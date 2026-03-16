Shakira afirma que en España construirán un estadio para sus conciertos

Shakira reveló que se planea construir un estadio temporal en España para albergar los conciertos con los que cerrará su…

Shakira reveló que se planea construir un estadio temporal en España para albergar los conciertos con los que cerrará su gira “Las mujeres ya no lloran”.

Durante un adelanto de una entrevista con Henár Álvarez para la cadena RTVE, la artista colombiana explicó que está reservando sus presentaciones en el país europeo para el final del tour, donde planea “tirar la casa por la ventana”.

La superestrella de la música contó que el nombre del recinto, que está a cargo de la empresa de entretenimiento Live Nation, sería “Estadio Shakira” y adelantó que se planea una producción que “no se ha visto antes” en España. La intérprete no reveló aún las fechas ni las ciudades que visitará, pero señaló que contempla realizar más de dos noches de conciertos en el país.

“Las mujeres ya no lloran” es la actual gira de Shakira, con la que promueve el álbum del mismo nombre. El tour comenzó en Brasil en febrero de 2025 y desde entonces ha pasado por diversas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. La colombiana también tiene programadas presentaciones en Medio Oriente, India y Egipto entre marzo y abril, según su calendario oficial.

El pasado 1 de marzo, Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México que, de acuerdo con cifras oficiales, reunió a más de 400.000 personas. Además, el próximo 2 de mayo dará otra presentación gratuita en la playa de Copacabana (Río de Janeiro, Brasil).

Esta no es la primera vez que se construye un recinto especial para un concierto. En 2024, se levantó un estadio temporal a medida para los shows de Adele en Munich, Alemania.

The-CNN-Wire

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