¿Qué pasó en el ataque contra la sinagoga que alberga una escuela cerca de Detroit?

Un atacante murió después de que el vehículo que conducía se estrellara contra una sinagoga en el área de Detroit el jueves, dijo a CNN un funcionario federal informado sobre el incidente. El sospechoso tenía un rifle, señaló el funcionario.

El atacante fue hallado muerto en el vehículo en la sinagoga de West Bloomfield Township, Michigan, que alberga una escuela, dijo este jueves el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

El cuerpo del sospechoso está gravemente quemado, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto, lo que puede dificultar que los investigadores lo identifiquen.

No hubo heridos entre los niños ni en el personal, dijo el sheriff. Al menos 30 agentes debieron ser trasladados al hospital por inhalación de humo y uno de los guardias de seguridad resultó golpeado por el vehículo, dijo Bouchard.

La sinagoga “quedó envuelta” en llamas y una investigación adicional revelará exactamente qué ocurrió, añadió Bouchard.

El sospechoso atravesó con el vehículo las puertas del edificio, dijo. En este momento, las autoridades creen que solo había una persona en el auto, según Bouchard.

Cuando el sospechoso llegó a la sinagoga, el personal de seguridad lo vio y se enfrentó a él con disparos, dijo Bouchard a los periodistas.

Los equipos de emergencia encontraron lo que parecía ser una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo, según varios funcionarios informados sobre el asunto.

El sheriff dijo que el vehículo del sospechoso entró “por completo” en el edificio y que las autoridades no pueden determinar el alcance de los daños a la sinagoga.

“Eso ni siquiera puedo decírselo”, dijo Bouchard sobre los posibles daños al edificio. Añadió que las autoridades tuvieron que “enviar gente con máscaras de gas para despejar esa zona”.

Bouchard dijo que es “difícil decir a qué velocidad” conducía el sospechoso cuando embistió el edificio. “Quiero decir, se desplazaba con determinación y por el pasillo, por lo que vi en el video”, añadió.

El vehículo utilizado en el ataque está registrado a nombre de un hombre en Dearborn Heights, Michigan, originario del Líbano, dijeron a CNN múltiples fuentes oficiales.

Las autoridades están investigando reportes acerca de que el hombre dijo a la gente que tenía varios familiares muertos en un ataque aéreo israelí en el Líbano en los últimos días, aseguraron esos funcionarios.

El ataque al Templo Israel fue un “acto de violencia dirigido contra la comunidad judía”, dijo Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit.

Runyan describió el incidente como “profundamente perturbador y trágico”, y subrayó que el asunto sigue bajo investigación.

El motivo detrás del ataque también está bajo investigación, según el sheriff Bouchard.

“Qué llevó a esta persona a actuar, eso tiene que ser determinado por la investigación”, dijo Bouchard durante una conferencia de prensa el jueves por la noche. “Podemos suponer, pero tenemos que encontrar esos hechos, y eso va a suceder en los próximos días”.

El Centro de Primera Infancia del Templo Israel es un jardín de infantes, preescolar y guardería. Los más de 100 estudiantes inscritos en el centro de primera infancia y la escuela están a salvo, dijo la sinagoga el jueves en una publicación en Facebook.

“Los 140 estudiantes de nuestro Centro de Primera Infancia Susan y Harold Loss, nuestro increíble personal, nuestros valientes maestros y nuestro heroico personal de seguridad están todos localizados y a salvo”, dijo la sinagoga en la publicación.

Los maestros utilizaron capacitación previa para mantener a los estudiantes a salvo y tranquilos, dijo la publicación.

West Bloomfield Township está a unos 40 kilómetros al noroeste de Detroit.

