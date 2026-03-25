¿Cuáles son los principales grupos latinos detenidos en las fronteras de EE.UU. desde el regreso de Trump a la Casa Blanca?

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el Gobierno de Donald Trump implementó una campaña masiva…

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el Gobierno de Donald Trump implementó una campaña masiva contra la inmigración que ha tenido impactos profundos en el país. Detenciones, deportaciones, manifestaciones, violencia, heridos y muertos son algunos de los efectos de las medidas migratorias de esta administración.

Pero, además, la ofensiva contra la inmigración de Trump también ha reflejado sus consecuencias en sus fronteras. Entre la incertidumbre y el miedo, cada vez menos inmigrantes llegan tanto a las fronteras sur y norte de Estados Unidos, en comparación con lo visto en años pasados, cuando los encuentros de las autoridades fronterizas con inmigrantes se contaban por cientos de miles, incluso millones.

A pesar de la clara disminución en estas detenciones, miles de inmigrantes —en su mayoría latinos— han llegado a las fronteras de EE.UU. durante el segundo mandato de Trump.

Así como en las deportaciones, miles de latinos han sido detenidos por las autoridades fronterizas de la administración de Trump.

De hecho, los latinos —en especial los mexicanos— constituyen la mayoría de los detenidos (o “encuentros”, como los llama el Gobierno de EE.UU.) por las autoridades fronterizas en el segundo mandato de Trump.

Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), entre enero de 2025 y febrero de 2026, el Gobierno de EE.UU. ha registrado 452.865 encuentros con inmigrantes en las fronteras sur y norte de Estados Unidos.

Ahora bien, de ese total, la nacionalidad que más prevalece por mucho es la mexicana, superando por casi cuatro veces al segundo lugar, que es la nacionalidad canadiense.

Lo anterior es una consecuencia lógica si tomamos en cuenta que México y Canadá son los países que hacen frontera con Estados Unidos. De los 452.865 encuentros, alrededor del 44 % fueron en la frontera sur, el 15 % en la frontera norte y el resto en otras áreas del país donde opera la CBP.

Países de Asia como China, Filipinas y la India ocupan lugares importantes en el top 10, pero la mayor parte de posiciones en el listado corresponde a nacionalidades de América Latina y el Caribe.

Mexicanos : 140.115 encuentros de enero de 2025 a febrero de 2026

: 140.115 encuentros de enero de 2025 a febrero de 2026 Canadienses : 36.791

: 36.791 Indios : 29.926

: 29.926 Chinos : 29.232

: 29.232 Filipinos : 28.774

: 28.774 Guatemaltecos : 22.024

: 22.024 Venezolanos : 16.818

: 16.818 Hondureños : 16.325

: 16.325 Colombianos : 9.305

: 9.305 Cubanos: 8.251

Si bien en el segundo mandato de Trump continúan llegando miles de personas a las fronteras estadounidenses, no se aproximan a las olas migrantes que registró EE.UU. en el Gobierno de Joe Biden.

La administración de Trump ha destacado la drástica reducción de encuentros en las fronteras como uno de sus logros de Gobierno. Tan solo hace unos días, el Departamento de Seguridad Nacional informó que EE.UU. acaba de hilar 10 meses sin migrantes dejados en libertad en las fronteras. Esto quiere decir que a todos los migrantes detenidos por las autoridades fronterizas se les ha negado el ingreso a Estados Unidos.

Mientras que en los primeros 14 meses del segundo mandato de Trump hubo 452.865 encuentros de migrantes con las autoridades fronterizas, en los últimos 14 meses de Biden en la Casa Blanca —de noviembre de 2024 a diciembre de 2025— se registraron 2.984.314, es decir, casi siete veces más con Biden.

“Febrero (de 2026) marca el décimo mes consecutivo en que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. no ha liberado a un solo extranjero ilegal hacia el interior de Estados Unidos: un claro reflejo de la postura de priorizar la aplicación de la ley, la cual está restaurando la integridad de las fronteras de nuestra nación”, declaró el comisionado de la CBP, Rodney Scott, en un comunicado.

Esta tendencia de desplome en los cruces fronterizos con Trump comenzó desde los primeros meses de su segundo mandato y se ha mantenido.

CNN reportó esta tendencia desde marzo de 2025. Entonces, la caída provocó el cierre de refugios en lugares emblema para la inmigración en EE.UU. Ante menos inmigrantes llegando a Estados Unidos, estados como Nueva York cerraron decenas de hoteles que les daban resguardo.

En medio de esta situación en la que los albergues se reducían, las acciones contra la inmigración del Gobierno de Trump también causaron que los inmigrantes ya presentes en EE.UU. se ausentaran de las calles por miedo y que aquellos que necesitaban salir a trabajar a diario estuvieran en peligro constante de detención y deportación.

En resumen, la ofensiva migratoria de Trump ha sembrado miedo en las comunidades inmigrantes de Estados Unidos, pero también ha ahuyentado a las personas que antes migraban a las fronteras del país en búsqueda del llamado “sueño americano”.

Un ejemplo de ello son los venezolanos. Con Biden, miles de migrantes de Venezuela llegaron a EE.UU. con protecciones contra la detención y deportación como el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la categoría de refugiado o los permisos de trabajo.

Durante su segundo mandato, Trump ha suspendido el TPS para venezolanos, ha erradicado prácticamente la condición de refugiado y ha detenido a personas sin importar que tengan permisos de trabajo, argumentando que ninguna de estas categorías brinda un estatus definitivo para vivir legalmente en Estados Unidos.

Por tanto, muchos menos venezolanos están intentando llegar a la frontera de Estados Unidos.

En los últimos 14 meses de Biden, se registraron 319.740 encuentros de venezolanos con autoridades fronterizas de Estados Unidos (85 % de ellos en la frontera sur). En contraste, en los primeros 14 meses del Gobierno de Trump, se registraron casi 20 veces menos encuentros con venezolanos, con un total de 16.818.

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