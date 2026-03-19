¿Qué es la instalación de Ras Laffan en Qatar y por qué los ataques de Irán podrían prolongar la crisis energética?

En menos de 12 horas, misiles iraníes impactaron dos veces la Ciudad Industrial de Ras Laffan en Qatar, causando daños…

En menos de 12 horas, misiles iraníes impactaron dos veces la Ciudad Industrial de Ras Laffan en Qatar, causando daños considerables a este importante centro energético del estado del Golfo. Se prevé que las repercusiones se extiendan mucho más allá de Medio Oriente.

Gestionado por la empresa estatal QatarEnergy, Ras Laffan es, sin duda, el centro de gas natural licuado (GNL) más importante del mundo, ya que integra transporte, procesamiento e instalaciones portuarias.

Qatar exporta alrededor del 20 % del suministro mundial de GNL —el segundo mayor, después de Estados Unidos— y casi todo su gas se transporta desde Ras Laffan.

La producción de GNL y otros productos en la zona se encuentra suspendida desde principios de marzo debido al cierre efectivo del vital canal de navegación del estrecho de Ormuz, y los importantes daños sufridos por las instalaciones de producción podrían prolongar aún más el tiempo necesario para reiniciar la actividad.

Se prevé que algunos países del sur de Asia, como Pakistán, Bangladesh e India, sean los más afectados, ya que dependen de Qatar para más de la mitad de su suministro de GNL y cuentan con reservas limitadas.

Sin embargo, Ras Laffan también abastece a países de otras partes de Asia, Europa y África, todos los cuales se verían obligados a afrontar las interrupciones en el suministro.

Además del GNL, Ras Laffan también produce fertilizantes, como urea y amoníaco —suministros clave para la industria agrícola—, así como azufre y helio, un gas esencial en la fabricación de microchips. Según QatarEnergy, este centro puede suministrar alrededor del 25 % de la producción mundial de helio .

La ciudad industrial de Ras Laffan está ubicada en el extremo noreste de la península de Qatar, a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de Doha. Procesa gas procedente de una gran reserva en el Golfo Pérsico que comparte con Irán. Qatar denomina a su parte campo North Dome, mientras que Irán la denomina South Pars.

The-CNN-Wire

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