“Reconocemos que puede haber una agresión a Cuba”, dice Díaz-Canel en plena tensión con EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habló este viernes sobre la presión que ejerce Estados Unidos sobre la isla y,…

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habló este viernes sobre la presión que ejerce Estados Unidos sobre la isla y, en medio de las tensiones con el Gobierno de Donald Trump, reconoció que puede haber una agresión contra la isla y dijo que el pueblo cubano se prepara para defender el territorio en caso de que eso ocurra.

“No estamos cruzados de brazos. En primer lugar, reconocemos que puede haber una agresión a Cuba y hemos desatado un plan de preparación para elevar la disposición para la defensa de nuestro pueblo”, dijo Díaz-Canel en un discuro ante grupos activistas que llevaron donaciones a la isla, que atraviesa una grave crisis económica agravada por el embargo energético que impuso Washington.

El pueblo cubano, según Díaz-Canel, “tiene una concepción defensiva, no agresiva”. El mismo día, la Presidencia de Cuba dio a conocer el regalo que le hizo al cantautor cubano Silvio Rodríguez: un fusil AKM y una réplica de la misma arma, por su “patriótica disposición” para defender al país. “Como él, millones de cubanos no le fallarán a la Patria”, dijo el Gobierno cubano en un comunicado.

La escasez de petróleo afecta a Cuba desde que dejó de recibir los envíos de Venezuela, su principal proveedor, y también de México, su segundo proveedor, por las amenazas arancelarias tras el operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Si bien el Gobierno de Cuba confirmó días atrás que funcionarios cubanos tuvieron diálogo con el Gobierno estadounidense para buscar soluciones al embargo, al que los cubanos consideran un bloqueo, el viernes las autoridades de Cuba dejaron en claro que el sistema político de la isla “no es objeto de negociación”.

“El presidente de los Estados Unidos, en una de sus expresiones de clamor, dice ‘a Cuba le hemos aplicado toda la presión posible’. Está reconociendo que nos han bloqueado, que han aplicado una política de máxima presión, ¿cómo va a decir que lo del bloqueo es un invento nuestro, si ellos mismos lo están diciendo?”, dijo Díaz-Canel en su discurso.

En palabras del presidente, Estados Unidos ha pasado a una “segunda fase” en la que dice: “Ya solo lo que nos queda es tomar el lugar (en referencia a la isla) y arrasarlo todo”.

La tensa relación que La Habana mantiene con Washington es de larga data y se remonta a 1959 con el comienzo de la revolución cubana, que inició el sistema de gobierno que aún rige en la isla y que fue símbolo de la izquierda en América Latina.

Esa tensión escaló en los últimos meses después del operativo militar estadounidense en Caracas y se profundizó en las últimas semanas, con el presidente Donald Trump hablando sobre “un gran cambio” y también de “tomar” la isla, debido al debilitamiento y la situación crítica que atraviesa.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también declaró públicamente días atrás desde la Casa Blanca, junto a Trump, que considera que Cuba necesita un cambio con “nueva gente al mando” porque su economía y su sistema de gobierno “ya no funciona”.

Díaz-Canel pareció referirse este viernes a parte de esas declaraciones, cuando dijo que “la dirección de la revolución cubana está unida” y que todas las decisiones en Cuba “se toman de manera colectiva y colegiada, en las que está presente el líder histórico de la revolución cubana”, el expresidente Raúl Castro, quien este año cumplirá 95 años.

The-CNN-Wire

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