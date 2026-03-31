Secuestran en Iraq a la periodista estadounidense Shelly Kittleson

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada este martes en Bagdad, Iraq, según informaron fuentes y el medio de comunicación…

La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue secuestrada este martes en Bagdad, Iraq, según informaron fuentes y el medio de comunicación para el que trabaja.

El Gobierno de Estados Unidos está siguiendo de cerca su secuestro y trabajando con los iraquíes para asegurar su liberación, dijo un funcionario estadounidense.

No está claro quién es responsable de su secuestro, pero las fuentes dijeron que se le advirtió de amenazas en su contra, incluido el secuestro, por parte del grupo Kataib Hezbollah, aliado de Irán.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Dylan Johnson, dijo en una publicación en X que “un individuo con vínculos con el grupo de milicia alineado con Irán, Kataib Hezbollah, que se cree está involucrado en el secuestro, ha sido puesto bajo custodia por las autoridades iraquíes”.

Kataib Hezbollah es un grupo de milicia respaldado por Irán que ha atacado repetidamente a estadounidenses. Kittleson es una periodista especializada en Medio Oriente y Afganistán, con trabajos publicados en medios internacionales, estadounidenses e italianos.

Según una fuente familiarizada con la advertencia, el Gobierno de Estados Unidos le avisó recientemente a Kittleson sobre un plan de Kataib Hezbollah para secuestrarla o matarla. La advertencia se produjo mientras ella ya estaba trabajando en Iraq.

Otra fuente dijo que funcionarios estadounidenses e iraquíes habían estado siguiendo amenazas de un grupo aliado de Irán contra Kittleson, incluidas amenazas de secuestrarla o matarla, y le habían recomendado que se fuera del país en múltiples ocasiones en las últimas semanas.

“El Departamento de Estado cumplió previamente con nuestro deber de advertir a esta persona sobre amenazas en su contra y seguiremos coordinando con el FBI para asegurar su liberación lo antes posible”, dijo Johnson el martes, sin dar más detalles sobre las amenazas.

Al-Monitor, una organización de noticias con sede en Estados Unidos, confirmó el secuestro de Kittleson a primera hora del martes y pidió su “liberación segura e inmediata”.

Al-Monitor dijo estar “profundamente alarmado” por el secuestro de Kittleson, quien trabaja como colaboradora para el medio.

“Pedimos su liberación segura e inmediata. Respaldamos su vital labor informativa desde la región y pedimos su pronto regreso para que continúe su importante trabajo”, añadió el comunicado.

El Ministerio del Interior de Iraq dijo en un comunicado anterior que una periodista extranjera había sido secuestrada en el centro de Bagdad por individuos desconocidos en la noche del martes.

Las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron a uno de los sospechosos e incautaron uno de los vehículos utilizados en el secuestro, según el comunicado. Señaló que las fuerzas de seguridad han lanzado una operación para localizar a los responsables y asegurar la liberación de la periodista.

La Embajada de Estados Unidos en Iraq ha pedido repetidamente a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el país desde que el conflicto con Irán comenzó a finales de febrero, advirtiendo que milicias respaldadas por Irán podrían intentar secuestrar a estadounidenses. “No viaje a Iraq por ningún motivo. Salga inmediatamente si se encuentra allí”, dijo la embajada en su último comunicado, difundido durante el fin de semana.

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