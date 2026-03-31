Estos son los 48 países clasificados al Mundial de Fútbol de 2026: plazas, sistema y fechas

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 será el primero en jugarse con 48 selecciones, contabilizando 104 partidos…

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 será el primero en jugarse con 48 selecciones, contabilizando 104 partidos desde la fase de grupos hasta la gran final.

Ya se conoce a las 48 selecciones clasificadas, tras la conclusión de los seis repechajes este martes 31 de diciembre.

A continuación, todo lo que debes saber sobre el formato de eliminatorias, repechaje y los partidos del torneo.

Canadá (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Argentina

Ecuador

Brasil

Nueva Zelandia

Marruecos

Túnez

Colombia

Paraguay

Uruguay

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Costa de Marfil

Senegal

Arabia Saudita

Francia

Portugal

Noruega

Croacia

Alemania

Países Bajos

Suiza

Escocia

España

Austria

Bélgica

Panamá

Curazao

Haití

Suecia

Turquía

República Checa

Bosnia y Herzegovina

R.D. del Congo

Iraq

Seis selecciones se clasificaron al repechaje intercontinental, o, como la FIFA lo ha llamado, Torneo Clasificatorio: Nueva Caledonia (Oceanía), Bolivia (Sudamérica), República Democrática del Congo (África), Iraq (Asia), Jamaica y Suriname (Concacaf). De ellos, solo dos pudieron meterse en la Copa del Mundo.

República Democrática del Congo (Llave 1)

Iraq (Llave 2)

Dieciséis naciones de Europa llegaron al repechaje de la UEFA: las 12 que terminaron segundas en la fase de grupos y otras cuatro premiadas por su rendimiento en la Liga de Naciones. De ellas, solo cuatro se clasificaron al Mundial:

Bosnia y Herzegovina (Llave A)

Suecia (Llave B)

Turquía (Llave C)

República Checa (Llave D)

La Copa Mundial masculina de 2026 tendrá 12 grupos de cuatro equipos. Clasificarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Estos son los cupos de cada confederación, según la FIFA:

Conmebol (Sudamérica): 6 plazas directas + 1 al torneo de repechaje

UEFA (Europa): 16 plazas directas

Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe): 6 plazas directas + 2 al torneo de repechaje

AFC (Asia): 8 plazas directas + 1 al torneo de repechaje

CAF (África): 9 plazas directas + 1 al torneo de repechaje

OFC (Oceanía): 1 plaza directa + 1 al torneo de repechaje

Pese a que la selección dirigida por Lionel Scaloni ganó el mundial anterior, su presencia en la próxima Copa del Mundo no se dio de manera automática, como ocurría tradicionalmente en muchas ediciones del Mundial.

En 2002 la FIFA cambió la regla de que el campeón defendía su título en la próxima competencia. Así las cosas, Brasil, que ganó en Corea-Japón ese año, le tocó disputar las eliminatorias para ir al Mundial de 2006.

Argentina terminó líder de las eliminatorias sudamericanas. Clasificó al Mundial de 2026 tras el empate 0-0 entre Bolivia y Uruguay el 25 de marzo, mismo día en que goleó a Brasil 4-1 en el Monumental.

El 11 de junio de 2026 se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el partido inaugural.

Además de la capital mexicana, las otras 12 sedes son: Monterrey, Guadalajara, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Vancouver.

La final del Mundial 2026 se jugará en el Metlife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio. Mira aquí los partidos que albergará cada sede y las fechas de cada fase.

The-CNN-Wire

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