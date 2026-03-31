¿Qué significa para ti y para la economía que el galón de gasolina cueste US$ 4?

El precio promedio de un galón de gasolina regular sin plomo en Estados Unidos superó los US$ 4 dólares por…

El precio promedio de un galón de gasolina regular sin plomo en Estados Unidos superó los US$ 4 dólares por primera vez desde 2022.

Ese nivel de precios es relativo: un galón de gasolina a US$ 4 sería bienvenido en California, el estado de Washington o Hawai, donde el precio promedio estatal supera los US$ 5 por galón; mientras que los residentes de otros estados donde el costo de vida es menor pagan menos de US$ 3,50 por galón en la gasolinera.

Independientemente del lugar, a nadie le agrada realmente el fuerte aumento de los precios de la gasolina.

Aun así, el promedio nacional de US$ 4 constituye el traspaso un umbral importante, que conlleva implicaciones psicológicas, matemáticas y mecánicas para la economía estadounidense.

“Esto es preocupante, especialmente para aquellos que tienen menos capacidad para afrontar la crisis”, dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG.

Antes de adentrarnos en los efectos económicos de un precio de la gasolina de US$ 4 por galón, es importante mostrar el procedimiento.

Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, expuso algunos de los elementos básicos para la cuantificación del precio de la gasolina:

Cada aumento de US$ 10 dólares en el barril de petróleo…

Genera un lastre de 0,1 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB real (la medida más amplia de la actividad económica).

Aumenta la inflación en 0,2 puntos porcentuales.

Aumenta los precios de la gasolina en 24 centavos de dólar.

Genera un impacto económico anual de US$ 450 en los ingresos familiares debido a costos relacionados como gas, calefacción y servicios públicos.

Esto conlleva mayores costos de transporte y alimentación.

Los precios del petróleo han subido más de US$ 30 por barril desde la guerra.

Antes de que comenzara la guerra, el galón de gasolina regular sin plomo costaba en promedio US$ 2,98.

Un aumento de US$ 30 en los precios del petróleo equivale a una disminución de aproximadamente 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB real (que fue del 0,7 % a finales del año pasado). Si bien no es una cifra muy elevada, tiende a acumularse con el tiempo, afirmó Brusuelas.

No es fácil derrocar una economía de US$ 30 billones, una “bestia dinámica y resistente”, dijo Brusuelas.

“Sin embargo, incluso una bestia de US$ 30 billones tiene sus puntos débiles”, añadió.

Y el momento en que las cosas podrían empezar a ponerse feas no está muy lejos.

Cuando el precio del petróleo supera los US$ 125 (y el de la gasolina llega a los US$ 4,25 por galón, y la inflación supera el 4 %), es cuando se intensifican las conversaciones sobre la “destrucción de la demanda”, explicó Brusuelas. En otras palabras, los precios suben tanto que la gente cambia sus hábitos y deja de comprar tanto.

Según Swonk, algunos consumidores ya están cambiando sus hábitos, reduciendo sus viajes si pueden y modificando o recortando sus gastos.

Una caída de la demanda puede causar una bajada de los precios; sin embargo, el suministro de petróleo se ha visto limitado por las interrupciones y la destrucción, afirmó.

Este lunes, el WTI, el crudo de referencia estadounidense, cerró en US$ 102,88, superando los US$ 100 por barril por primera vez desde 2022. Los futuros del petróleo subieron US$ 35 respecto a sus niveles previos a la guerra, lo que equivale aproximadamente a un aumento de 84 centavos de dólar en el precio de la gasolina. Sin embargo, el precio promedio en las gasolineras aumentó más de un dólar por galón.

“Esto nos indica que los riesgos de inflación son un poco mayores”, dijo Brusuelas.

Según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor, los precios en Estados Unidos aumentaban a una tasa anual del 2,4 % en febrero, antes de que comenzara la guerra.

Según Brusuelas, esa cifra podría subir fácilmente al 3,5 % cuando se publiquen los datos de marzo el próximo viernes, y la tasa de abril podría superar el 4 %.

Ese aumento estimado de 1,1 puntos porcentuales con respecto a febrero parece superar ampliamente el incremento de 0,2 puntos porcentuales que supone un aumento de US$ 10; sin embargo, también refleja los aumentos generalizados de precios relacionados con la energía (como el diésel y el combustible para aviones), así como otros insumos afectados por la guerra, como los fertilizantes.

Según él, esos efectos de “segundo y tercer orden” se transmitirán a los hogares estadounidenses en los meses venideros, incluso si la guerra terminara pronto.

“El público estadounidense va a tener que asumir las consecuencias de esta situación”, señaló Brusuelas, y añadió: “Algo que está ocurriendo ahora seguirá afectándoles en diciembre”.

En ocasiones, la historia puede resultar útil a la hora de evaluar las posibles repercusiones económicas del aumento de los precios de la gasolina; sin embargo, esta economía es muy diferente a la de hace tan solo cuatro años.

“En 2022, la tasa de desempleo se desplomaba, generábamos cientos de miles de empleos al mes y la mayoría de los estadounidenses creía que estábamos en recesión”, dijo Swonk.

“Ahora estamos en la otra cara de la moneda, donde apenas generamos empleos al mes —aunque no hace falta generar muchos empleos para mantener estable la tasa de desempleo—, pero es una tasa de desempleo más alta que la que había entonces.”

El aumento de los salarios se ha ralentizado, al igual que las oportunidades en el mercado laboral. Además, cinco años de alta inflación han agravado la situación, generando dificultades para muchos hogares. El creciente endeudamiento se está volviendo cada vez más difícil de manejar, especialmente para los estadounidenses de bajos ingresos.

“El nivel de precios ya es demasiado alto para muchas personas”, dijo Swonk.

Existe el temor de que la Reserva Federal pueda enfrentarse a un entorno similar a la estanflación (una recesión económica acompañada de una alta inflación); sin embargo, añadió que los cambios en los tipos de interés tienen un alcance limitado.

“La incertidumbre ha sido excepcionalmente alta durante mucho tiempo, y eso supone un gran perjuicio para la economía”, afirmó. “No sé cómo se puede eliminar la incertidumbre, a menos que la guerra en Medio Oriente termine abruptamente. Los tipos de interés por sí solos no pueden estimular la demanda de mano de obra”.

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