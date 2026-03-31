Ronaldinho lanza un sello discográfico con un álbum inspirado en la Copa del Mundo

El astro brasileño del fútbol Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, anunció el lunes en Miami el lanzamiento de…

El astro brasileño del fútbol Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, anunció el lunes en Miami el lanzamiento de su propio sello discográfico, Tu Música, que editará un álbum inspirado en la Copa Mundial de la FIFA.

En el sitio web de Tu Música se explica cómo funciona el sello discográfico, establecido en Miami: “A través de su Instagram, Ronaldinho invitará a artistas consagrados y emergentes a lanzar su música por Tu Música, sello que ya nace con visión global”. En la empresa participa también el hermano de Ronaldinho, Roberto de Assis.

Según reporta Billboard, el primer proyecto del sello será un álbum inspirado en la Copa del Mundo que reunirá a artistas de varios países. Durante la semana del 6 de abril, artistas y compositores tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos, y las canciones seleccionadas aparecerán en el álbum.

Tu Música propone a los artistas unas metas de descargas o streams que deben alcanzar sus canciones para “desbloquear”, como indica su sitio web, “premios, experiencias exclusivas, visibilidad y oportunidades”. Es un modelo de negocio que luce más cercano a una plataforma de distribución amparada en la imagen del futbolista que en un sello discográfico tradicional.

“La música siempre ha sido una parte importante de mi vida. Ha estado conmigo durante los momentos más importantes, dentro y fuera de la cancha. Ahora quiero llevar esa energía a todas partes: conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar”, dijo Ronaldinho en declaraciones a Billboard.

Nacido en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, Ronaldinho, de 46 años, se retiró oficialmente del fútbol profesional en 2018. Fue designado dos veces jugador del año por la FIFA (2004, 2005) y como futbolista conquistó con el Barcelona la Liga de Campeones de la UEFA (2006) y la Copa Mundial de la FIFA con Brasil, en 2002. En 2020, fue detenido junto con su hermano Roberto en Paraguay por ingresar ambos al país con documentos falsos.

The-CNN-Wire

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