Qué esperar del informe de empleo de febrero sobre el mercado laboral de EE.UU.

La incertidumbre económica vinculada a las políticas comerciales emblemáticas del presidente Donald Trump ha llevado a muchas pequeñas empresas a despedir trabajadores, retrasar planes de expansión o reducir la producción.

ValenSil Technologies, por ejemplo, estaba creciendo a buen ritmo de cara a 2025.

La empresa de llenado de aerosoles con sede en Avon, Ohio, amplió su presencia en el sector manufacturero, añadió un segundo turno y aumentó su plantilla a 47 personas, casi triplicando su tamaño.

Al ritmo al que marchaba el negocio, ValenSil estaba encaminada a añadir un tercer turno, contratar entre 8 y 15 trabajadores más e incluso comprar terrenos para seguir expandiéndose.

Sin embargo, esos planes no solo se pospusieron rápidamente, sino que el segundo turno fue eliminado y la plantilla se redujo, no mediante despidos, sino a través de la rotación natural de empleados.

Jim O’Connor, comprador y responsable de contratación de ValenSil, atribuyó la caída de la producción a los elevados aranceles sobre insumos como el aluminio y a la naturaleza altamente impredecible de su implementación. La gran incertidumbre ha frenado la demanda entre los clientes del fabricante por contrato, dijo.

“Tuvimos una desaceleración bastante fuerte y esperábamos que las cosas se estabilizaran”, afirmó.

O’Connor cree firmemente que la demanda sigue ahí, acumulándose y latente, pero que la planeación y la toma de decisiones de los clientes se han enfriado por factores externos impredecibles.

ValenSil sirve como un microcosmos de un cambio más amplio en el mercado laboral de Estados Unidos hacia un entorno de poca contratación y pocos despidos, algo que probablemente se destaque cuando el informe de empleo de febrero se publique el viernes por la mañana.

Sin embargo, cualquier esperanza de estabilidad y normalización se ha visto rápidamente truncada. Solo en las últimas tres semanas ha habido un importante giro en la política comercial por parte de la Corte Suprema de EE.UU., un despido masivo relacionado con la inteligencia artificial y, más recientemente, el mayor factor de incertidumbre de todos: una nueva guerra en Medio Oriente.

“Son tres acontecimientos muy diferentes en todo el mundo, pero todos se reducen a una sola palabra: incertidumbre”, dijo a CNN Nela Richardson, economista jefe de la empresa de nóminas ADP. “Este es un entorno macroeconómico global incierto, y hemos visto cómo esa incertidumbre afecta la contratación”.

El informe sobre el empleo del viernes, que publicará la Oficina de Estadísticas Laborales a las 8:30 a.m. (hora de Miami), ofrecerá una instantánea clave de cómo se encontraba el mercado laboral estadounidense antes de las últimas sacudidas al sistema económico.

Se espera ampliamente que muestre que las empresas aún no están contratando tanto como en años recientes, pero que tampoco están despidiendo trabajadores de forma masiva. Además del debilitamiento de la demanda de contratación, también se ha producido una reducción de la oferta de trabajadores (debido a cambios demográficos a largo plazo, como la jubilación de la generación Baby Boomer y la reducción de la inmigración).

Los economistas prevén que los empleadores estadounidenses añadieron 60.000 puestos de trabajo el mes pasado, lo que supondría una fuerte desaceleración respecto a los 130.000 empleos estimados que se sumaron en enero. Es probable que el total de enero, superior al esperado, se haya visto impulsado por algunos factores puntuales (en particular, la menor contratación durante las vacaciones, lo que supuso menos despidos tras las vacaciones, y el clima inusualmente cálido a principios de mes, que impulsó sectores como la construcción).

Se espera que la tasa de desempleo en febrero se mantenga en el 4,3 % y que el crecimiento salarial siga superando a la inflación.

El informe de empleo más reciente de ADP mostró un repunte en la contratación del sector privado (principalmente en salud) y salarios estables para quienes mantienen su empleo. Además, las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo por primera vez, consideradas un indicador de los despidos, se han mantenido en niveles bajos.

Ese fue nuevamente el caso el jueves, cuando el Departamento de Trabajo informó que unas 213.000 solicitudes iniciales de seguro de desempleo se presentaron durante la última semana de febrero. La cifra prácticamente no cambió respecto a la semana anterior (que fue revisada al alza en 1.000 solicitudes, hasta 213.000).

Las solicitudes continuas de beneficios, que pueden servir como indicador de cuánto tiempo tardan las personas desempleadas en encontrar trabajo, se acercaron a máximos de cuatro años durante buena parte del año pasado. Se han moderado algo al inicio de 2026 y sumaron 1.868 millones en la semana que terminó el 21 de febrero, un aumento de 46.000, mostró el informe del jueves.

Los anuncios de despidos disminuyeron a partir de enero: nuevos datos del jueves mostraron que los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron 48.307 recortes de empleo el mes pasado, una caída del 55 % frente al mes anterior, según la firma Challenger, Gray & Christmas.

“La caída de febrero es un buen respiro después de los elevados planes de recortes de empleo con los que comenzó el año”, dijo en un comunicado Andy Challenger, director de ingresos de la firma de recolocación laboral y asesoría.

Sin embargo, advirtió que eso podría cambiar.

Las empresas tecnológicas representaron la mayor parte de esos recortes anunciados, con 11.039 puestos, de los cuales 4.000 correspondieron a la empresa de pagos Block, Inc., cuyo director ejecutivo, Jack Dorsey, dijo que reflejan la creciente adopción de la inteligencia artificial.

“Con la participación de Estados Unidos en una guerra creciente en Irán, el final del primer trimestre podría traer más planes de despidos a medida que las empresas ajusten gastos ante la incertidumbre y los mayores costos”, dijo.

La medida de Block aumentó la preocupación sobre cómo la IA podría alterar aún más un mercado laboral ya de por sí débil; sin embargo, hay otras dinámicas en juego, según Andy Challenger, director de ingresos de Challenger, Gray & Christmas.

“La tecnología está respondiendo a varias presiones en este momento. La IA es la gran historia, pero también existen preocupaciones regulatorias globales, una desaceleración en la publicidad digital impulsada por los aranceles y la incertidumbre económica, y mayores costos tanto para emplear trabajadores como para acceder a financiamiento, lo que obliga a las empresas a tomar decisiones difíciles”, afirmó en un comunicado.

Los informes de empleo de enero suelen ser los más complejos, ya que incluyen algunos movimientos laborales posteriores a las vacaciones, así como una serie de revisiones anuales.

Por lo general, los datos de febrero son un poco más claros; sin embargo, el informe del viernes incluirá algunas particularidades importantes.

En primer lugar, del lado de las nóminas, se espera que las ganancias de empleo estimadas del mes estén distorsionadas debido a que unos 31.000 trabajadores de la salud estuvieron en huelga durante la semana en que se realizó la encuesta a las empresas para el informe. La huelga terminó el 23 de febrero, por lo que la “pérdida” de empleos se revertirá y se reflejará como una “ganancia” en el informe laboral de marzo.

En segundo lugar, fuertes tormentas invernales probablemente frenaron significativamente la contratación en industrias sensibles al clima, como la construcción y los sectores de ocio y hospitalidad.

En tercer lugar, el informe de febrero incluirá algunas revisiones anuales que se pospusieron debido al histórico cierre del Gobierno el pasado otoño.

Cada año, los datos generados a partir de la encuesta de hogares de la Oficina de Estadísticas Laborales se sincronizan con estimaciones más completas de la Oficina del Censo. Es probable que estos ajustes, denominados controles de población, muestren fuertes revisiones a la baja tanto de los niveles de población como de la población activa, lo que refleja en gran medida la reducción de la inmigración.

