Roy Cooper y Michael Whatley avanzarán a una importante contienda en Carolina del Norte para el Senado, proyecta CNN

El demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley avanzarán a las elecciones generales de noviembre para un escaño vacante en el Senado de EE.UU. en Carolina del Norte, proyecta CNN, lo que prepara una contienda clave para ambos partidos.

Cooper, exgobernador de Carolina del Norte por dos mandatos, y Whatley, quien fue presidente del Comité Nacional Republicano durante la exitosa campaña de 2024 del presidente Donald Trump, fueron reclutados por los líderes de sus respectivos partidos para lo que será una contienda costosa y muy vigilada para reemplazar al senador republicano saliente Thom Tillis.

Los demócratas deben ganar cuatro escaños en noviembre para obtener el control del Senado y casi con certeza necesitarán voltear el escaño de Tillis para lograrlo. Los republicanos confían en que Whatley podrá competir gracias al respaldo de Trump en un estado que el presidente ganó tres veces.

Carolina del Norte no ha elegido a un demócrata para el Senado desde Kay Hagan en 2008. Sin embargo, este año se siente diferente para muchos demócratas que creen que el estado tiene una de sus mejores oportunidades para voltear un escaño en manos republicanas.

Mientras que el panorama nacional y el índice de aprobación de Trump serán factores importantes, gran parte del optimismo cauteloso de los demócratas está anclado en su candidato.

“No es solo que Roy Cooper nunca ha perdido una elección en 40 años, ha superado un electorado con tendencia republicana para ganar una elección estatal seis veces”, indicó Larken Egleston, tres veces delegado del Comité Nacional Demócrata y consultor de The Southern Group, a CNN. “Tiene un nombre casi totalmente identificado. Será difícil para los republicanos – y ya se les ve teniendo dificultades – convertirlo en una caricatura. Para bien o para mal, ya sea que la gente quiera a Roy o no, Carolina del Norte lo conoce”.

Si bien puede que no sea tan conocido, los republicanos creen que Whatley podrá conservar el escaño. Cuenta con el respaldo de Trump y mantiene una estrecha relación con él. Los republicanos afirman que esto es importante para su base.

El Partido Republicano de Carolina del Norte también destaca las tendencias recientes de inscripción como prueba de que su partido está en ascenso. Aunque cada partido cuenta con aproximadamente el 30 % de los votantes registrados, por primera vez hay más republicanos registrados que demócratas.

Aun así, los votantes no afiliados registrados constituyen la mayor parte del electorado, el 39 %. Los estrategas dicen que serán esos votantes quienes decidan al ganador.

“Cooper es un candidato bien conocido por los votantes y con el que los votantes no afiliados se han sentido cómodos. Whatley tendrá que construir su propia identidad y argumentar por qué es una mejor alternativa para ellos que Cooper. Es un camino más costoso para Whatley”, dijo Paul Shumaker, veterano operador detrás de cinco victorias republicanas al Senado de EE.UU., que no trabaja en la campaña de Whatley. “Donald Trump tuvo una coalición ganadora de votantes no afiliados en 2024. Mientras los republicanos puedan construir una coalición ganadora con los votantes no afiliados e indecisos de cara a noviembre, pueden mantener este escaño”.

Shumaker cree que el factor decisivo será la opinión de los votantes sobre la economía.

“Las elecciones intermedias son sobre la gestión de la ira y las expectativas fallidas”, dijo Shumaker. “Cualquier candidato republicano en un estado disputado, su destino estará ligado a la economía y al índice de aprobación del presidente. Si la economía va en la dirección correcta, el camino hacia la victoria para Whatley se facilita”.

Cooper ha hecho de la asequibilidad el pilar de su campaña hasta ahora, ha destacado el sólido crecimiento económico del estado durante su mandato como gobernador y su exitoso esfuerzo bipartidista para expandir Medicaid; al mismo tiempo, ha vinculado a Whatley con políticas “caóticas” de Trump, como los aranceles, que los demócratas dicen que han aumentado los costos.

Whatley se ha esforzado en atacar la reputación de Cooper como moderado. Aunque Whatley promociona el historial económico de Trump, gran parte de su campaña hasta ahora se ha centrado en presentar a Cooper como débil en temas de delincuencia e inmigración. “Quiero agradecer al presidente Donald J. Trump por su firme e inquebrantable apoyo en esta contienda”, dijo Whatley a sus seguidores la noche del martes y calificó la elección como una decisión entre “un campeón conservador para Carolina del Norte que será un aliado para el presidente Trump” o “un defensor de las políticas fallidas de la izquierda”.

Cooper, en su propio discurso de victoria en las primarias, presentó a su oponente republicano como “un funcionario desconectado de Washington y cabildero de las grandes petroleras, que solo vela por sí mismo y sus amigos bien conectados en Washington”.

Cooper y Whatley son prolíficos recaudadores de fondos. Según datos de la Comisión Federal de Elecciones, Cooper ha recaudado más de US$ 21 millones desde que lo anunció en julio, mientras que Whatley ha reunido cerca de US$ 6,5 millones.

