Savannah Guthrie “planea regresar” al programa “Today”, dice NBC

Savannah Guthrie “planea regresar” al programa “Today” en algún momento, dijo NBC este jueves, en los primeros comentarios públicos de la cadena sobre su futuro en el programa.

La madre de Guthrie, Nancy, lleva desaparecida 33 días, como señaló el programa “Today” en una breve actualización de noticias sobre el caso este jueves por la mañana.

Guthrie pasó varias semanas en Tucson, Arizona, ayudando con la búsqueda, antes de regresar recientemente a su casa en Nueva York.

NBC dijo este jueves que Guthrie pasó por la sede icónica de “Today”, el Estudio 1A del Rockefeller Center, por primera vez desde el aparente secuestro de su madre.

“Savannah Guthrie pasó por el estudio esta mañana para estar con sus colegas de ‘Today’ y agradecerles”, dijo NBC. “Aunque planea regresar al programa al aire, por ahora sigue enfocada en apoyar a su familia y en trabajar para ayudar a traer a Nancy de regreso a casa”.

“Tengo toda la intención de volver”, dijo Guthrie a sus colegas durante la visita, según una fuente que estuvo presente. “No sé cómo volver, pero tampoco sé cómo no hacerlo. Ustedes son mi familia. Y me gustaría intentarlo”.

Guthrie agradeció al equipo del programa “Today” por “preocuparse por mi mamá tanto como yo”. Aseguró: “Quería que supieran que todavía sigo en pie, todavía tengo esperanza, y sigo siendo yo. Y no sé qué versión de mí será, pero lo será”.

Jenna Bush Hager y Sheinelle Jones hablaron sobre la visita de Guthrie durante la hora de las 10 a.m. de “Today”.

Guthrie “abrazó a cada persona en este salón”, dijo Hager. “Ella es sumamente querida aquí”.

“Cuando estés lista, aquí estamos”, dijo Jones, haciéndose eco de lo que los copresentadores le dijeron a Guthrie durante la visita.

CNN reportó la semana pasada que la fecha del regreso al trabajo de Guthrie era muy incierta y dependía por completo de ella, dada la angustiosa y absorbente búsqueda de Nancy.

