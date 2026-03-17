¿Quién es Ali Larijani, el jefe de defensa de Irán a quien Israel afirma haber matado?

Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán a quien el ministro de Defensa de Israel declaró…

Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán a quien el ministro de Defensa de Israel declaró que habían “eliminado” la noche del lunes, se había convertido en una de las figuras más importantes de Irán en los últimos meses.

En primer lugar, se lo consideró un líder importante en la represión de las protestas populares de enero y, posteriormente, parte de la transición que siguió a la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

Este hombre de 67 años tenía una larga trayectoria vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, por sus siglas) y se ha convertido en un símbolo visible del régimen, llegando incluso a participar en una manifestación pública la semana pasada en Teherán a pesar de ser un objetivo prioritario para Israel.

Larijani se ha desenvuelto con destreza en la política de la República Islámica, desempeñando diversos cargos. Fue comandante de la Guardia Revolucionaria durante la guerra con Iraq en la década de 1980, antes de dedicarse a la política.

Larijani fue director de la emisora ​​estatal, principal negociador nuclear de Irán y presidente del parlamento iraní (durante 12 años, hasta 2020), y tras su nombramiento como asesor en 2004, tuvo cada vez más influencia sobre Jamenei en cuestiones de seguridad.

Tras el conflicto del año pasado con Israel, volvió a cobrar protagonismo como jefe del Consejo de Seguridad Nacional, considerado por muchos analistas como el máximo responsable de la toma de decisiones en Irán.

Larijani proviene de una influyente familia clerical de la República Islámica. Uno de sus hermanos, Sadegh, es ayatola y exjefe del poder judicial de Irán.

También era un académico de renombre. Formado inicialmente en matemáticas e informática en la Universidad Tecnológica de Sharif, obtuvo un doctorado en filosofía por la Universidad de Teherán y escribió extensamente sobre la obra del filósofo alemán Immanuel Kant.

Según los analistas, si bien Larijani era visto como un pragmático más que como un ideólogo intransigente, está comprometido con la supervivencia de la República Islámica como el nezam de Irán, o sistema de gobierno.

Según los analistas, desde el comienzo del conflicto, Larijani ha provocado con frecuencia al presidente de Estados Unidos Donald Trump y ha sido fundamental en la elaboración de la estrategia bélica de Irán.

“A diferencia de Estados Unidos, (Irán) se ha preparado para una guerra larga”, publicó en X poco después de que comenzara el conflicto.

The-CNN-Wire

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