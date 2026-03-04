Sánchez se reafirma en el “no a la guerra”, pese a las amenazas de Trump de represalias contra España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que la posición de su Ejecutivo frente al conflicto bélico…

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que la posición de su Ejecutivo frente al conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EE.UU. e Israel a Irán se resume “en cuatro palabras” con un “no a la guerra”, el lema que se popularizó con la guerra de Iraq de 2003.

En relación con la amenaza de Donald Trump de castigar la postura española, Sánchez manifestó que España no será “cómplice de algo malo para el mundo” como es la actual guerra en Medio Oriente “solo por el miedo a las represalias de alguno”, sin mencionar al presidente de EE.UU.

Durante una comparecencia para defender la posición de su Ejecutivo frente al actual conflicto bélico en Medio Oriente, Sánchez recordó este miércoles que Estados Unidos “ya nos arrastró” a la guerra de Iraq en 2003, que desencadenó “la mayor oleada de inseguridad” en Europa desde la caída del Muro de Berlín.

El presidente del Gobierno español se ha referido en concreto a aquel conflicto “que en teoría se dijo entonces se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global” pero que, ha advertido, “produjo el efecto contrario”, con más inseguridad, terrorismo y efectos en la economía global.

“Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro”, ha sentenciado en su declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa para explicar la situación generada por la escalada bélica a raíz de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán.

Hay que prepararse para la posibilidad “de que sea una guerra larga”, advirtió Sánchez sobre el actual conflicto, ante el que afirmó que su Gobierno mantendrá la misma posición “clara y contundente” que tiene sobre Ucrania y Gaza, y que se traduce en “no a la quiebra del derecho internacional que nos protege a todos”.

Al respecto, sostuvo que su ejecutivo está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, trabajadores, empresas y autónomos a mitigar los impactos económicos del conflicto en Medio Oriente.

“Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria”, añadió.

A los españoles atrapados en el conflicto les trasladó: “pueden tener la certeza de que vamos a ayudarles y de que vamos a traerles de vuelta a casa”, sí así lo desean.

En la región se encuentran unos 30.000 españoles, entre residentes, turistas y personas que se habían desplazado por motivos laborales. Ya este martes regresó a España un primer grupo de ciudadanos y otros están saliendo de la zona por otras vías.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.