Repechaje para el Mundial 2026: así quedan las seis finales, con Bolivia e Italia en carrera

El Mundial 2026 quedó este jueves un poco más cerca de completar los 48 cupos para la fase de grupos.…

El Mundial 2026 quedó este jueves un poco más cerca de completar los 48 cupos para la fase de grupos. Con solo seis lugares disponibles, todo se definirá el próximo martes, cuando se jueguen las cuatro finales del repechaje de la UEFA y las dos del Torneo Clasificatorio de la FIFA.

Este jueves, el sueño mundialista de Rumania, Irlanda del Norte, Gales, Ucrania, Albania, Eslovaquia, Macedonia del Norte, Irlanda, Suriname y Nueva Caledonia se evaporó con sus derrotas.

Lo que sigue es un martes de alto voltaje, con fútbol desde temprano en la tarde hasta la medianoche (o la madrugada, según el país).

Los primeros en definir su clasificación serán los europeos. A diferencia de este jueves, donde hubo un partido (Turquía vs. Rumania) que se jugó más temprano, las cuatro llaves del repechaje se disputarán en simultáneo en este horario:

2:45 p.m. de Miami.

12:45 p.m. de Ciudad de México.

1:45 p.m. de Bogotá.

3:45 p.m. de Buenos Aires.

7:45 p.m. de Madrid.

Italia le ganó con justicia a Irlanda del Norte este jueves, aunque no sin sufrir un poco, especialmente por la falta de eficacia frente al arco rival. Tras una primera mitad de dominio, pero sin puntería, en el segundo tiempo llegaron los goles de Sandro Tonali y de Moise Kean (con asistencia de Tonali) para mantener la ilusión italiana de volver al Mundial tras dos ediciones de ausencia.

Enfrente estará Bosnia y Herzegovina, que superó a Gales en condición de visitante en un partido donde, en realidad, no hizo demasiados méritos para merecer la clasificación. Los galeses ganaban con el tanto de Daniel James, quien pudo liquidar la historia de no ser porque el poste devolvió lo que era el segundo tanto. Antes, Wilson también había tenido un remate al palo. Parecía historia resuelta, pero a poco del final apareció el interminable Edin Dzeko para poner el 1-1. Tras una prórroga sin goles, los bosnios fueron más certeros en los penales.

Suecia protagonizó un duelo bastante igualado ante Ucrania, que terminó explicándose casi por completo en un nombre propio: Viktor Gyökeres. El artillero del Arsenal inglés estuvo en estado de gracia y marcó tres veces, una de ellas de penal. Ucrania, que hizo de local muy lejos de casa (jugó en España, debido a la guerra con Rusia), tuvo más posesión del balón y la misma cantidad de remates que los suecos, pero sus chances fueron menos claras y también pagó la falta de eficacia. Un tardío gol de Matviy Ponomarenko decoró el marcador.

Polonia, por su parte, pasó muchos aprietos para superar a Albania, que se había puesto en ventaja con un horror defensivo de la defensa polaca y que casi liquida la historia recién empezado el segundo tiempo. Los de rojo y blanco no supieron cómo lastimar al rival hasta que el portero albanés devolvió gentilezas y le regaló el empate a Robert Lewandowski. Luego llegó una tapada fantástica del arquero Kamil Grabara y un golazo desde afuera del área de Piotr Zielinski para dar vuelta al marcador.

Kosovo protagonizó una de las historias del día, al vencer como visitante a Eslovaquia por 4 a 3. Fue un partido muy cambiante, donde los eslovacos, locales, jugaron un gran primer tiempo, aunque por la falta de eficacia solo se fueron al descanso un gol arriba: Valjent puso el 1-0 de cabeza, Hodza lo igualó con un golazo y Haraslín puso el 2-1 de tiro libre. En el segundo tiempo, Kosovo hizo una oda a la efectividad, con tres llegadas consecutivas que terminaron en gol: Asllani de cabeza, Muslija de tiro libre y Hajrizi tras un rebote. Del otro lado, Eslovaquia no estuvo fino, falló sus oportunidades y solo descontó en los últimos segundos.

Turquía superó un escollo complicado en su tierra, ya que tuvo que trabajar mucho para eliminar a Rumania del repechaje. Fue un encuentro muy igualado, con un palo por lado y casi la misma cantidad de situaciones de gol. El gol de Kadioglu, que coronó una buena acción ofensiva, fue la diferencia entre los dos equipos.

Checos y daneses se enfrentarán tras vivir dos situaciones completamente diferentes este jueves, aunque ambos duermen con la felicidad en sus cabezas. República Checa perdía muy rápido por 2-0 en casa ante Irlanda, pero en el final encontró premio a su insistencia y logró la igualdad. El empate se prolongó hasta los penales, donde el destino volvió a burlarse de los irlandeses: erraron los últimos dos disparos y los checos, que habían errado uno primero, pasaron a la final.

Por el contrario, los daneses se clasificaron sin sufrimiento. Mejor dicho, se florearon. El duelo ante Macedonia del Norte realmente no tuvo equivalencias. Los macedonios se fueron sin siquiera haber pateado al arco, mientras que los daneses convirtieron cuatro goles, pero pudieron ser más. Ahora tendrán un rival de mayor jerarquía al que vencer.

El Torneo Clasificatorio de la FIFA entregará los dos últimos boletos para la Copa del Mundo. Los partidos no se jugarán en simultáneo, por lo que habrá varias horas para disfrutar del fútbol.

El sueño de Bolivia sigue intacto. La Verde venció a Suriname por 2-1 en un entretenido partido, donde estuvo en desventaja, aunque sin merecerlo. El seleccionado de Óscar Villegas fue protagonista durante casi todo el encuentro y tuvo más el balón, aunque quedó 0-1 en una jugada aislada, donde la defensa falló en grande. No obstante, logró reponerse con goles de Paniagua y Miguel Terceros, quien se hizo cargo de un claro penal.

La Verde mereció el triunfo, pero deberá mejorar para enfrentar a Iraq, un seleccionado que promete representar un desafío mayor. Por algo los Leones de la Mesopotamia lograron evitar la semifinal del repechaje. Los iraquíes vienen con poco rodaje, ya que no juegan desde diciembre, cuando dos derrotas ante Argelia y Jordania terminaron su participación en la Copa Árabe.

11 p.m. de Miami

9 p.m. de Ciudad de México

10 p.m. de Bogotá

12 a.m. (ya miércoles) de Buenos Aires

4 a.m. (ya miércoles) de Madrid

El otro duelo por un lugar en el Mundial se dará entre los Leopardos y los Reggae Boyz. Los africanos se ganaron el derecho a esperar en la final gracias a su mejor posición en el ranking. En las eliminatorias tuvieron una gran labor, terminando segundos en el grupo de Senegal y luego eliminando a dos gigantes como Camerún y Nigeria en los playoffs.

A su encuentro llegará Jamaica, a quien no le sobró casi nada ante Nueva Caledonia, una selección oceánica con muy poco peso histórico, pero que, con mucho amor propio y algo de fútbol, logró equilibrar la balanza. De no ser por el inoportuno rebote del portero Rocky Nyikeine, que Bailey Cadamarteri aprovechó para anotar el 1-0, otra pudo ser la historia.

5 p.m. de Miami

3 p.m. de Ciudad de México

4 p.m. de Bogotá

6 p.m. de Buenos Aires

10 p.m. de Madrid

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