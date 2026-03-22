Repechajes al Mundial 2026 y amistosos de alto vuelo: ¿qué está en juego en la fecha FIFA de marzo?

A poco menos de tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA de 2026, el fútbol…

A poco menos de tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA de 2026, el fútbol de selecciones vuelve a dominar la agenda en la última semana de marzo, con mucho en juego. Para algunas selecciones es la última oportunidad de probar futbolistas antes de elaborar la lista de convocados para la fiesta de Norteamérica, pero hay otras 22 que directamente se estarán jugando su pasaje al torneo más importante de todos.

Lo primero y principal será conocer a los últimos seis pasajeros que se subirán al avión rumbo a Canadá, Estados Unidos y México. Todos saldrán de los repechajes que se jugarán esta semana: cuatro de un minitorneo puramente europeo y otros dos de una repesca elaborada con selecciones de los demás continentes.

México será sede de lo que la FIFA ha llamado Torneo Clasificatorio, un repechaje con seis selecciones: Bolivia (clasificada por Sudamérica), Jamaica y Suriname (Concacaf), Nueva Caledonia (Oceanía), Iraq (Asia) y la República Democrática del Congo (África).

Las seis participantes quedaron divididas en dos llaves de tres cada una, con base en el ranking FIFA de noviembre. La nación africana y la asiática, al ser las dos mejor posicionadas, esperan en la final de las dos llaves. Las otras cuatro deben pasar un primer examen entre sí.

Bolivia vs. Suriname

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Iraq vs. Bolivia/Suriname

R.D. del Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica

En Europa sucederá algo similar, pero solo con participantes de la UEFA. Dieciséis, para ser exactos: los nueve que terminaron segundos en la eliminatoria y otros seis que llegaron por tener mejor desempeño en la Liga de Naciones.

El formato será idéntico, aunque sin preclasificados. Los 16 participantes quedaron divididos en cuatro zonas, y habrá dos semifinales y una final en cada una. El ganador de cada grupo va al Mundial.

Italia vs. Irlanda del Norte (Llave A)

Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave A)

Ucrania vs. Suecia (Llave B)

Polonia vs. Albania (Llave B)

Turquía vs. Rumania (Llave C)

Eslovaquia vs. Kosovo (Llave C)

Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Llave D)

República Checa vs. Irlanda (Llave D)

Gales/Bonia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte (Llave A)

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania (Llave B)

Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania (Llave C)

República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte (Llave D)

Para quienes no estén jugándose la clasificación al Mundial de 2026, esta semana será la última oportunidad de jugar amistosos antes de presentar las listas de futbolistas convocados para la gran cita, y hay algunos cruces que, de por sí, ya resultan sumamente atractivos. Estos son algunos:

Brasil vs. Francia

Colombia vs. Croacia

Suiza vs. Alemania

Marruecos vs. Ecuador

Inglaterra vs. Uruguay

México vs. Portugal

México vs. Bélgica

Croacia vs. Brasil

Francia vs. Colombia

Países Bajos vs. Ecuador

La última semana de marzo iba a servir también para disputar la segunda Finalissima, la final entre los últimos campeones de la Copa América y la Europa, Argentina y España, que, también, son las dos mejores selecciones del ranking FIFA.

Sin embargo, no habrá definición. La UEFA, que tenía a su cargo la organización, vendió el partido a Qatar, que había propuesto el estadio de Lusail (sede de la final del Mundial de 2022) para la gran final el 27 de marzo. Todo estaba encaminado hasta que estalló la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, y las represalias de la república islámica contra bases estadounidenses en la región, incluida Qatar.

El conflicto obligó a buscar una nueva sede contrarreloj, pero no hubo acuerdo. Solo quedaron acusaciones cruzadas entre la Conmebol y la UEFA.

Eso obligó a los dos seleccionados a buscar rivales, con pocas opciones disponibles (muchos ya tenían arreglados partidos amistosos). España consiguió a Serbia, el 27 de marzo, y Egipto, el 31. Argentina, por su parte, se quedó con Mauritania, el 27, y Zambia, el 31, dos combinados nacionales de poco peso, que no ayudarán a sacar demasiadas conclusiones al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

The-CNN-Wire

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