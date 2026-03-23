¿Qué pasó con el avión de Air Canada y cómo se estrelló en el aeropuerto LaGuardia con un camión?

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permaneció cerrado por horas el lunes tras la colisión de un avión de Air…

El aeropuerto LaGuardia de Nueva York permaneció cerrado por horas el lunes tras la colisión de un avión de Air Canada con un camión de bomberos durante el aterrizaje el domingo por la noche. El piloto y el copiloto fallecieron, y dos personas que viajaban en el camión resultaron heridas, según informó un agente de la ley.

Cuarenta y un pasajeros y tripulantes fueron trasladados al hospital, según los informes iniciales, y 32 ya han sido dados de alta, informó la Autoridad Portuaria. Uno de los pilotos fallecidos fue sido identificado como Antoine Forest.

El segundo aeropuerto más grande de la ciudad de Nueva York reanudó vuelos en una sola pista a las 2 p.m, hora de Miami. Gran parte de los restos del accidente permanecieron en la otra pista mientras funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaban su investigación.

Alrededor de las 11:40 p.m. del domingo, un vuelo de Jazz Aviation, operado en nombre de Air Canada, chocó contra un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves que respondía a otro incidente, según un portavoz de la Autoridad Portuaria.

El piloto y el copiloto fallecieron en la colisión.

Treinta y nueve personas a bordo del avión y dos bomberos fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no proporcionaron de inmediato detalles sobre su estado.

Una azafata sobrevivió al mortal accidente tras ser encontrada fuera del avión, todavía atada a su asiento, según informó a CNN una fuente policial.

Un análisis preliminar de los datos de seguimiento de vuelos de Flight Radar 24 muestra que, a pesar de que el vuelo 8646 de Air Canada Express desaceleró al aterrizar en el aeropuerto de LaGuardia, colisionó con un vehículo de extinción de incendios de la Autoridad Portuaria en la pista a unos 160 km/h (104 mph).

“Ahora surgen importantes interrogantes sobre la interacción que tuvo lugar entre el control de tráfico aéreo y este vuelo”, declaró este lunes Pete Muntean, corresponsal de aviación de CNN.

“No se trató de un simple choque leve en el aeropuerto entre un vehículo y un avión. Fue una colisión a alta velocidad”, continuó. “Esto refleja claramente un sistema de aviación que está al límite de su capacidad. Los controladores aéreos están sobrecargados de trabajo, a menudo con jornadas laborales de seis días y turnos de diez horas”.

Dieciocho minutos después del accidente del vuelo 8646 de Air Canada, el controlador de tráfico aéreo en la torre parece decirle a un piloto en la frecuencia de radio de tierra: “Me equivoqué”.

Las palabras se producen antes de la extensa investigación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS, por sus siglas en inglés) sobre la causa del accidente que seguirá. Las comunicaciones de tráfico aéreo formarán parte de su investigación. Determinar las causas raíz de los accidentes puede llevar un año o más y a menudo implica múltiples factores contribuyentes.

El intercambio ocurrió con un piloto de Frontier Airlines que esperaba regresar a la puerta de embarque y que vio el accidente.

“Eso… eso no fue bueno de ver”, dijo en un audio grabado por LiveATC.net.

“Sí, lo sé. Intenté comunicarme con ellos”, dijo el controlador, visiblemente angustiado. “Estábamos lidiando con una emergencia antes. Me equivoqué”.

El piloto respondió: “no, amigo, hiciste lo mejor que pudiste”.

El controlador había autorizado al camión de bomberos a cruzar la pista para ayudar a un avión al otro lado del aeropuerto que reportó un olor dentro del avión después de abortar un despegue debido a una luz de advertencia, según las grabaciones de audio.

Antes del accidente, también se puede escuchar al controlador en las grabaciones de control de tráfico aéreo intentando frenéticamente detener al camión para que no cruce la pista.

“Alto. Alto. Alto. Alto, camión 1. Alto”, dice.

Luego se puede escuchar al controlador indicando a otras aeronaves que aborten sus aterrizajes y que “den la vuelta”, señalando que la pista ahora está cerrada.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo —el sindicato que representa a los controladores— ofreció su apoyo y condolencias tras la mortal colisión en el Aeropuerto LaGuardia.

“Nuestros corazones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos afectados durante este momento increíblemente difícil. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y brindamos nuestro apoyo a toda la comunidad de la aviación, incluidos nuestros hermanos y hermanas de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA) y del Sindicato Canadiense de Auxiliares de Vuelo (CFAU: SABC), quienes se han visto afectados por esta tragedia”, dijo la asociación en un comunicado.

La torre de control de LaGuardia se encuentra entre las instalaciones más complejas y de mayor nivel de la FAA con una calificación de 11 sobre 12. Los datos de la FAA de abril de 2025 muestran que cuenta con una plantilla cercana a los niveles previstos, aunque aún no está claro cuántos controladores estaban trabajando en ese momento ni si la dotación de personal fue un factor determinante.

Respecto a la coordinación entre los diferentes empleados de la torre de control, un excontrolador de tráfico aéreo afirmó que esa comunicación es fundamental.

“En la torre hay dos puestos. Uno es el de controlador de tierra, que controla todas las calles de rodaje y todas las áreas designadas como zonas de movimiento en el aeropuerto”, dijo el controlador de tráfico aéreo jubilado Harvey Scolnick.

“Y luego está el controlador local, o como algunos lo llaman, el controlador de la torre. Él es quien dice: ‘Autorizado para aterrizar’, ‘Autorizado para despegar’, y es el responsable de la pista”, dijo. “Debe existir coordinación entre el controlador de tierra y el controlador local cuando se cruzan las pistas”.

Mientras continúa la investigación sobre la colisión, las imágenes de video y el audio del control de tráfico aéreo están ayudando a reconstruir una cronología aproximada de los hechos que condujeron al incidente fatal.

Esto es lo que sabemos:

11:17 p.m. – United 2384 recibe autorización para despegar.

11:18 p. m. – United 2384 aborta el despegue.

11:20 p. m. – United 2384 dice que regresa a la puerta, señala un olor y solicita bomberos.

11:31 p. m. – United 2384 declara emergencia debido al olor.

Aproximadamente 11:35 p.m. ET – El vuelo 8646 de Air Canada, operado por Jazz Aviation, recibe autorización para aterrizar en la pista 4.

11:36 p.m. – El camión de bomberos 1 solicita permiso para cruzar la pista en la calle de rodaje intersectante. “Camión uno y compañía, Torre de LaGuardia, solicitando cruzar la 4 en Delta”, el camión de bomberos transmite por radio a la torre.

11:36 p.m. – El controlador concede permiso al camión de bomberos 1 para cruzar. “Camión uno y compañía, crucen la 4 en Delta”, responde la torre.

11:37 p.m. – Unos 10 segundos después, el controlador dice con urgencia: “Alto, alto, alto camión uno, alto. Alto, alto…. Alto camión 1, alto.”

11:37 p.m. – El avión de Air Canada toca pista.

Aproximadamente 11:38 p.m. – Ocurre la colisión.

11:38 p.m. – El controlador emite el primer “den la vuelta” para indicar a los aviones entrantes que aborten sus aterrizajes y den vueltas alrededor del aeropuerto.

El ministro de Transporte de Canadá, Steven MacKinnon, ofreció sus condolencias a los afectados por el fatal accidente.

“Me entristece profundamente el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto LaGuardia, en el que se vio involucrado un avión de Air Canada procedente de Montreal”, publicó MacKinnon el lunes en X.

“Mis pensamientos están con las familias, los seres queridos y los compañeros de quienes perdieron la vida, así como con todos los heridos”, añadió.

“Canadá colabora estrechamente con las autoridades estadounidenses en la investigación de este incidente y seguimos de cerca los acontecimientos. La seguridad aérea sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Air Canada publicó un video del director ejecutivo de la aerolínea ofreciendo condolencias a las familias de las víctimas y diciendo que el número final de víctimas sigue sin estar claro.

“Estamos trabajando con las autoridades para confirmar el número de heridos y si hay otras muertes”, dijo el presidente y director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau. El video se publicó varias horas después de que la aerolínea reconociera que no podía dar un número preciso de víctimas.

“Sabemos que este es un día difícil para todos”, dijo Rousseau. “Sabemos que hay muchas preguntas. Pero en esta etapa temprana, no tenemos todas las respuestas, ya que las circunstancias aún se están evaluando”.

Añadió que los familiares y amigos que busquen información sobre los pasajeros pueden llamar a Air Canada al 1-800-961-7099.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió brevemente a la colisión en el aeropuerto de LaGuardia, y la calificó como “terrible”.

The-CNN-Wire

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