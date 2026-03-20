¿Quién fue Chuck Norris y cómo pasó de rival de Bruce Lee a ícono del cine de acción?

Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de dureza imperturbable —y mucho antes de que internet lo elevara…

Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de dureza imperturbable —y mucho antes de que internet lo elevara a leyenda con hazañas imposibles— Chuck Norris ya había comenzado a forjar, golpe a golpe, una identidad única entre las artes marciales y el cine de acción. Desde sus primeros pasos como rival de Bruce Lee hasta consolidarse como un rostro emblemático de Hollywood y la televisión, su historia combina disciplina, carisma y una capacidad inusual para reinventarse sin perder el aura de “tipo duro” que lo definiría durante décadas.

El primer papel memorable de Norris fue como el formidable oponente de Bruce Lee en la película de 1972 “El camino del dragón”, antes de conseguir su primer papel protagónico cinco años después como un camionero que busca a su hermano desaparecido en “¡Breaker! ¡Breaker!”.

A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Norris se labró una reputación como un rudo héroe de acción en películas como “Missing in Action” y “Delta Force”, dejando su huella en la cultura popular con un semblante siempre impasible y frases como “Mi tipo de problemas no se toman vacaciones” (de “Lone Wolf McQuade” de 1983).

Con su carrera cinematográfica en declive en los años 90, Norris dio el salto a la televisión. Se ganó nuevos seguidores con su exitosa serie “Walker, Texas Ranger”, que se emitió de 1993 a 2001.

En la serie, Norris interpretó a Cordell Walker, un veterano Texas Ranger que luchaba contra el crimen en Dallas y en todo el estado de la Estrella Solitaria. Norris fue nominado al premio TV Guide como actor favorito en una serie dramática en 1999.

Carlos Ray “Chuck” Norris nació en Ryan, Oklahoma, de padres irlandeses-americanos y cherokees-americanos. Tras el divorcio de sus padres, Norris, su madre y sus dos hermanos menores se mudaron a Prairie Village, Kansas, y luego a Torrance, California, según su perfil en el Paseo de la Fama.

Según fuentes militares, Norris se familiarizó con el mundo de las artes marciales mientras estaba destinado en Corea con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a finales de la década de 1950. “Empecé a entrenar allí, luego regresé, terminé mi servicio militar y comencé a enseñar. Y para conseguir alumnos en mi escuela, me convertí en karateca”, le contó Norris a Mike Douglas en el programa “People Now” de CNN.

En la década de los 70, según People, incluso fundó su propio estilo de karate, el Sistema Chuck Norris™, basado originalmente en su entrenamiento de Tang Soo Do durante su servicio en Corea.

Entre los muchos alumnos de Norris se encontraban Priscilla Presley, los Osmonds, Steve McQueen y Bob Barker, quien relató que se fracturó las costillas tras recibir una patada en el costado de Norris durante un entrenamiento.

“Me retiré como campeón mundial de kárate y buscaba algo en lo que involucrarme, una nueva meta personal. Y pensé en la actuación”, declaró Norris a CNN en 1982. “Hablé con Steve McQueen al respecto, y me animó a intentarlo. Me dijo que, si me esforzaba como lo hacía en las artes marciales, tal vez tendría una oportunidad”.

Norris apareció en varias películas que resaltaban su experiencia en artes marciales, así como en la serie de televisión “Walker, Texas Ranger” durante ocho temporadas.

“El tipo de películas que quiero hacer son aquellas con una buena historia, buenas actuaciones, buena dirección y escenas de artes marciales insertadas cuando sea emocionalmente apropiado”, le dijo Norris a David Letterman en una ocasión. “La diferencia entre violencia y acción radica en la filosofía de cuándo se utiliza. Y si una persona intenta evitar una confrontación violenta, pero finalmente se ve acorralada sin salida, entonces queremos que tenga la capacidad de afrontarla. Y ese es básicamente el personaje que proyecto en la pantalla: el tipo que intenta evitarla”.

En un guiño al personaje televisivo de Norris, el héroe de acción y productor ejecutivo de “Walker, Texas Ranger” fue nombrado miembro honorario de los Texas Rangers, la fuerza policial de élite de Texas, por el gobernador de Texas, Rick Perry, en 2010, según la filial de CNN, WFAA.

La imagen de tipo duro de Norris también inspiró una tendencia temprana en redes sociales conocida como “Datos sobre Chuck Norris”, una lista cada vez mayor de “curiosidades” hiperbólicas sobre Norris que resaltan su reputación de tipo rudo, según People.

“Un chico de la Universidad de Brown empezó a enviar estos datos sobre Chuck Norris por correo electrónico”, dijo Norris a Time en 2008. “Los leía y pensaba: ‘Oye, son muy graciosos’. Mi favorito era: ‘Querían poner a Chuck Norris en el Monte Rushmore, pero el granito no era lo suficientemente duro para su barba’. Pensé que solo durarían un par de semanas; me sorprende que esto haya durado tanto”.

Cristiano devoto y republicano de larga trayectoria que apoyó dos veces a Mike Huckabee para presidente, Norris también le contó a Time que los militares destinados en Irak y Afganistán en ese momento comenzaron a inventar sus propias historias sobre Chuck Norris. «Así fue como llegué a Irak: las tropas empezaron a molestar a sus comandantes. Fui a campamentos en medio de la nada, estreché manos y me tomé fotos con más de 17.000 soldados. (…) Cuando llegué a Irak, vi un cartel que decía: “Chuck Norris está aquí. Ya podemos volver a casa”. ¡Ojalá fuera cierto!”, dijo.

Con su característica imagen, Norris incluso hizo varios cameos en proyectos donde simplemente interpretaba una versión de sí mismo. Una de sus últimas apariciones en la gran pantalla fue en “Los Indestructibles 2” (2012), donde compartió pantalla con otros íconos del cine de acción como Sylvester Stallone, Jason Statham y Jet Li.

Con la ayuda del presidente George H. W. Bush en 1990, Norris fundó Kickstart Kids, un galardonado programa escolar de desarrollo del carácter que utiliza el karate para “enseñar valores transformadores” a estudiantes de secundaria y preparatoria.

“KSK ha prevenido más delitos y liberado más espacio en las cárceles que cualquier otro programa que haya visto en mis 35 años de servicio policial”, declaró Bill E. Waybourn, sheriff del condado de Tarrant, Texas, sobre el programa.

Norris afirmó en una ocasión que creía que si todos supieran karate, habría menos violencia en el mundo. “Todo el mundo piensa en el karate estrictamente como una actividad física, pero lo que hace es fortalecerte mental, psicológica y emocionalmente, porque la mayoría de la violencia surge de la inseguridad, del intento de demostrarse algo a uno mismo. Y cuando una persona desarrolla esta seguridad interior y este objetivo, buscando el conocimiento que las artes marciales te enseñan, supera muchos enfrentamientos violentos”, le explicó una vez a Letterman.

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