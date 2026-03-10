¿Quiénes son los dos acusados ​​de lanzar bombas improvisadas cerca de la casa de Mamdani en Nueva York?

Investigadores indagan más a fondo los antecedentes de dos sospechosos de terrorismo acusados ​​de lanzar bombas improvisadas durante una protesta…

Investigadores indagan más a fondo los antecedentes de dos sospechosos de terrorismo acusados ​​de lanzar bombas improvisadas durante una protesta el fin de semana frente a la casa del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en lo que las autoridades describen como un ataque inspirado por ISIS.

Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, ambos residentes de Pensilvania, están acusados ​​de intentar usar artefactos explosivos improvisados ​​en una manifestación antiislámica y una contraprotesta cerca de la casa de Mamdani el sábado. Ningún artefacto explotó.

Al hablar con los investigadores, ambos sospechosos mencionaron a ISIS, grupo terrorista que ha experimentado un resurgimiento en los últimos años, según una denuncia penal presentada el lunes ante un tribunal federal.

Ambos están acusados ​​de proporcionar apoyo material a una organización terrorista, de uso de un arma de destrucción masiva, de transporte de materiales explosivos, de posesión ilegal de artefactos destructivos y de transporte interestatal de explosivos.

“Este fue un ataque planeado motivado por una ideología extremista e inspirado por una violenta organización terrorista extranjera”, declaró la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, en una conferencia de prensa.

El incidente ocurrió durante el mes sagrado del Ramadán, cuando manifestantes antiislámicos y contramanifestantes se enfrentaron cerca de la Mansión Gracie, la residencia oficial del alcalde de Nueva York. Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Mientras las autoridades investigan los posibles vínculos de los sospechosos con ISIS, esto es lo que sabemos sobre la investigación:

El sábado, una protesta antiislámica organizada por el influencer de derecha Jake Lang atrajo a unas 20 personas, y unas 125 acudieron a una contraprotesta denominada “Expulsen a los nazis de Nueva York”, según Tisch.

Los grupos permanecieron en sus áreas designadas, pero las tensiones aumentaron cuando un manifestante asociado con el grupo de Lang roció con gas pimienta a los contramanifestantes alrededor de las 12:15 p.m., agregó.

Veinte minutos después, Balat “lanzó un artefacto explosivo hacia la zona de la protesta”, que aterrizó en un paso de peatones, según Tisch. Un video mostró a los manifestantes y a la policía dispersándose rápidamente para evitar el artefacto.

“Los testigos informaron haber visto llamas y humo mientras el artefacto se desplazaba por el aire antes de chocar contra una barrera y extinguirse a pocos metros de los agentes de policía”, declaró el comisario.

Balat luego recuperó un segundo dispositivo de Kayumi antes de encenderlo y echar a correr, según la denuncia. Dejó caer el segundo dispositivo en la calle, donde pareció emitir humo, pero tampoco explotó, según Tisch.

Balat y Kayumi fueron arrestados tras el lanzamiento de los artefactos, informó Tisch.

El manifestante antiislámico acusado de usar gas pimienta también fue arrestado, y otros tres fueron detenidos bajo sospecha de alteración del orden público y obstrucción del tráfico, agregó Tisch.

Mamdani afirmó que él y su esposa, Rama Duwaji, no estaban en casa durante la protesta.

Balat y Kayumi son los dos de Pensilvania, según las autoridades. Balat cursa el 12º grado en el Distrito Escolar de Neshaminy, según declaró un portavoz del distrito a CNN.

Ambos declararon de forma independiente a los investigadores que se inspiraron en ISIS, según las autoridades.

Mientras colocaban a Kayumi en un vehículo del Departamento de Policía de Nueva York, las imágenes de la cámara corporal de un oficial captaron a alguien preguntándole por qué había hecho eso, y él respondió “ISIS”, según la denuncia.

Después de renunciar a sus derechos Miranda, Kayumi también declaró a las autoridades que vio propaganda de ISIS en su teléfono y que sus acciones estaban en parte inspiradas por el grupo terrorista, constata la denuncia.

Cuando Balat fue introducido en una patrulla aparte, declaró sin ser interrogado, según Tisch. La cámara corporal de un agente lo grabó diciendo: “Esta no es una religión que se queda callada cuando la gente habla del bendito nombre del profeta. Actuamos… Si no lo hice yo, vendrá otro y lo hará”, agrega la denuncia.

Al llegar a la comisaría, Balat también renunció a sus derechos Miranda y solicitó un papel donde escribió que juraba lealtad al Estado Islámico, añadiendo: “¡Mueran en su ira, kuffar!”, decía la denuncia. “Kuffar” es un término árabe que se refiere a “no creyentes” o “infieles”, explicó el agente del FBI que redactó los detalles de la denuncia.

Un agente le preguntó si sabía de los atentados de la maratón de Boston y si eso era lo que pretendía lograr, según la denuncia. Balat respondió: “No, algo aún más grave. Solo fueron tres muertos”.

Ninguno de los hombres tenía antecedentes penales, afirmó Tisch.

Los sospechosos no eran conocidos previamente por las autoridades federales, según declaró a CNN un agente del orden público informado sobre el caso.

Los investigadores aún intentan determinar si ambos tenían algún nivel de entrenamiento o vínculo con ISIS, pero uno de los materiales utilizados para fabricar el artefacto explosivo improvisado (un frasco de conservas) apunta a la falta de entrenamiento sofisticado, añadió el agente.

Mehdi Essmidi, un abogado que representa a Balat, declaró a CNN que no está claro cómo su cliente “llegó a Nueva York para involucrarse en esto” y agregó que “todavía está tratando de averiguarlo”.

No hay indicios de que Balat tuviera una relación con Kayumi antes del incidente del sábado, y no tenían vínculos previos con la escuela, la familia ni el trabajo, afirmó Essmidi.

Balat, ciudadano estadounidense, cumplió 18 años hace dos meses y vive con sus padres en Langhorne, Pensilvania, un pequeño suburbio a una hora al norte de Filadelfia, añadió.

“Sé que la familia quedó muy sorprendida por lo sucedido”, declaró Essmidi. Dijo que se ejecutó una orden de registro en la casa de Balat y que la familia ha estado cooperando con las autoridades.

El abogado de Kayumi, Michael Arthus, se negó a hacer comentarios a CNN.

Ambos sospechosos fueron puestos bajo custodia federal y permanecen detenidos sin derecho a fianza tras su primera comparecencia ante el tribunal el lunes. Está previsto que comparezcan ante el tribunal el 8 de abril.

Los dos dispositivos recuperados de la protesta del sábado eran “cada uno aproximadamente del tamaño de un frasco de conservas” y cada uno tenía un fusible incorporado, según la denuncia. También tenían tuercas y tornillos fijados en el exterior, todo rodeado con cinta adhesiva.

El dispositivo lanzado contra la multitud de manifestantes dio positivo a una sustancia explosiva llamada TATP, también conocida como la “Madre de Satán”, recogen documentos judiciales. El segundo dispositivo aún está bajo análisis.

Los técnicos en bombas del Departamento de Policía de Nueva York y del FBI realizaron detonaciones controladas de los dos artefactos explosivos improvisados, que resultaron en una “explosión significativa”, indicó Rebecca Weiner, comisionada adjunta de inteligencia y contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, durante la conferencia de prensa.

“Es muy importante destacar que si estos artefactos explosivos improvisados ​​hubieran funcionado como los perpetradores supuestamente querían, podrían haber causado muerte y destrucción”, subrayó.

Un tercer dispositivo hallado el domingo está siendo investigado en relación con el incidente del sábado, según informó la policía de Nueva York. Dicho dispositivo dio negativo en la prueba de material explosivo, añadió Tisch.

Tras el arresto de Balat el sábado, las autoridades encontraron un automóvil a varias cuadras de la Mansión Gracie, registrado a nombre de un familiar de Balat, que fue capturado en cámaras de vigilancia cruzando el puente George Washington hacia la ciudad de Nueva York a las 11:36 a.m., según la denuncia.

La policía encontró numerosos artículos en el automóvil, incluyendo “un material verde enrollado con apariencia de mecha de juguete”, una lata metálica vacía similar a la encontrada en uno de los dispositivos y una libreta con la inscripción “explosivo TATP” y una lista de ingredientes químicos, según la denuncia.

Mientras la investigación se ampliaba al estado natal de los sospechosos, las autoridades descubrieron explosivos en un almacén en el condado de Bucks, Pensilvania, informaron las autoridades locales a CNN el martes.

El FBI eliminó de forma segura los materiales explosivos encontrados, según informó la policía del municipio de Middleton. El municipio se encuentra en el condado de Bucks, de donde son originarios ambos sospechosos.

Si bien las detonaciones controladas causaron varias explosiones fuertes que pudieron haber sido alarmantes, no hubo peligro para el público en ningún momento, declaró la policía. Antes de que la policía del municipio publicara detalles sobre las detonaciones, el FBI había anunciado el lunes por la noche que estaba registrando el almacén en relación con el caso de la ciudad de Nueva York.

El alcalde, quien ha recibido ataques verbales por su religión, defendió su fe y denunció cualquier forma de violencia.

“El extremismo y el odio de cualquier tipo no serán tolerados en nuestra ciudad, independientemente de la ideología que motive a una persona a cometer un acto violento”, declaró Mamdani en una conferencia de prensa este martes.

“Sin importar los intentos, nunca me avergonzaré de quién soy. Nunca me avergonzaré de mi fe. Nunca me avergonzaré de las cosas que me hacen ser quien soy”, declaró el alcalde.

“Queremos una ciudad donde nadie se sienta obligado a encajar en una estructura para poder vivir en el lugar que considera su hogar”, indicó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.