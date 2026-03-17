¿Qué busca Israel en la guerra con Irán? ¿Es diferente de lo que busca Estados Unidos?

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán simultáneamente. Pero a medida que la guerra se prolonga hasta su tercera semana,…

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán simultáneamente. Pero a medida que la guerra se prolonga hasta su tercera semana, se hace evidente que ambos países tienen diferencias en su visión del desarrollo del conflicto.

Para comprender mejor qué pretende Israel con la guerra en comparación con lo que sabemos sobre los objetivos de la administración Trump, hablé con Daniel Shapiro, miembro del Atlantic Council que fue embajador de Estados Unidos en Israel durante la administración Obama y subsecretario adjunto de defensa para la política de Oriente Medio durante la administración Biden.

A continuación, presentamos nuestra conversación telefónica, editada para ajustarla a la duración y el estilo.

SHAPIRO: Israel y Estados Unidos tienen varios objetivos que coinciden, pero existe cierta divergencia, y probablemente esa divergencia aumente con el paso del tiempo.

Ambos países están claramente centrados en debilitar la capacidad de Irán para proyectar poder y amenazar a sus vecinos. Se han enfocado en mermar las capacidades de defensa aérea de Irán, sus reservas y lanzadores de misiles balísticos, así como su capacidad de producción, sus drones, su armada y lo que queda de sus activos aéreos.

Otro motivo de preocupación común es el programa nuclear y garantizar que Irán no recupere el acceso ni haga uso del acceso que tiene a su uranio altamente enriquecido, ni intente presumir del enriquecimiento y, potencialmente, crear el material para un arma nuclear.

SHAPIRO: Tanto Estados Unidos como Israel también han expresado, en diferentes momentos y de diferentes maneras, la esperanza de que el régimen iraní pueda debilitarse hasta el punto de caer o de que el pueblo iraní se levante y lo derroque.

Si bien en los primeros días de la guerra el presidente habló de su esperanza de que el derrocamiento del régimen estuviera cerca, en los últimos días ha restado importancia a ese hecho.

SHAPIRO: Así pues, nos planteamos la verdadera cuestión de si se trata de una guerra para derrocar al régimen. Y creo que no cabe duda de que Israel desea continuar con la campaña y espera que conduzca al fin del régimen, y con razón.

Se enfrentan a un enemigo implacable, comprometido con su destrucción tras décadas de patrocinar organizaciones terroristas que tienen la sangre de muchos israelíes en sus manos, desarrollando capacidades nucleares y de misiles balísticos para intentar llevar a cabo esa visión.

Para los israelíes, ver a un Irán debilitado en un momento en que podrían propiciar ese cambio es perfectamente comprensible.

SHAPIRO: Pero Estados Unidos tiene su propia historia de guerras para cambiar regímenes, contra las que el presidente se ha pronunciado y que la mayoría de los estadounidenses no apoya.

Existe el riesgo de que una guerra que se prolongue durante varias semanas o incluso más tiempo resulte sumamente costosa para Estados Unidos en términos de vidas y recursos, y que desencadene una crisis económica mundial, en la que aún no nos encontramos, pero que quizás estemos a punto de experimentar. Sin duda, podría ocurrir.

La forma en que degradaría los recursos militares estadounidenses podría perjudicar nuestros intereses estratégicos en el Indo-Pacífico y en Europa, simplemente porque hemos desplegado gran parte de nuestra capacidad en Oriente Medio.

SHAPIRO: Así pues, percibo una divergencia de intereses en este conflicto a medida que pasa el tiempo, e incluso si el régimen cayera, ese escenario afectaría a cada país de distintas maneras.

Estados Unidos se vería obligado a lidiar con las consecuencias de un escenario caótico tras la caída del régimen: una posible guerra civil en Irán, una posible inestabilidad que afectaría a los países vecinos y flujos migratorios que podrían desestabilizar a Europa y a los aliados del Golfo.

Mientras que Estados Unidos podría verse inmerso en la gestión de todos esos problemas, Israel estaría muy satisfecho con el fin del régimen y estaría menos preocupado.

SHAPIRO: Creo que los israelíes querrán prolongar esta situación porque querrán seguir debilitando al régimen e incluso esperan que finalmente caiga.

El presidente Donald Trump ha sido muy inconsistente y poco claro sobre cuáles son sus objetivos y, por lo tanto, cuánto tiempo le llevará alcanzarlos. La situación se complica aún más a medida que se desarrolla la crisis del estrecho de Ormuz.

Es posible que el presidente Trump se declare victorioso hoy mismo, citando el importante debilitamiento de la capacidad de proyección de poder de Irán. Sin embargo, no es seguro que, de declarar un alto el fuego, Irán cese las hostilidades.

Podrían seguir lanzando drones al Golfo Pérsico o misiles contra Israel, y podrían continuar hostigando a los barcos en el estrecho de Ormuz hasta que encuentren condiciones aceptables.

Es muy posible que el presidente Trump llegue a un punto, mucho antes de lo que desearían los israelíes, en el que intente poner fin a esta situación. Si lo lograría o no es otra cuestión, pero creo que esos plazos probablemente diverjan.

SHAPIRO: Hay otro aspecto importante: Israel tiene una agenda relacionada, pero distinta, en el Líbano, donde Hezbollah ha atacado a Israel desde que comenzó la guerra en Irán.

El Gobierno y las fuerzas armadas libanesas no han cumplido sus compromisos del alto el fuego de 2024 para desarmar a Hezbollah.

Por lo tanto, Israel tiene la clara intención de emprender una campaña ulterior para infligir un daño aún mayor a Hezbollah y posiblemente utilizarla como palanca para impulsar un proceso diplomático que logre que el gobierno libanés —quizás reconozca a Israel— y que, además, asuma su responsabilidad de desarmar a Hezbollah.

Esto no tiene la misma prioridad para los intereses estadounidenses, aunque obviamente desean el desarme de Hezbollah.

Sin embargo, sospecho que el presidente Trump no se opondrá si Israel continúa con sus actividades en el Líbano, incluso si hay un alto el fuego en Irán.

En cuanto a cuándo se alcanzará el alto el fuego con Irán, una vez que el presidente Trump decida que esta campaña ha terminado, no creo que Israel pueda continuarla en Irán de la misma manera que lo hace ahora, mientras los iraníes mantengan una postura neutral.

SHAPIRO: Se trata de una campaña muy integrada, con un extraordinario nivel de coordinación entre Israel y Estados Unidos. Incluso si Israel quisiera continuar, tendría que adaptar sus operaciones, teniendo en cuenta que no opera de la misma manera que Estados Unidos.

Pero sospecho, incluso más allá de eso, que existe una realidad política en la que si el presidente Trump dice: “Vamos a terminar”, el primer ministro Netanyahu no está en posición de desafiarlo y decir: “Lo siento, vamos a continuar esta guerra”.

Es casi seguro que Irán seguirá representando amenazas y capacidades que deberán ser neutralizadas.

Por supuesto, la amenaza nuclear es un tema aparte. Pero me imagino que Israel podría adoptar lo que en otros ámbitos se conoce como su estrategia de “mantener a raya”, en la que interviene militarmente de forma periódica para suprimir una amenaza, gestionarla y mantenerla a raya, sin estar inmerso en el mismo tipo de combate sostenido en el que se encuentra actualmente.

SHAPIRO: No creo que Israel haya solicitado la intervención militar estadounidense en el Líbano y, francamente, no es necesaria.

En Irán, debido al tamaño del país y a que cada fuerza militar cuenta con sus propias áreas de especialización y capacidades únicas, existía cierta sinergia en la naturaleza conjunta de esta campaña. Pero lo que Israel pretende lograr en el Líbano, en gran medida puede conseguirlo por sí solo.

SHAPIRO: Bueno, el primer ministro Benjamin Netanyahu no está dialogando mucho con el pueblo israelí. Quizás haya dado una rueda de prensa y grabado algunos vídeos. Su actividad es bastante limitada.

Por supuesto, existe un amplio apoyo entre la población israelí a la guerra. Todos los israelíes han convivido durante décadas con esta realidad inaceptable: un país importante de la región que aboga por su destrucción y utiliza terroristas y armamento para intentar conseguirla. Y están hartos. Así que, tal vez, no necesite usar su influencia, por así decirlo.

Es posible que entre los israelíes surjan dudas sobre si una campaña terrestre en el Líbano es lo correcto después de dos años y medio de un período de conflicto muy agotador tras el 7 de octubre. Pero, al menos en lo que respecta al conflicto con Irán, cuenta con un amplio apoyo.

SHAPIRO: El presidente Trump se encuentra en una situación diferente. Él, por supuesto, no se ha dirigido al público estadounidense como lo hicieron los presidentes anteriores antes de un compromiso militar importante, con un discurso desde el Despacho Oval, acudiendo al Congreso para buscar apoyo y explicando con cierto detalle por qué estamos involucrados en este conflicto, cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos y cómo sabremos cuándo hemos tenido éxito.

En cambio, como siempre, habla casi sin parar con los periodistas, pero dice muchas cosas contradictorias.

A pesar de tener mucho más que decir, no creo que haya servido para disipar la confusión que sienten muchos estadounidenses sobre por qué estamos haciendo esto y, francamente, estamos viendo un nivel inusualmente bajo de apoyo público a un conflicto militar de gran envergadura, en parte porque es una guerra de cambio de régimen en Medio Oriente. Al menos, eso es lo que parece.

También, en parte porque parece estar extendiéndose y generando graves dificultades económicas para la economía global y para los estadounidenses en sus propios bolsillos. Y, obviamente, en parte, debido a la pérdida de vidas de militares estadounidenses. Pero sobre todo, porque nadie ha explicado por qué estamos haciendo esto.

SHAPIRO: Creo que los israelíes, en general, están más dispuestos a tolerar ese tipo de perturbaciones para intentar mantener a su mayor enemigo más débil y con menos capacidad para atacarlos.

Además, no tienen el mismo alcance ni las mismas responsabilidades globales. Ese tipo de perturbaciones globales preocupan menos a un país pequeño que se centra en sus necesidades básicas de seguridad.

Recordemos que la mayoría de los israelíes oyen sirenas varias veces al día y se ven obligados a refugiarse en búnkeres mientras les lanzan misiles balísticos, por lo que están dispuestos a tolerar mucho para acabar con ese tipo de amenaza.

SHAPIRO: En general, tanto Israel como Estados Unidos probablemente hicieron una evaluación demasiado optimista al creer que la decapitación del régimen mediante el asesinato del ayatola y otros altos dirigentes el primer día, y la posterior presión sostenida contra numerosos objetivos del régimen y objetivos de protección del poder, podrían provocar el derrumbe del régimen e inspirar al pueblo iraní a volver a las calles y ejercer presión interna sobre el régimen.

Esa fue una evaluación compartida, también excesivamente optimista. Y, con ello, probablemente hubo una apreciación insuficiente compartida de que incluso un Irán muy debilitado aún tiene cartas que jugar.

El cierre del estrecho de Ormuz es algo que las fuerzas estadounidenses han planeado durante décadas, porque siempre se ha sabido que era una estrategia potencial de Irán en momentos de crisis.

Así que no es una idea nueva, pero no hubo la preparación política y diplomática que debería haber habido y que cabría esperar si Estados Unidos la considerara realista.

Lo estamos viendo ahora, cuando el presidente Trump está pidiendo, insistiendo e incluso amenazando a las naciones de la OTAN con enviar buques para ayudar a vigilar el estrecho.

Es bastante tarde para acudir a esos aliados, que no fueron consultados en absoluto antes de que comenzara la campaña, e insistir en que desempeñen este papel, y, por supuesto, después de haber avivado las tensiones con ellos de muchas otras maneras, imponiéndoles aranceles, etc., durante el último año.

Esto pone de manifiesto una cierta falta de preparación realista sobre las opciones que tenía Irán, a pesar de ser la parte más débil, para causar daño, jugar algunas cartas, tal vez incluso prolongar el conflicto porque ven que ya han soportado la mayor parte del dolor que sufrirán a través de los intensos ataques aéreos, y que una campaña más larga en realidad les da más influencia y más oportunidades para infligir daño en la otra dirección.

SHAPIRO: Mencioné la perspectiva diferente de un país pequeño como Israel, que enfrenta sus amenazas regionales más desafiantes, y la de Estados Unidos, un país con intereses y responsabilidades globales.

Algo que los israelíes probablemente no tendrán en cuenta es qué significaría un conflicto prolongado para los intereses estratégicos de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y en Europa. ¿Cómo se están beneficiando China y Rusia, en cierto modo, estratégicamente de este conflicto?

Si la situación se prolonga, ¿qué ocurriría si los recursos estadounidenses —recursos de defensa aérea, tiempo de navegación de los buques y programas de mantenimiento extendidos, lo que implicaría la falta de municiones— afectaran su capacidad para competir con China en el Pacífico, proteger Taiwán y a otros aliados?

¿Qué significa que Rusia se beneficie de un petróleo a US$ 100 el barril, o incluso más, para afrontar su crisis económica y reabastecer su maquinaria bélica de cara a una guerra mucho más larga en Ucrania?

¿Qué implica que los europeos no dispongan de sistemas de defensa aérea para comprar para Ucrania, dado que todos los equipos existentes se han agotado y la producción de nuevos es muy lenta?

Y esas son cuestiones que afectan a los intereses de Estados Unidos de una manera que no afecta a los intereses de Israel. Por lo tanto, obviamente, las abordaremos de forma diferente.

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