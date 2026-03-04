¿Quiénes son los favoritos en las consultas interpartidistas y las elecciones legislativas en Colombia según las encuestas?

Este 8 de marzo se llevan a cabo las elecciones legislativas y las tres consultas interpartidistas para la presidencia en…

Este 8 de marzo se llevan a cabo las elecciones legislativas y las tres consultas interpartidistas para la presidencia en Colombia. El panorama de las encuestas muestra que, por un lado, la contienda presidencial se definiría hoy entre dos candidatos que no participan en las consultas (Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella), y que el Pacto Histórico y el Centro Democrático encabezan la disputa por el control del Senado.

Estas elecciones son cruciales y se consideran como el comienzo de la recta final hacia la Presidencia, pues no solo quedará conformado el Congreso y se empiezan a proyectar alianzas y apoyos de los partidos para los candidatos presidenciales, sino que con las consultas se mide el pulso del voto de quienes decidieron hacer coaliciones antes de la primera vuelta frente a quienes hoy lideran la intención de voto.

Cuatro encuestas recientes —de AtlasIntel, Guarumo, Invamer y el Centro Nacional de Consultoría (CNC)— trazan un mapa similar: las consultas presidenciales se mueven alrededor de dos nombres fuertes en cada bloque ideológico: Iván Cepeda, el candidato de quienes apoyan al presidente Gustavo Petro, y Abelardo De la Espriella, el candidato opositor que se lanzó por su cuenta y hasta ahora recoge la favorabilidad de los votantes de derecha del país.

Según la encuesta de AtlasIntel para Semana, Iván Cepeda encabeza con 37 %, seguido por Abelardo de la Espriella con 34,7 %. El estudio —según la ficha técnica publicada— se realizó entre el 19 y el 25 de febrero, con 6.468 encuestados de forma presencial.

En el sondeo de Guarumo, Iván Cepeda marca 31,7 % y Abelardo de la Espriella 22,6 %, como los dos aspirantes con mayor intención de voto en su respectiva medición. La encuesta se realizó del 19 y el 25 de febrero, con 3.867 personas consultadas presencialmente.

La medición de Invamer, divulgada por Noticias Caracol, muestra a Iván Cepeda con 37,1 %, y a Abelardo de la Espriella con 18,9 % en intención de voto. El estudio fue presencial, con 3.800 encuestados, realizado entre el 11 y el 22 de febrero.

Por su parte, el sondeo del Centro Nacional de Consultoría, difundido por Cambio, ubica a Iván Cepeda con 35,4 % y a Abelardo de la Espriella con 16,7 %. La encuesta se llevó a cabo entre el 23 y el 28 de febrero, con 3.684 personas entrevistadas de manera presencial.

Esas tendencias podrían cambiar si las consultas interpartidistas obtienen un número significativo de votos, pues los ganadores de esas contiendas ganarían tracción. Si bien votar por las consultas no es obligatorio, en esta ocasión hay un solo tarjetón para las tres consultas, por lo que se espera una mayor participación.

Las tres consultas interpartidistas quedaron definidas en el curso de la campaña presidencial como una contraposición a los tres candidatos que lideraron las encuestas hasta ahora y representan las posiciones del espectro ideológico en Colombia: de la Gran Consulta por Colombia saldría un candidato de derecha que le disputaría los votos a Abelardo de la Espriella; del Frente por la Vida, el aspirante que competiría con Iván Cepeda por las simpatías de la izquierda y el petrismo; y en el caso de la Consulta de las Soluciones, se define si la aspirante Claudia López podría quitarle el protagonismo en el centro al exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, quien decidió ir a primera vuelta directamente.

En la consulta de los nueve candidatos de la centroderecha, en la encuesta de AtlasIntel para Semana, la senadora Paloma Valencia lidera con 44,4 % de la intención de voto, seguida por Vicky Dávila con 13,7 % y Juan Daniel Oviedo con 11,2 %, entre otros aspirantes.

La medición de Invamer señala también a Paloma Valencia al frente, con 41,6 %, superando a sus rivales dentro del mismo bloque.

Según Guarumo‑Ecoanalítica, Paloma Valencia acumula 40,6 % en esa consulta, con otros nombres por debajo en intención de voto entre quienes sí votarían ese día.

El trabajo del Centro Nacional de Consultoría muestra que Paloma Valencia obtiene cerca de 39,8 %.

El objetivo de los aspirantes de esta consulta es obtener un número total de votos significativo de forma tal que el ganador pueda concentrar los votos de la oposición —superando a De la Espriella— para disputar una segunda vuelta contra Iván Cepeda. En ese sentido, si Paloma Valencia sale victoriosa como candidata, no solo tendría el voto de opinión y el respaldo de los otros aspirantes, sino la maquinaria del partido Centro Democrático (del expresidente Álvaro Uribe), al que pertenece, con el empuje que daría el desempeño de ese movimiento en las elecciones al Congreso.

Se trata de la encuesta del centro político en la que la cara visible es la alcaldesa de Bogotá Claudia López y que no cuenta con la participación del que era hasta ahora el principal aspirante de esa opción política, Sergio Fajardo.

La encuesta de Invamer indica que López domina esta consulta con 92,9 % de respaldo entre quienes votarían en este mecanismo único del centro, muy por encima de su rival, el abogado Leonardo Huerta.

Guarumo‑Ecoanalítica muestra un resultado similar: Claudia López concentra 89,6 % de la intención en la Consulta de las Soluciones, frente al 10,4 % de Huerta entre sus simpatizantes.

En la encuesta del CNC, López llega a 91,3 %.

AtlasIntel excluyó esta consulta por falta de muestra estadísticamente significativa en la pregunta específica para este espacio.

La expectativa de Claudia López es representar la tercería del país y sumar así el apoyo de Sergio Fajardo para tener un centro unificado de cara a primera vuelta.

En la consulta de algunos sectores de la izquierda y el progresismo —sin Iván Cepeda, quien ganó el año pasado la consulta del Pacto Histórico y es el candidato más visible cercano a Petro—, la contienda parece dominada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Según Invamer, Quintero encabeza esta consulta con 68,1 % de la intención de voto entre los encuestados que votarían en ese mecanismo, por encima del exsenador y exembajador Roy Barreras.

La medición de Guarumo‑Ecoanalítica también ubica a Quintero primero, con 47,6 %, mientras que Barreras obtiene 32,5 % entre quienes elegirían al candidato de ese bloque.

La encuesta de AtlasIntel registra a Daniel Quintero con 48,5 % y a Barreras con 37,3 %.

El sondeo del Centro Nacional de Consultoría indica que Quintero domina con 61,1 %.

Roy Barreras dijo durante la campaña que si superaba el número de votos que obtuvo Cepeda en su consulta el año pasado, debería Cepeda apoyarlo a él hacia primera vuelta (aunque Cepeda está técnicamente obligado a ir a primera vuelta como ganador de la consulta del Pacto Histórico). Ya sea Barreras o Quintero, el ganador de esta consulta disputaría los votos de la izquierda con Cepeda y por tanto el petrismo llegaría dividido a la votación presidencial el 31 de mayo.

El Pacto Histórico, la coalición que llevó a Petro a la presidencia en 2022, lidera la intención de voto con un 32 %, de acuerdo con la medición de AtlasIntel para Semana, basada en 6.468 encuestas realizadas entre el 19 y el 25 de febrero en todas las regiones del país. La lista del oficialismo al Senado podría obtener entre 6,3 y 7 millones de votos, con una participación estimada de entre 20 y 22 millones de electores, según esta medición.

El Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe y que hace cuatro años perdió peso en la cámara alta, se ubica en segundo lugar con el 20 % de la intención de voto, según la misma encuesta. De mantenerse esa tendencia, su lista podría reunir entre 3,9 y 4,3 millones de votos en la próxima legislatura.

En tercer lugar aparece Salvación Nacional, con 8 % de intención de voto, según AtlasIntel. El partido, que respalda al candidato presidencial independiente de derecha Abelardo de la Espriella, es la sorpresa en esta medición.

La encuesta de Guarumo-EcoAnalítica para El Tiempo confirma el liderazgo del Pacto Histórico, aunque con una intención de voto ligeramente menor, del 29 %. El Centro Democrático mantiene la segunda posición con 22 % en esta encuesta basada en 3.867 encuestas realizadas entre el 19 y 25 de febrero en 77 municipios de Colombia.

En tercer lugar se ubica el Partido Liberal Colombiano (8 %) y le sigue el Partido Conservador (7,1 %).

La mayor diferencia entre ambas mediciones se observa en Salvación Nacional: mientras AtlasIntel le otorga 8 %, Guarumo-EcoAnalítica le asigna apenas 2 %.

Otros partidos muestran variaciones moderadas entre los sondeos. El Partido Liberal oscila entre 6 % y 7,8 %, el Partido Conservador entre 7,1 % y 7,9 %, y colectividades como La U y la Alianza Verde se sitúan en un rango de 5 % a 7 %. El resto de fuerzas registra apoyos menores.

Para el período 2026-2030 se elegirán 102 senadores por voto popular. De ellos, 100 corresponden a la circunscripción nacional y dos curules están reservadas para las comunidades indígenas. A estas se suma una curul adicional, establecida por mandato constitucional, para el candidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, con lo que el Senado quedará integrado por 103 miembros.

