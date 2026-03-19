¿Qué es el yacimiento de gas de South Pars y por qué el ataque de Israel supone una escalada?

Un ataque israelí contra las instalaciones iraníes en el yacimiento de gas de South Pars supuso una escalada significativa en…

Un ataque israelí contra las instalaciones iraníes en el yacimiento de gas de South Pars supuso una escalada significativa en la guerra, lo que provocó la furia de Irán al atacar las principales instalaciones energéticas de sus vecinos del Golfo, disparando los precios del petróleo y llevando al presidente de Estados Unidos a amenazar con “volar por los aires” South Pars si Irán no cesaba sus ataques.

Pero, ¿qué es el yacimiento de gas de South Pars y por qué son tan importantes sus hallazgos?

South Pars forma parte de la mayor reserva de gas natural del mundo. Irán comparte este yacimiento, ubicado en alta mar en el Golfo Pérsico, con Qatar, que denomina a su parte North Dome. Según la agencia de noticias Reuters, el yacimiento completo contiene aproximadamente 1.800 billones de pies cúbicos de gas utilizable, suficiente para abastecer las necesidades mundiales durante 13 años.

¿Por qué es tan importante? La producción de gas de Irán en South Pars es la principal fuente de suministro energético nacional. Irán ya ha sufrido cortes de energía debido a interrupciones en el suministro de gas, por lo que cualquier impacto afectaría su capacidad para generar electricidad y calentar hogares.

Preocupaciones globales: Qatar ha invertido miles de millones en el desarrollo de su parte del yacimiento de gas y es un importante proveedor mundial de GNL. Durante los ataques israelíes contra Irán en junio de 2025, que afectaron partes de South Pars, funcionarios declararon a CNN que la parte qatarí era una “fuente de energía vital para Estados Unidos, Europa y el mundo”.

“Grave escalada”: los países árabes han condenado los ataques contra la infraestructura vinculada a South Pars. Emiratos Árabes Unidos lo calificó de “grave escalada” que constituye una amenaza directa no solo para el suministro energético mundial, sino también para la seguridad regional. Qatar calificó los ataques a South Pars como un “paso peligroso e irresponsable”.

Ataques de represalia: Irán atacó importantes instalaciones energéticas en la región, causando graves daños al principal centro energético de Qatar, la Ciudad Industrial de Ras Laffan, una planta clave para el procesamiento de gas natural. Dos refinerías en Riad, la capital de Arabia Saudita, también fueron atacadas. Posteriormente, Arabia Saudita declaró que se reservaba el derecho de emprender acciones militares contra Irán si lo consideraba necesario.

La crisis energética se prolonga: el mundo ya se enfrenta a una grave escasez de energía, con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado y las huelgas sacudiendo nuevamente los mercados y disparando los precios mundiales del petróleo. Un analista declaró a CNN que dañar la infraestructura de producción de energía “retrasa aún más los plazos”, ya que su reconstrucción podría llevar meses o incluso años.

Amenaza de Trump: el presidente Donald Trump amenazó con “destruir masivamente” todo el yacimiento de gas iraní si Irán continúa atacando las instalaciones energéticas de Qatar. Trump afirmó que Estados Unidos “no sabía nada” sobre el ataque israelí a South Pars. Sin embargo, dos funcionarios israelíes declararon a CNN este miércoles que el ataque se había llevado a cabo en coordinación con Estados Unidos.

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