¿Quiénes son los hutíes, el grupo rebelde de Yemen respaldado por Irán?

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron este sábado que dispararon misiles contra Israel, sumándose así al creciente conflicto…

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron este sábado que dispararon misiles contra Israel, sumándose así al creciente conflicto en Medio Oriente. Las fuerzas de Israel habían informado previamente que detectaron un misil procedente de Yemen.

El movimiento hutí, también conocido como Ansar Allah (Partidarios de Dios), es uno de los bandos en pugna en la guerra civil yemení. Surgió en la década de 1990, cuando su líder, Hussein al-Houthi, lanzó “Juventud Creyente”, un movimiento de resurgimiento religioso de una rama centenaria del islam chiíta llamada zaidismo.

Los zaidíes gobernaron Yemen durante siglos, pero fueron marginados bajo el régimen sunita que llegó al poder tras la guerra civil de 1962. El movimiento de Al-Houthi se fundó para representar a los zaidíes y resistir el sunismo radical, en particular las ideas wahabíes de Arabia Saudita. Sus seguidores más cercanos se conocieron como hutíes.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014, cuando las fuerzas hutíes tomaron la capital, Saná, y derrocaron al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita. El conflicto se intensificó y se convirtió en una guerra de mayor envergadura en 2015, cuando una coalición liderada por Arabia Saudita intervino en un intento por repeler a los hutíes.

En 2022 se firmó un alto el fuego, pero este expiró apenas seis meses después. Sin embargo, las partes en conflicto no han vuelto a la confrontación a gran escala.

Los hutíes cuentan con el apoyo de Irán, que comenzó a incrementar su ayuda al grupo en 2014 a medida que la guerra civil se intensificaba y su rivalidad con Arabia Saudita se agudizaba. Según un informe de 2021 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Irán ha proporcionado al grupo armas y tecnología para, entre otras cosas, minas marinas, misiles balísticos y de crucero, y vehículos aéreos no tripulados.

Los hutíes forman parte del llamado “Eje de la Resistencia” de Irán, una alianza antiisraelí y antioccidental de milicias regionales respaldadas por la República Islámica.

Funcionarios estadounidenses han estado siguiendo de cerca las mejoras progresivas en el alcance, la precisión y la letalidad de los misiles de fabricación nacional de los hutíes.

Inicialmente, las armas hutíes de producción nacional se ensamblaban en gran medida con componentes iraníes introducidos de contrabando en Yemen por partes, según declaró anteriormente a CNN un funcionario familiarizado con la inteligencia estadounidense.

Pero han realizado modificaciones progresivas que han resultado en grandes mejoras generales, dijo el funcionario.

Si bien es posible que los hutíes no puedan representar una amenaza grave para Israel, su tecnología puede causar estragos en el mar Rojo. Han utilizado drones y misiles antibuque para atacar barcos comerciales (algunos de los cuales no se cree que estén vinculados con Israel), lo que llevó al USS Carney, un buque de guerra de EE.UU. en el mar Rojo, a responder a las llamadas de socorro.

Aunque los hutíes carecen de capacidad militar sofisticada, sus ataques a buques comerciales en el mar Rojo en los últimos años han logrado infligir un tipo diferente de dolor a Israel y sus aliados.

La economía mundial ha recibido en el pasado una serie de dolorosos recordatorios de la importancia de esta estrecha franja de mar, que se extiende desde el estrecho de Bab-el-Mandeb frente a la costa de Yemen hasta el canal de Suez en el norte de Egipto. Por esa zona pasa el 12 % de los flujos comerciales globales, incluido el 30 % del tráfico mundial de contenedores.

La última vez que los hutíes atacaron los barcos en la zona fue entre finales de 2023 y principios de 2024, cuando reclamaban a Israel que permita la entrada de alimentos y medicinas a Gaza. Sus ataques tuvieron como objetivo infligir dolor económico a los aliados de Israel con la esperanza de que lo presionen para que cese el bombardeo del enclave.

Entonces, su defensa de la causa palestina podría ser un intento de ganar legitimidad en su país y en la región mientras buscan controlar el norte de Yemen. También pudo darles ventaja frente a sus adversarios árabes, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a quienes acusan de ser lacayos de Estados Unidos e Israel.

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