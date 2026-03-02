¿Qué está pasando en la guerra de Estados Unidos con Irán? Las claves del conflicto en su tercer día

Días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran los primeros ataques contra Irán, el conflicto se amplía hora a…

Días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran los primeros ataques contra Irán, el conflicto se amplía hora a hora, involucrando a otros países de la región, generando temores para la economía global y dejando a miles de viajeros varados.

Para el lunes, ataques de represalia lanzados desde Irán quebraron cualquier sensación de seguridad que sus vecinos del Golfo habían disfrutado, y dejaron al menos 20 personas muertas, incluidos tres militares de Estados Unidos, en la región y en Israel.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió una serie de entrevistas, diciendo a varios medios, incluido CNN, que pensaba que el conflicto con Irán duraría “cuatro semanas”, la indicación más clara hasta ahora de cuánto tiempo espera la administración que pueda continuar la campaña.

Este lunes en el Pentágono, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, enfatizó que esto no era una “operación única de una noche” y que se deberían esperar más bajas estadounidenses. Trump hizo una observación similar, diciendo a Jake Tapper de CNN que la “gran ola ni siquiera ha ocurrido, la grande viene pronto”, sin dar más detalles.

Tres aeronaves militares de Estados Unidos se estrellaron en Kuwait el lunes “debido a un aparente incidente de fuego amigo”, dijeron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que agregaron que los seis tripulantes lograron eyectarse y se encuentran “en condición estable”.

El conflicto se extendió a otro frente el lunes también, cuando Israel lanzó una ola de ataques contra Líbano en respuesta a una provocación de Hezbollah. Los ataques mataron a más de 50 personas, según informaron las autoridades libanesas.

En Irán, los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que comenzaron la mañana del sábado han matado al menos a 555 personas, según la Media Luna Roja Iraní, incluyendo al menos a 168 personas en una escuela primaria de niñas, informó la prensa estatal del país.

Esos ataques también mataron al líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, lo que marca un punto de inflexión en la historia del país y deja a los iraníes frente a una mezcla surrealista de alivio, incredulidad y ansiedad.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Mientras la guerra se expande, se abren nuevos frentes.

Hezbollah lanzó seis proyectiles contra una base militar en el norte de Israel “en venganza por la muerte de Jamenei” en las primeras horas del lunes. Aunque no causaron daños, los cohetes provocaron una furiosa ola de ataques israelíes sobre Beirut y el sur de Líbano.

Más tarde el lunes, Israel lanzó más ataques en todo el Líbano, tras emitir advertencias de evacuación que impulsaron a cientos de personas a huir del sur del país.

Seis miembros del servicio estadounidense habían muerto en acción hasta el lunes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Otros 18 han resultado gravemente heridos desde el sábado, agregó el ejército.

En Kuwait, mientras tanto, tres aeronaves militares de Estados Unidos fueron derribadas por error por las defensas aéreas de ese país del Golfo, informó el CENTCOM, que agregó que la causa del incidente está bajo investigación. Videos geolocalizados por CNN mostraron un avión de combate estrellándose y a un piloto descendiendo en paracaídas.

Equipos de CNN en las principales ciudades del golfo Pérsico —Dubai, Abu Dhabi y Doha— escucharon explosiones la mañana del lunes y vieron lo que parecían ser misiles siendo interceptados en el cielo sobre ellos.

De manera similar, misiles procedentes de Irán fueron interceptados en el cielo sobre Tel Aviv y Jerusalén la mañana del lunes.

El Ministerio de Defensa de Qatar dijo después que había derribado dos bombarderos iraníes Su-24, marcando la primera vez que algún país derriba aviones iraníes desde que comenzó el último conflicto. También marca una escalada en la implicación de Qatar hasta el momento.

En Irán, se reportaron múltiples rondas de explosiones en la capital, Teherán. Los pacientes fueron evacuados de un hospital en el norte de la ciudad el domingo después de que el edificio resultara gravemente dañado, según medios estatales iraníes. Un ataque dañó el Palacio de Golestán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, informaron los medios estatales.

Tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijeron que sus principales objetivos eran defender a sus respectivos países de las amenazas que representa Irán y, especialmente, impedir que el régimen islámico adquiera un arma nuclear, sin presentar pruebas de que estuviera más cerca de obtenerla.

Esa afirmación fue socavada por informantes del Pentágono que reconocieron al personal del Congreso el domingo que Teherán no planeaba atacar a las fuerzas o bases estadounidenses en la región a menos que Israel atacara primero.

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio argumentó que la “amenaza inminente” planteada por Irán era su esperada represalia por la acción militar planificada por Israel, y que eso llevó a EE.UU. a atacar primero.

“Sabíamos que iba a ocurrir una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los golpeábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas”, dijo a periodistas el lunes en el Capitolio.

“Obviamente, estábamos al tanto de las intenciones israelíes y entendimos lo que eso significaría para nosotros, y tuvimos que estar preparados para actuar en consecuencia”, añadió.

La incertidumbre sobre lo que los ataques intentan lograr continuó incluso después de que Trump diera entrevistas a varios medios el domingo por la noche.

Explicó varios posibles escenarios a The New York Times, sugiriendo que una repetición de los acontecimientos en Venezuela —donde fuerzas estadounidenses capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, y aceptaron a su suplente Delcy Rodríguez como líder sustituta— sería un “escenario perfecto”. Al mismo tiempo, dijo que esperaba que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica “realmente se rindiera ante el pueblo”.

En sus primeros comentarios presenciales ante los reporteros desde el inicio de la operación, Trump dijo el lunes que Irán había ignorado las exigencias de la Casa Blanca de no reconstruir su programa nuclear. Dijo que la operación conjunta lanzada por EE.UU. e Israel era la “mejor oportunidad” para “eliminar las amenazas intolerables planteadas por este régimen enfermo y siniestro”.

El secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth insistió el lunes que “esto no es una llamada guerra de cambio de régimen”, y agregó que EE.UU. no tiene intención de quedar atrapado en el mismo atolladero de construcción nacional que en Irak. En cambio, dijo, el objetivo de EE.UU. era “destruir la amenaza de misiles, destruir la marina, no más armas nucleares”.

Desde principios de año, Irán ha estado lidiando con una crisis económica que desató protestas a nivel nacional. Mientras una represión dejó miles de manifestantes muertos, Trump prometió acudir en su ayuda, diciendo que Estados Unidos estaba “listo y armado”.

Las agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses —incluida la CIA— habían estado siguiendo los movimientos de Jamenei durante meses, esperando el momento para atacar, incluso mientras los enviados estadounidenses mantenían conversaciones regulares con Irán sobre un nuevo acuerdo nuclear.

Dentro de Irán, el régimen está golpeado y sin su líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, pero aún mantiene la capacidad de lanzar ataques en toda la región.

Un consejo de liderazgo de tres personas ostenta el poder hasta que se nombre al nuevo líder supremo. Incluye al presidente moderado del país, Masoud Pezeshkian; al duro jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei; y a un alto clérigo, Alireza Arafi.

Aún no está claro cuánto tiempo tomará el proceso para elegir al sucesor de Jamenei, una cuestión que se complica aún más por la muerte de varios otros altos funcionarios militares en los ataques del sábado.

Misiles y drones iraníes han tenido como objetivo varios países de la región, incluidos Israel, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita.

Aunque la mayoría de estos misiles y drones han sido derribados por los sistemas de defensa aérea, algunos han alcanzado su objetivo. Al menos 10 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en Israel, según Magen David Adom, el servicio de emergencias del país. Nueve de esas muertes ocurrieron cuando un misil iraní impactó un refugio antibombas en la ciudad de Beit Shemesh, cerca de Jerusalén.

Para países del Golfo aliados de Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait, la expansión del conflicto ha quebrado la sensación de seguridad que durante años atrajo a expatriados occidentales y turistas. Imágenes impactantes desde Dubai el sábado mostraron un hotel de lujo en llamas y a personas huyendo por un pasillo lleno de humo en su aeropuerto, donde cuatro empleados resultaron heridos.

En Bahrein, además, se desató un incendio en los pisos superiores de un edificio residencial de gran altura, a aproximadamente 1,6 kilómetros de una base de la Armada de Estados Unidos, después de que fuera alcanzado por un dron iraní.

Buques comerciales en la región también han sido atacados. Uno atracado en Bahréin fue alcanzado por dos proyectiles el lunes, lo que provocó un incendio a bordo y la evacuación de los miembros de la tripulación.

Las embajadas de Estados Unidos en Kuwait y Arabia Saudita también fueron atacadas, sin que se reportaran heridos, según fuentes. Mientras tanto, la embajada en Jordania fue evacuada temporalmente “por precaución” debido a una “amenaza” no especificada.

Las enormes reservas de petróleo de Irán y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz —una franja estrecha de agua por la que pasa una parte significativa del comercio mundial— hacen que el conflicto tenga profundas repercusiones para la economía global.

El precio del petróleo y el gas natural se disparó el lunes: los contratos de futuros del Brent, el referente global, subieron casi un 9 % para negociarse alrededor de US$ 79 el barril, mientras que el WTI, el referente estadounidense, aumentó un 8 % hasta US$ 73 el barril.

El precio del gas natural holandés, el referente europeo, subió casi un 48 % en las operaciones del lunes por la tarde, después de que la empresa estatal de energía de Catar detuviera la producción de gas natural licuado (GNL) tras un ataque iraní a su instalación en Ras Laffan.

El general de brigada Ebrahim Jabbari, asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, advirtió el lunes que las fuerzas iraníes atacarían a los buques que pasen por el Estrecho de Ormuz —por donde pasa una quinta parte del comercio mundial de GNL y la producción diaria de petróleo.

“El estrecho está cerrado, y cualquiera que desee pasar, nuestros héroes en la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria y el ejército incendiarán esos barcos. No vengan a esta región”, dijo en declaraciones transmitidas por la emisora oficial Republica Islámica de Irán.

Incluso antes de los comentarios del asesor, el tráfico por la vía fluvial había quedado prácticamente detenido debido a preocupaciones de seguridad y después de que petroleros en la región fueran atacados durante el fin de semana.

Las instalaciones energéticas siguen siendo un objetivo importante de represalia, como lo mostró el ataque a Ras Laffan y la interceptación por parte de Arabia Saudita de dos drones el lunes por la mañana en Ras Tanura, una de las mayores refinerías de petróleo del país, que tiene la capacidad de producir 550.000 barriles al día.

El lunes, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a “SALIR AHORA” de los países de todo Medio Oriente “debido a graves riesgos para la seguridad.” El Departamento de Estado dijo a los ciudadanos que usaran “el transporte comercial disponible,” pero con un amplio corredor del espacio aéreo sobre Medio Oriente cerrado y vuelos restringidos, esa recomendación puede ser difícil de seguir para los estadounidenses.

Con gran parte del espacio aéreo de la región cerrado y las aerolíneas obligadas a cancelar vuelos a través de varias ciudades, miles de viajeros han quedado varados.

Grandes aeropuertos como los de Dubai, Abu Dhabi y Doha se han posicionado como nodos clave de conexión para las rutas aéreas globales, con millones de pasajeros que transitan por ellos cada año.

Varias grandes aerolíneas ubicadas allí, como Emirates y Etihad en Dubái y Abu Dabi, y Qatar Airways en Doha, suspendieron los vuelos hacia y desde sus bases al menos hasta la tarde del lunes, hora local.

