje publicado en redes sociales.

Consultada sobre el inicio del proceso de revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (el T-MEC), Sheinbaum aseguró que esperan llegar a “muy buen término” con el Gobierno de Donald Trump.

Sheinbaum dijo el lunes que esperan llegar a “muy buen término” con Estados Unidos al inicio de un proceso de revisión bilateral del acuerdo comercial conocido como T-MEC, que incluye a Canadá.

Además, dijo que esperará “el mejor momento” para tener una reunión con Trump sobre este tema.

“Buscamos siempre una buena relación con el Gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, en comercio. Ahora inician estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término”, dijo Sheinbaum.

The-CNN-Wire

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