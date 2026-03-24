Rusia lanzó un inusual ataque diurno con drones contra Ucrania

Rusia lanzó uno de sus mayores ataques contra Ucrania en los últimos meses; disparó cerca de 1.000 drones en las…

Rusia lanzó uno de sus mayores ataques contra Ucrania en los últimos meses; disparó cerca de 1.000 drones en las últimas 24 horas, según el ejército ucraniano.

Más de 550 de esos drones fueron lanzados contra objetivos en todo el país en un inusual y mortal ataque diurno, informó el ejército.

Al menos dos personas en el óblast occidental ucraniano de Ivano-Frankivsk murieron, según la gobernadora regional Svitlana Onyshchuk. Otras cuatro personas, incluida una niña de 6 años, resultaron heridas. Y en Vinnytsia, un hombre de 59 años murió mientras que otras 11 personas resultaron heridas, según el alcalde Serhiy Morgunov.

“Este fue uno de los mayores ataques durante el día”, con drones dirigidos hacia el centro y el oeste de Ucrania, dijo el portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yuriy Ignat.

En Lviv, al menos 17 personas resultaron heridas en el ataque, según el alcalde de la ciudad, Andriy Sadoviy.

La fuerza aérea indicó que se identificaron al menos 15 impactos y que al menos 541 drones fueron derribados o neutralizados.

Mientras tanto, en Rusia, un hombre de 55 años murió y otras 13 personas resultaron heridas en ataques con drones ucranianos en la región de Kursk, según el gobernador interino Alexander Khinshtein.

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The-CNN-Wire

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