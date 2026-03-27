Shakira vende 450.000 entradas para su residencia en Europa, según Forbes

La residencia de Shakira en Europa alcanzó cifras récord de venta de boletos. De acuerdo con Forbes España, la artista…

La residencia de Shakira en Europa alcanzó cifras récord de venta de boletos. De acuerdo con Forbes España, la artista colombiana superó las 450.000 entradas vendidas para las 11 presentaciones previstas en Madrid como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”.

Los conciertos se llevarán a cabo en un recinto temporal denominado “Estadio Shakira”, que albergará a más de 50.000 asistentes por noche y será construido especialmente para estos espectáculos. El espacio estará ubicado en Iberdrola Music, en la capital española, un complejo de aproximadamente 185.000 metros cuadrados dedicado a actividades culturales, gastronómicas y musicales.

A través de una publicación en Instagram, la cantante mostró cómo lucirá el estadio que llevará su nombre, compartiendo imágenes y videos de los modelos diseñados para su construcción. En el mensaje, también expresó su entusiasmo por presentarse en este recinto.

La residencia fue anunciada oficialmente el pasado 20 de marzo con solo tres fechas; sin embargo, debido a la alta demanda, se ampliará a 11 noches: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre. Las entradas para todos los conciertos ya están disponibles a través de Ticketmaster España.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.