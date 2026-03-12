¿Qué contiene la Ley “SAVE America” y por qué es tan importante para Donald Trump?

El proyecto de ley para reformar las elecciones federales, que es una prioridad principal para el presidente Donald Trump, ya…

El proyecto de ley para reformar las elecciones federales, que es una prioridad principal para el presidente Donald Trump, ya enfrentaba probabilidades casi imposibles en el Senado, pero la Casa Blanca está haciendo que la “Ley SAVE America” sea aún más difícil de aprobar al insistir en que los republicanos la carguen con disposiciones controvertidas adicionales.

No se espera que la versión que aprobó la Cámara el mes pasado, centrada en agregar nuevos y estrictos requisitos de identificación y prueba de ciudadanía para votar, obtenga la aprobación del Senado porque los republicanos carecen de los votos para eliminar el filibusterismo, que permite a la minoría demócrata bloquear el proyecto de ley.

Pero Trump ha redoblado la apuesta, ordenando a los republicanos que agreguen disposiciones que pondrían fin a la práctica generalizada del voto por correo sin excusas y que apunten a las políticas transgénero que han sido luchas culturales efectivas para el Partido Republicano, pero que no están relacionadas con el desarrollo de las elecciones.

Si la versión actual del proyecto de ley, o la versión idílica que Trump ahora busca, se convirtiera en ley, supondría una enorme disrupción para las elecciones intermedias de este año. (Con un borrador anterior de la “Ley SAVE America”, algunas disposiciones no habrían entrado en vigor hasta el año que viene, pero un cambio de última hora en la Cámara de Representantes hace que esos requisitos entren en vigor inmediatamente después de su promulgación).

Los expertos electorales afirman que los casos documentados de fraude electoral, especialmente el voto de personas sin ciudadanía, son extremadamente raros.

La base de datos de casos de fraude confirmados de la Fundación Heritage, de tendencia derechista , por ejemplo, muestra menos de 100 ejemplos de personas sin ciudadanía que emitieron su voto indebidamente entre 2000 y 2025.

Actualmente, los estados que por sí solos intentan implementar la exigencia de comprobante de ciudadanía para votar solo pueden hacerlo en las elecciones estatales y locales.

Por ello, quienes promueven la legislación federal afirman que es una solución muy necesaria para que los estados puedan aplicar dichos requisitos en todos los niveles de la papeleta.

Los críticos afirman que la legislación impone cargas innecesarias a los votantes, para ejercer su derecho al voto, al exigirles presentar documentos a los que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso.

Prueba de ciudadanía

Para inscribirse para votar, las personas tendrían que presentar personalmente a los funcionarios electorales documentos que acrediten su ciudadanía, como un certificado de nacimiento, un pasaporte estadounidense o un certificado de naturalización.

En casos como el matrimonio, donde el nombre en el certificado de nacimiento no coincide con el nombre actual del votante, los solicitantes de registro electoral podrían presentar documentos adicionales que expliquen la discrepancia.

Más de 21 millones de votantes que de otra manera serían elegibles no tienen fácil acceso a esos documentos de ciudadanía, según una encuesta realizada por el Centro Brennan, un grupo de expertos de tendencia izquierdista que investiga cuestiones electorales, y otros grupos.

Los partidarios del proyecto de ley argumentan que una REAL ID, como las que se exigen en los aeropuertos, sería suficiente para cumplir con el requisito del documento de ciudadanía. Sin embargo, esto solo aplica a los pocos estados que emiten REAL ID que indican la ciudadanía de una persona.

Actualmente, los votantes simplemente firman una certificación, bajo pena de perjurio, de que son ciudadanos estadounidenses.

Registro de votantes

El proyecto de ley complicaría la capacidad de una persona para registrarse en línea o por correo, porque aquellos que utilicen esos métodos de registro aún tendrían que acudir en persona a su oficina electoral para mostrar su prueba de ciudadanía.

Jason Snead, promotor del proyecto de ley y líder del Proyecto de Elecciones Honestas, argumentó que, dado que una gran mayoría de personas ya se registra para votar en persona a través del DMV, ese paso adicional no sería una carga para la mayoría de los votantes.

Sin embargo, reduciría las campañas de registro de votantes que son importantes en el período previo a las elecciones.

Requisito de identificación de votante

El proyecto de ley exigiría a los votantes presentar una identificación válida con foto para votar en las elecciones federales.

Entre las formas de identificación aceptables se incluyen las licencias de conducir estatales, los pasaportes estadounidenses y las emitidas a militares y miembros de tribus.

El proyecto de ley no incluye las tarjetas de identificación emitidas por escuelas y universidades entre las identificaciones con foto aceptables, lo que, según los críticos, perjudica injustamente a los votantes más jóvenes.

Las personas que quieran votar por correo deberán presentar copias de sus documentos de identidad tanto cuando soliciten una boleta de voto en ausencia como cuando la envíen, aunque hay algunas excepciones para algunos votantes.

Actualmente, no existe un requisito a nivel nacional de presentar una identificación con fotografía para votar, aunque muchos estados exigen algún tipo de identificación de votante para emitir su voto.

Base de datos del censo electoral

El proyecto de ley establece medidas adicionales que los estados deberían adoptar para eliminar a las personas no elegibles de las listas de personas que pueden votar en las elecciones presidenciales y del Congreso.

La medida insta a los estados a verificar la elegibilidad de los votantes mediante una herramienta federal de verificación de ciudadanía, renovada el año pasado por la administración Trump, así como otras bases de datos.

Sin embargo, algunas auditorías estatales ya realizadas a través de ese sistema han etiquetado incorrectamente votos legítimos como presuntos no ciudadanos, y decenas de funcionarios demócratas a nivel estatal se han opuesto a los esfuerzos de la administración por obtener listas de votantes en sus estados.

Estos mandatos de verificación del padrón electoral explican el alcance tan amplio de la prueba de ciudadanía del proyecto de ley.

No solo se exigiría a los nuevos votantes que presentaran sus documentos de ciudadanía al registrarse, sino que los ya registrados, cuya ciudadanía se haya puesto en duda debido a las revisiones del padrón electoral, también tendrían que presentar dichos documentos para permanecer en las listas.

Consecuencias para los funcionarios electorales y las personas registradas ilegalmente para votar

La legislación añade nuevas sanciones para los funcionarios electorales que infrinjan la ley. Se enfrentarían a sanciones penales si registran para votar a una persona que no haya cumplido con el requisito de comprobación de ciudadanía establecido en el proyecto de ley.

La legislación también busca dar a individuos y grupos privados la capacidad de presentar demandas civiles contra funcionarios electorales por registrar a personas que no hayan mostrado prueba de ciudadanía.

Además, la ley “SAVE America Act” instruiría al Gobierno federal a investigar y potencialmente deportar a los no ciudadanos que se hayan registrado ilegalmente para votar.

Ya existe una alta tasa de rotación en las oficinas electorales debido a las amenazas y el acoso que enfrentan los administradores, afirmó Michael McNulty, director de políticas de Issue One, una organización dedicada a la democracia.

Los riesgos legales adicionales podrían exacerbar dicha rotación.

Trump ha exigido repetidamente que la legislación elimine por completo la mayoría del voto por correo.

El presidente afirma que solo se debería permitir votar en ausencia si se tiene una discapacidad, se está enfermo, se está en el servicio militar o se está de viaje.

En la actualidad, 36 estados y el Distrito de Columbia permiten el voto por correo sin excusas o realizan sus elecciones completamente por correo, según la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales.

Dado su uso generalizado tanto en estados republicanos como demócratas, lograr la unidad de los republicanos para eliminar la mayoría del voto por correo sería un desafío.

Un proyecto de ley independiente para reformar las elecciones, la “Ley Make Elections Great Again”, que incluye algunas prohibiciones al voto por correo que Trump quiere, no ha avanzado ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, al ser preguntado el miércoles sobre la propuesta de Trump de eliminar la mayoría del voto por correo, afirmó que los legisladores tenían preguntas sobre esta exigencia.

“Entiendo su pasión”, declaró Thune sobre Trump, y sugirió que una propuesta más restrictiva que limitaría la recolección de votos por correo por parte de terceros tendría más apoyo.

“Como regla general, las personas que solicitan papeletas y tienen razones legítimas para solicitarlas, creo que muchos estados utilizan ese proceso y lo hacen bastante bien”, afirmó.

Trump ha dicho que agregará lenguaje a la legislación que prohibiría a los atletas transgénero jugar en equipos deportivos alineados con su identidad de género.

Cuando CNN le pidió detalles sobre la propuesta, la Casa Blanca mencionó los comentarios de la portavoz Karoline Leavitt, quien describió la legislación como una prohibición “permanente” de “que los hombres compitan en deportes femeninos”.

Trump también quiere que se añada un texto que prohíba la “mutilación transgénero de nuestros niños”. Parece que está criticando las cirugías asociadas con la atención a personas transgénero.

Ya es muy raro que los menores transgénero se sometan a procedimientos quirúrgicos, aunque en algunos estados los menores trans pueden obtener tratamientos hormonales.

Esta semana, Trump dejó claro que quiere ampliar la legislación para impulsar otras prioridades. Pero incluso la versión de la “Ley SAVE America”, ya aprobada en la Cámara de Representantes, enfrenta obstáculos casi insalvables en el Senado.

Thune dijo esta semana que, como “realista lúcido”, los republicanos no tendrían los 50 votos necesarios para abolir el filibusterismo, el obstáculo procesal de 60 votos que permite a los demócratas bloquear el proyecto de ley.

Para sortear la reticencia a eliminar por completo el filibusterismo, algunos defensores conservadores han sugerido que el Senado podría obligar a los demócratas a organizar un “filibustero parlamentario”, lo que, en teoría, obligaría a los opositores a realizar discursos continuos en el pleno para retrasar el proyecto de ley.

Sin embargo, esta idea no cuenta con suficiente apoyo entre los republicanos, ya que se considera que, en realidad, acaba con el filibusterismo.

Los líderes del Senado planean someter la legislación a votación la próxima semana, pero aún están definiendo cómo será el proceso desde el punto de vista procesal, trasladó Thune a los periodistas esta semana.

El miércoles se le preguntó a Trump sobre la evaluación de Thune sobre los problemas de votación en el Senado.

“Bueno, tiene que ser un líder”, expresó.

Lauren Fox, Sarah Ferris y Adam Cancryn de CNN contribuyeron a este informe.

