Shakira anuncia residencia de conciertos en Madrid

Shakira anunció una residencia de conciertos en Madrid para septiembre próximo. La cantante colombiana compartió que tiene programado presentarse los…

Shakira anunció una residencia de conciertos en Madrid para septiembre próximo.

La cantante colombiana compartió que tiene programado presentarse los días 25, 26 y 27 de ese mes en la capital española, pero se espera que el número de fechas pueda incrementarse.

Los recitales forman parte de su actual gira “Las mujeres ya no lloran” que ha llevado a la superestrella de la música a visitar, durante el último año, diversas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.

El recinto en donde se llevarán a cabo estas presentaciones lleva por nombre Estadio Shakira. Se trata de un espacio para conciertos temporal que tendrá capacidad para más de 50.000 personas y que estará ubicado en el Iberdrola Music de Madrid. Hace unos días la cantante contó en un adelanto de una entrevista con Henár Álvarez para la cadena RTVE que la empresa de entretenimiento Live Nation está a cargo de la construcción del centro de espectáculos con una producción que “no se ha visto antes” en España.

Para conseguir entradas a los conciertos que realizará Shakira en España es necesario registrarse en la página de Ticketmaster del país europeo, lo que permitirá tener acceso a la preventa que se realizará el próximo martes 24 de marzo. El miércoles 25 y el jueves 26 se realizarán dos preventas por parte de Live Nation y será recién el viernes 27 cuando se habilite la venta general para estos conciertos.

La colombiana también tiene programadas otras presentaciones como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran” que se llevarán a cabo en Medio Oriente, India y Egipto entre marzo y abril, según su calendario oficial. El pasado 1 de marzo, Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México que, de acuerdo con cifras oficiales, reunió a más de 400.000 personas. Además, el próximo 2 de mayo hará otra presentación gratuita en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

The-CNN-Wire

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