Se sorteó la Copa Libertadores 2026: así quedaron los grupos

El torneo de fútbol más importante de Sudamérica ya tiene todo listo para comenzar, después de que este jueves, en…

El torneo de fútbol más importante de Sudamérica ya tiene todo listo para comenzar, después de que este jueves, en la sede de la Conmebol en Paraguay, se realizara el sorteo de la Copa Libertadores de América.

Treinta y dos equipos jugarán la fase de grupos. La mayoría clasificó directamente a esta instancia, y unos pocos debieron transitar el sinuoso camino de los repechajes. Como es habitual, habrá ocho zonas, con cuatro equipos en cada una. Se jugarán dos partidos contra todos los rivales del grupo, uno de local y otro de visita, y los dos mejores clasificarán a octavos de final.

Para los terceros no estará todo perdido, ya que los ocho clubes que terminen en esa posición se clasificarán a los playoffs de la Copa Sudamericana, el segundo torneo en importancia del continente, donde enfrentarán a los ocho que terminen segundos en llaves a doble partido, de local y visitante. De esta manera, se busca dar una mayor competitividad a la fase de grupos, ya que solo el último queda eliminado de toda competencia internacional.

Los equipos brasileños y argentinos serán mayoría, ya que cada uno tiene seis representantes: Flamengo (último campeón), Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro y Mirassol por el lado de Brasil; Boca Juniors, Lanús, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia por el lado de Argentina.

Todos los países del continente tendrán representación, aunque bastante menor. Colombia tendrá cuatro equipos (Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima), mientras que habrá tres clubes de Ecuador (Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil) y de Perú (Universitario, Cusco y Sporting Cristal).

Además, habrá dos participantes de Uruguay (Peñarol y Nacional), Paraguay (Libertad y Cerro Porteño), Venezuela (Deportivo La Guaira, Universidad Central), Bolivia (Bolívar y Always Ready) y Chile (Universidad Católica y Coquimbo Unido).

Grupo A

Flamengo (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Cusco FC (Perú)

Independiente Medellín (Colombia)

Grupo B

Nacional (Uruguay)

Universitario (Perú)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportes Tolima (Colombia)

Grupo C

Fluminense (Brasil)

Deportivo La Guaira (Venezuela)

Bolívar (Bolivia)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Grupo D

Boca Juniors (Argentina)

Cruzeiro (Brasil)

Universidad Católica (Chile)

Barcelona de Guayaquil (Ecuador)

Grupo E

Peñarol (Uruguay)

Corinthians (Brasil)

Independiente Santa Fe (Colombia)

Platense (Argentina)

Grupo F

Palmeiras (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay)

Junior (Colombia)

Sporting Cristal (Perú)

Grupo G

Liga de Quito (Ecuador)

Always Ready (Bolivia)

Lanús (Argentina)

Mirassol (Brasil)

Grupo H

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Rosario Central (Argentina)

Universidad Central (Venezuela)

The-CNN-Wire

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