Quién es Matt Floca, el encargado de “la climatización y los baños” que ahora dirige el Centro Kennedy

El nuevo director del Centro Kennedy es un joven y apreciado gerente de instalaciones que, hasta hace poco, estaba “a…

El nuevo director del Centro Kennedy es un joven y apreciado gerente de instalaciones que, hasta hace poco, estaba “a cargo de la climatización y los baños”, como lo describió un antiguo compañero, en la prestigiosa institución dedicada a las artes escénicas.

Momentos después de que la junta del Centro Kennedy votara a favor de cambiar el nombre de la institución a “Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, Matt Floca estaba afuera, en el frío de diciembre, dirigiendo al equipo que instalaba las letras del nombre de Trump en la fachada del edificio.

Tres meses después, Floca ha sido inesperadamente colocado en un papel clave en la principal institución artística del país, que se prepara para someterse a una renovación que implicará su cierre durante dos años. Cuenta con el respaldo de Trump, con quien ha conectado por su pasión compartida por la construcción, según personas familiarizadas con el vínculo.

El presidente anunció de manera repentina a principios de este mes que reemplazaría a Ric Grenell, un aliado de toda la vida, por Floca, cuya trayectoria profesional se centra en el sector de las instalaciones y la construcción.

Mientras que fuentes dentro del Centro Kennedy dicen que Floca es una persona capaz de mantener la estabilidad a corto plazo, también es visto como una “solución temporal” para los problemas de la institución, que puede supervisar la renovación, pero poco más.

“En realidad solo estará supervisando la instalación, la renovación, porque la experiencia de Matt no está en marketing, no está en programación artística, no está en recaudación de fondos, no está literalmente en ninguna otra área de gestión artística más allá de las propias instalaciones”, dijo a CNN una fuente cercana al Centro Kennedy.

“Durante la renovación de dos años sin dudas se necesitará un líder a cargo de todo lo demás”, añadió esa persona.

“Se encargaba de la climatización y de los baños. Es un perfil de operaciones; le interesa hablar de ingeniería estructural y de capacidad de carga”, comentó un antiguo compañero del Centro Kennedy sobre Floca.

Aun así, dentro del Centro Kennedy, Floca es una figura de confianza y se le considera apolítico. Muchos lo ven como una fuerza estabilizadora tras un año turbulento con Grenell al frente, durante el cual la institución registró cancelaciones de alto perfil y una caída en la venta de entradas.

El ascenso de Floca reflejó la urgencia de Trump por reemplazar a Grenell, dijo otra fuente cercana al Centro Kennedy. A medida que Trump se mostraba cada vez más descontento con Grenell, mantenerlo al frente se volvió insostenible, y Floca fue colocado como una medida “provisional”, dijo otra persona.

El lunes, Floca envió una carta titulada “Estimados colegas” a todo el personal del Centro Kennedy. El correo electrónico, obtenido por CNN, reconocía los cambios y prometía una política de puertas abiertas para responder a las preguntas que pudieran surgir.

“Agradezco profundamente la confianza depositada en mí durante este momento clave y estoy comprometido a llevar a cabo la restauración física del Centro con el mismo cuidado y atención a la calidad que ustedes aportan a su trabajo cada día”, afirmó en el correo electrónico.

CNN solicitó comentarios a Floca y al Centro Kennedy, pero hasta ahora no obtuvo respuestas.

Un portavoz de la Casa Blanca, en línea con declaraciones previas de Trump, dijo que “Matt Floca es un profesional de la construcción y está bien preparado para liderar el Centro Trump-Kennedy en su histórica próxima etapa”.

Antes de llegar al Centro Kennedy durante el Gobierno de Joe Biden hace poco más de dos años, Floca trabajó durante una década para el gobierno de Washington en proyectos de construcción de obras públicas e instalaciones. Antes de eso, fue ingeniero de proyectos en una empresa de construcción. Según su perfil de LinkedIn, se graduó de la Universidad Estatal de Louisiana en 2009.

En el Centro Kennedy, su función ha sido gestionar “instalaciones básicas”, supervisando las mejoras del edificio y la seguridad, según explicó un antiguo compañero de trabajo. El cargo ha sido más limitado que el de un predecesor que reportaba directamente al presidente del Centro Kennedy, añadió la persona.

Pero llamó la atención de Trump después de que el presidente mostrara un interés personal en las renovaciones del Centro Kennedy. Durante un recorrido por el edificio hace meses, Trump quedó impresionado con el joven gerente de instalaciones que le explicó las renovaciones necesarias para el envejecido edificio.

“Trump es, al final del día, un constructor y desarrollador ﻿inmobiliario”, dijo la fuente cercana al Centro Kennedy, al señalar que la admiración era mutua entre Trump y Floca, quien quedó impresionado con el conocimiento del presidente sobre el edificio y la construcción que viene.

Su relación ha crecido rápidamente.

Muchos en el Centro Kennedy dicen que Floca ahora es percibido como el hombre de Trump, y el presidente lo llama con frecuencia, según múltiples fuentes.

Cuando Trump sugirió cubrir de mármol las icónicas columnas del Centro Kennedy, fue Floca quien lo disuadió de la idea, según contó un antiguo compañero de trabajo a CNN.

“Parecía entender claramente al Gobierno”, dijo la fuente cercana al Centro Kennedy.

Se espera que el Centro Kennedy cierre al público dos días después de su celebración anual del 4 de julio, cuando organiza picnics en el césped y donantes de alto nivel observan los fuegos artificiales desde el techo.

Lo que ocurra después, tras puertas cerradas, será clave para la salud financiera y la dirección de la institución, y algunas fuentes dijeron a CNN que temen que Floca no tenga la experiencia para gestionar todo lo que debe hacerse.

“Hay mucho que tendrá que suceder durante este cierre, incluyendo comunicaciones, gestión de donantes, captación de artistas, relación con patrocinadores. Si se enfoca únicamente en la arquitectura y estas mejoras, ¿quién está haciendo el otro 80 % del trabajo?”, preguntó una fuente, un antiguo compañero de trabajo.

Las compañías teatrales, por ejemplo, reservan con dos años de anticipación, y el centro se encuentra “en una situación más que complicada”, dijo una fuente cercana al Centro Kennedy sobre los planes de programación.

Durante el cierre, una plantilla ya reducida en el Centro Kennedy se recortará aún más: entre 75 y 175 de los aproximadamente 300 empleados serán despedidos, según actas de una subcomisión de la junta obtenidas por CNN.

Quizá la mayor ventaja de Floca, dijo una fuente del Centro Kennedy, es la percepción de que “no generará fricciones” con Trump, ya que cuenta con el respaldo del presidente.

Pero eso representará una prueba para Floca, quien no ha tenido que lidiar con un jefe que además es el presidente.

“Responder ante el presidente de Estados Unidos no necesariamente significa que Matt podrá tomar las mejores decisiones para el edificio”, afirmó la fuente conocedora de la dinámica.

“Nunca ha sido la persona que dirige una organización. No tiene experiencia en eso. Siempre ha tenido un intermediario”, dijo otra fuente familiarizada con la situación. Señaló que, en el pasado, cuando Grenell estaba al frente y recibía críticas de Trump, eso funcionaba como un escudo para Floca, quien podía apoyarse en su posición “relativamente junior” y su buena relación con el presidente para evitar la presión.

“Siempre podía ser el ‘buen tipo’ que comparte muchas cosas con Trump, como la construcción”, dijo la persona.

Al mismo tiempo, existe un reconocimiento implícito de que puede no estar preparado para abordar todos los desafíos que enfrenta el Centro Kennedy, dijo otra fuente. Se están llevando a cabo discusiones para posiblemente nombrar a otro líder junto a Floca que pueda cubrir las necesidades más amplias de una institución artística, incluso en un plazo de seis meses, dijo la persona.

Sin embargo, otra fuente familiarizada con los planes rechazó esa idea y afirmó que existe un fuerte respaldo y confianza en Floca.

La semana pasada, durante una aparición en la Casa Blanca junto a Trump y otros miembros de la junta del Centro Kennedy, Floca se sentó junto a Grenell, quien solo días antes había sido destituido por el presidente.

“Creo que hará un buen trabajo”, dijo Trump sobre Floca en la reunión, antes de añadir: “Pero si no creo que hará un buen trabajo, le diré: ‘Matt, estás despedido. Voy a buscar a otra persona’”.

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