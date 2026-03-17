¿Se casaron? Zendaya habla de las especulaciones sobre su relación con Tom Holland

Zendaya se refirió a los rumores sobre una supuesta boda con Tom Holland que han surgido en los últimos días.…

Zendaya se refirió a los rumores sobre una supuesta boda con Tom Holland que han surgido en los últimos días.

La actriz fue invitada la noche del 16 de marzo al programa “Jimmy Kimmel Live!”. Durante su charla con Jimmy Kimmel, habló de distintos temas, como su más reciente película, “The Drama”, en la que actúa junto a Robert Pattinson. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que abordó los rumores de que ya habría contraído matrimonio con Holland.

La actriz explicó que muchas de las imágenes que circulan en internet, y que simulan una boda entre ambos, han sido creadas con inteligencia artificial. Zendaya contó que incluso ha recibido felicitaciones por estas fotos, por lo que ha tenido que desmentirlas en varias ocasiones. También relató, en tono de broma, que personas cercanas le reclamaron por “no haberlas invitado”.

Zendaya tomó el tema con humor y presentó un video para “aclarar la confusión”. En el clip se observa una escena de “The Drama” en la que su personaje se casa con el de Pattinson. No obstante, el video fue alterado para colocar el rostro de Holland sobre el de Pattinson, como una broma sobre las especulaciones en torno a su vida personal.

Pese a la aclaración, el momento dejó a algunos espectadores con más dudas sobre si la pareja está casada o no. Zendaya y Holland se conocieron en 2017 durante el rodaje de “Spider-Man: Homecoming”.

A inicios de marzo, Law Roach, estilista de Zendaya, dijo en la alfombra roja de los premios Actores, en una entrevista con Access Hollywood, que “la boda ya se celebró”, insinuando que la pareja podría estar casada. Sus declaraciones avivaron los rumores, especialmente después de que Zendaya fuera vista en febrero con un anillo de oro en lugar de uno de diamantes.

CNN contactó a representantes de Zendaya y Holland para solicitar comentarios.

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