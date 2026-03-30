Rusia dice que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada de un petrolero a la isla

Rusia aseguró este lunes que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada a la isla del petrolero Anatoli Kolodkin…

Rusia aseguró este lunes que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada a la isla del petrolero Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles). “Por supuesto, Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El ‘Anatoli Kolodkin’ es el primer cargamento de petróleo en llegar a Cuba en los últimos tres meses, en los que la isla ha visto profundizar su crisis bajo la presión de Estados Unidos. Este domingo, el presidente Donald Trump dijo que permitiría la llegada del buque de bandera rusa.

Peskov dijo que dicha autorización había sido abordada “con antelación” durante los contactos con representantes de la Casa Blanca.

Las autoridades estadounidenses levantaron por un mes las sanciones contra el petróleo en tránsito que hubiera partido de su puerto antes del 12 de marzo, aunque mantuvo la prohibición del suministro en el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte. Incluso Trump amenazó con imponer aranceles a los países que enviaran petróleo a la isla.

Sin embargo, este domingo Trump dio un mensaje en apariencia diferente. “Tenemos un buque petrolero ahí afuera. No nos molesta que alguien reciba una carga de petróleo, porque tienen que sobrevivir”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One cuando le preguntaron sobre los reportes de que Estados Unidos permitiría que el buque de bandera rusa llegue a Cuba.

“Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema. Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, agregó el presidente.

La isla se encuentra en una situación extremadamente crítica ante la falta de energía, con recurrentes apagones y otras dificultades que acrecientan la de por sí débil situación económica.

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