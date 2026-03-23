¿Quién tiene la sartén por el mango en el cierre del DHS?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado cerrado por más de un mes. Pero…

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha estado cerrado por más de un mes. Pero los tiempos de espera de la TSA, demasiado largos y en aumento, han creado una nueva urgencia política para llegar a un acuerdo.

Eso —junto con los legisladores que quieren irse de la ciudad para un receso de Pascua para finales de la semana— significa que pronto podría haber algún movimiento. El debate sobre la financiación de la agencia se ha estancado una y otra vez, ya que los demócratas han exigido cambios en la forma en que opera la aplicación federal de las leyes de inmigración y los republicanos se han resistido.

Pero, ¿hacia qué dirección van las conversaciones? ¿Y quién tiene más peso aquí?

Hoy es un poco más difícil de decir de lo que lo ha sido en cierres anteriores. Aun así, hay algunas pistas tempranas.

No ha habido muchas encuestas sobre el cierre, en gran parte porque la guerra con Irán ha dominado el ambiente político durante las últimas cuatro semanas. Pero una encuesta publicada el domingo sugiere que los demócratas podrían tener más influencia que los republicanos, aunque las cifras no son necesariamente definitivas.

La encuesta de CBS News-YouGov mostró que el 31 % de los estadounidenses dijo que la postura de los demócratas valía la pena para tener un cierre parcial, mientras que el 36 % dijo que no valía la pena (el resto no estaba seguro). Eso es una brecha negativa de cinco puntos.

Pero los estadounidenses fueron aún menos favorables para el Gobierno cuando se les preguntó sobre la línea dura de los republicanos con respecto a esos cambios. Mientras que el 23 % dijo que la postura del GOP valía la pena para tener el cierre parcial, el 42 % dijo que no.

Eso es un menos 19, en comparación con el menos cinco para la postura de los demócratas.

Entonces, ¿qué sugiere esto? Los demócratas podrían tener influencia para resistir, pero no necesariamente para obtener concesiones importantes.

Las cifras en realidad son ligeramente mejores para los demócratas que al inicio del cierre del Gobierno más amplio de principios de octubre. En ese momento, los datos de CBS mostraron que la postura de los demócratas era menos 12 (28 % que valía un cierre vs. 40 % que no valía un cierre), mientras que la del GOP era menos 22 (23 %-45 %).

Eso podría hacer que los demócratas se sientan más confiados en que pueden resistir. Y otras encuestas han sugerido que algunas de las exigencias del partido —cosas como que los agentes de ICE no usen máscaras y exigir órdenes judiciales para redadas de inmigración— son individualmente bastante populares.

Pero conviene no olvidar que, aun cuando las encuestas parecían bastante favorables para los demócratas durante el cierre más amplio de finales del año pasado, finalmente cedieron con relativamente poco en el camino de una concesión genuina del GOP sobre su demanda principal: extender los subsidios mejorados de Obamacare.

Dicho todo eso, a veces el mejor indicador de cómo progresa un cierre es qué lado se siente obligado a hacer algo.

Ahora mismo, ese es Trump y el Partido Republicano.

Mientras los demócratas han parecido bastante firmes en sus exigencias, hay señales de movimiento del lado del Partido Republicano.

Por un lado, algunos legisladores del GOP tratan de separar el gasto de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del resto de la financiación del DHS y aprobar lo segundo ahora. Luego se ocuparían de la financiación de ICE en un proyecto de ley de reconciliación posterior que podría necesitar solo una mayoría en lugar de 60 votos para aprobarse. (La Casa Blanca parece resistirse a esta idea, al menos por ahora).

En segundo lugar, este fin de semana Trump anunció de repente que los agentes de ICE estarán asistiendo en los aeropuertos, lo que podría sugerir que teme que él y su partido puedan cargar con la culpa por los largos tiempos de espera.

En contraste, durante el cierre del Gobierno más amplio del año pasado, Trump en realidad tomó medidas para aumentar el dolor del cierre en lugar de tratar de aliviarlo, al menos para ciertas poblaciones, sobre todo aquellas que dependían de la asistencia del Gobierno para alimentos.

Y por último, como Trump suele hacer, ha metido una llave inglesa en las negociaciones. Dijo el domingo que exigiría que cualquier acuerdo del DHS incluyera la “SAVE America Act”, un proyecto de ley centrado principalmente en cambios al proceso electoral que claramente no tiene los votos para aprobarse en el Senado. Está claro que Trump realmente solo quiere que se apruebe su proyecto de ley electoral. Pero ahora corre el riesgo de que parezca que él es quien está prolongando el cierre.

Los demócratas ya pueden argumentar de manera creíble que los republicanos podrían haber votado para financiar a la Administración de Seguridad en el Transporte y poner fin al caos en los aeropuertos si hubieran querido; los republicanos del Senado se han opuesto a esos intentos de los demócratas de financiar a la agencia.

Ahora es Trump quien está añadiendo exigencias — salvo que las suyas no parecen ser tan populares como las de los demócratas y ni siquiera están realmente relacionadas.

Todavía hay obstáculos importantes para que los demócratas consigan algo importante de este cierre. Y en lo alto de esa lista está que la gente simplemente podría no estar pendiente ahora mismo.

Han pasado dos meses desde que agentes federales mataran a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis. Y el Gobierno ya redujo su aplicación de las leyes de inmigración en Minneapolis y ha evitado controversias similares de alto perfil. También reemplazó a Kristi Noem como jefa del DHS, lo que la gente podría ver como una concesión significativa.

Además, la guerra con tra Irán ha absorbido casi todo el oxígeno en la sala política.

Dado que esos temas de inmigración no están tan en primer plano ahora mismo — la encuesta de CBS mostró que solo el 20 % está siguiendo el cierre “muy de cerca” — no está claro que vaya a haber el mismo tipo de urgencia detrás de las exigencias de los demócratas que podríamos haber visto hace dos meses.

Eso no significa que lo que piden los demócratas no sea popular; solo significa que podría no inclinar la balanza tanto, o no ser visto como algo que valga lo que está ocurriendo en los aeropuertos.

Aunque, de manera algo irónica, la medida de Trump de poner agentes de ICE en los aeropuertos podría, al parecer, recordar a la gente sus problemas con la aplicación agresiva de las leyes de inmigración. Trump incluso dice que los agentes podrían estar realizando arrestos en los aeropuertos, lo que, si es cierto, podría abrir su propia caja de Pandora.

Lo que está claro es que la política de este debate está llegando a un punto crítico. Sigan atentos.

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