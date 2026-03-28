Tercera jornada de protestas “No Kings”: multitudes en EE.UU. y Europa se manifiestan contra el Gobierno de Trump

Multitudes de personas salen a las calles en EE.UU. este sábado bajo el lema “No Kings” para protestar contra las…

Multitudes de personas salen a las calles en EE.UU. este sábado bajo el lema “No Kings” para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump, el alto costo de vida y la guerra contra Irán, según los organizadores del evento. Esta es la tercera jornada de protestas con esta consigna.

Se registraron miles de concentraciones en ciudades importantes, suburbios y pequeños pueblos desde Alabama hasta Wyoming, e incluso en el Círculo Polar Ártico. Algunas de las ciudades en donde se prevén protestas son: Minneapolis, Boston, Washington, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Seattle, Alaska, East Glacier Park, Montana, Waverly, Iowa, Washington, Carolina del Norte, Millersburg, Ohio, Virginia, Black River Falls y Wisconsin.

Las protestas también se extendieron a varios países europeos como Italia, Francia y España.

“Cuando estuve en la primera manifestación de ‘No Kings’, estábamos luchando por proteger la democracia en casa y contra agentes federales y fuerzas militares que fueron desplegadas en las calles estadounidenses, contra un Gobierno que estaba fabricando una crisis para justificar el uso de su poder contra su propio pueblo. Hoy, seguimos librando esa misma lucha, pero ahora esa crisis fabricada se ha globalizado”, dijo Naveed Shah, veterano del Ejército de Estados Unidos y director político de Common Defense, uno de los organizadores.

A continuación, un vistazo a cómo se están desarrollando las protestas en EE.UU. y algunos países de Europa.

Imágenes aéreas de la cadena afiliada de CNN, KYW, captan a la multitud masiva de manifestantes de “No Kings” marchando por las calles de Filadelfia a primera hora de la tarde de este sábado.

Se espera que al menos 100.000 personas asistan esta tarde a la protesta emblemática “No Kings” en el Capitolio del Estado de Minnesota, en St. Paul, donde varias personas prevén comenzar la marcha a la 1 p.m., hora local.

En St. Paul se vieron carteles de protestantes que decían “No a los reyes, no a los delincuentes, no a Trump” y “Resistir”, así como banderas ucranianas y estadounidenses. Hay una enorme escultura de un megáfono con la leyenda “No Kings”.

Se vio a un manifestante con un disfraz inflable de dinosaurio, un estilo que se ha convertido en un emblema de las protestas en contra de Trump e ICE, sosteniendo un cartel que dice: “Soy el único tirano aceptable”.

Minneapolis y St. Paul fueron el escenario de protestas feroces a principios de este año después de que agentes federales de inmigración dispararan y mataran a Renee Good y Alex Pretti en dos incidentes separados.

Ambas ciudades fueron el epicentro de la Operación Metro Surge, el mayor operativo de control migratorio en la historia de Estados Unidos, que derivó en semanas de protestas durante el invierno.

La manifestación de este sábado es la primera gran demostración desde que la Operación Metro Surge se fue desactivando el mes pasado y se espera que tenga un tono diferente.

La leyenda de la música Bruce Springsteen actuó en el evento. Durante la protesta en el capitolio estatal en St. Paul, el músico calificó a Minnesota como “una inspiración para todo el país”.

“Su fortaleza y su compromiso nos dijeron que esto sigue siendo Estados Unidos, y que esta pesadilla reaccionaria y estas invasiones de ciudades estadounidenses no prevalecerán”, dijo.

Se unirá a un elenco estelar de iconos culturales, entre ellos la célebre cantante folk y activista Joan Baez, la actriz y activista Jane Fonda, ganadora de premios, y la cantante Maggie Rogers. También se espera que aparezcan líderes políticos en el evento, incluidos el senador independiente Bernie Sanders, la vicegobernadora de Minnesota Peggy Flanagan y el fiscal general de Minnesota Keith Ellison.

Llevando grandes pancartas y levantando carteles, un grupo de personas marchó desde Arlington, Virginia, hasta el National Mall en la ciudad de Washington esta mañana.

Cantaban al ritmo constante de un tambor mientras caminaban. “Sin justicia, no hay paz. No ICE en nuestras calles”, decía uno de los cánticos. Otras personas estaban tocando cencerros.

Algunas personas estaban vestidas con trajes aludiendo a la realeza, en alusión a la temática “No Kings” de la manifestación.

Cuando llegaron al National Mall, la gente dio discursos y levantó cabezas de títeres de miembros del Gobierno de Trump en palos largos.

Decenas de manifestantes han llegado a Embarcadero Plaza, en San Francisco, con banderas estadounidenses y carteles de “No Kings”, mientras la multitud inicia su marcha hacia Civic Center Plaza. Las concentraciones en la costa oeste cobran fuerza en medio de una jornada de protestas en todo el país.

Un video muestra a muchos manifestantes en San Francisco ondeando banderas de Ucrania, Irán y del orgullo transgénero. Otros visten disfraces de la serie de televisión “The Handmaid’s Tale” y portan carteles contra ICE, mientras marchan por Market Street.

Los organizadores dijeron que las multitudes volverán a reunirse en Ocean Beach para formar en la arena una “pancarta humana” de “No Kings”.

Mientras los manifestantes se reúnen y se preparan para la protesta de “No Kings” en el centro de Los Ángeles, se ve una cara familiar balanceándose entre la multitud: un enorme dirigible que representa al presidente Donald Trump como un bebé con pañal.

La imagen del bebé ha perseguido al presidente durante años, apareciendo durante visitas internacionales en ambos mandatos y en protestas, incluidas las primeras manifestaciones de “No Kings” el año pasado, como símbolo de oposición al gobierno de Trump.

En Gloria Molina Grand Park, este sábado, trabajadores colocaron un collar compuesto por varias banderas del orgullo LGBTQ+ al “Trump Bebé” de unos seis metros de altura, mientras trabajaban para reparar el dirigible, que estaba perdiendo aire por el calor de Los Ángeles.

Entre las diversas imágenes de Trump en la protesta, equipos de CNN vieron a un manifestante con un disfraz de Trump sosteniendo una biblia al revés y un cartel que decía: “¡A LOS NAZIS LES ENCANTO!”

El aclamado actor Robert De Niro dijo que hoy está “orgulloso de estar” con el movimiento “No Kings” y se manifestó contra el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa en Nueva York. “Apoyo este movimiento al 150%”, dijo De Niro.

Luego llamó a Trump “una amenaza existencial para nuestras libertades y seguridad”. “Debe ser detenido y debe ser detenido ahora”, dijo De Niro sobre el presidente.

De Niro también criticó las “guerras innecesarias”, así como las políticas de Trump sobre atención médica, inmigración y la economía.

“Es hora de decir no a los reyes. Es hora de decir no a Donald Trump”, dijo.

Portland: una multitud masiva de manifestantes caminó al ritmo de tambores en Portland, Oregon, esta tarde; muchos sostenían carteles. Uno decía “No War” y otro: “Tan mal está todo que hasta los introvertidos están aquí”. Disfraces inflables salpicaban a la multitud de color, incluidos tres tiburones con un cartel que decía “Abolir ICE”.

Fedrick Ingram, secretario tesorero de la Federación Estadounidense de Maestros, dijo a CNN que el sindicato estaba allí para “asegurarnos de que difundimos el mensaje de que debemos tener esperanza y no miedo”.

Ingram dijo que quienes están en el poder tienen que representar a la gente de todo Estados Unidos y que “en Portland, la gente está sufriendo”.

Los manifestantes de “No Kings” marcharon por suburbios, grandes ciudades y pueblos pequeños de todo Estados Unidos, llevando carteles y luciendo disfraces inflables. Casi la mitad de las protestas tuvieron lugar en bastiones republicanos, según los organizadores del evento.

Texas, Florida y Ohio tuvieron cada uno más de 100 eventos programados para hoy, y estados como Idaho, Wyoming y Utah tuvieron eventos en cifras de dos dígitos, dijeron los organizadores. Una de las manifestaciones más remotas tuvo lugar en la comunidad de Kotzebue, en Alaska.

Una larga lista de comunidades rurales, de tendencia republicana, participó por primera vez hoy en el movimiento “No Kings”, desde Seward, Alaska, hasta East Glacier Park, Montana.

Texas: los manifestantes marcharon en Dallas, Arlington y Fort Worth; muchos escuchaban música, coreaban consignas y sostenían carteles sobre sus cabezas. CNN vio a miles reunirse cerca del Ayuntamiento de Dallas, donde oradores denunciaron desde un escenario las políticas del Gobierno de Trump. Agentes detuvieron a una persona en Dallas, según la policía de la ciudad, aunque no está claro por qué ni si se trataba de un contramanifestante.

Georgia: los manifestantes se alinearon a lo largo de la carretera que conduce a Jekyll Island, en la costa del estado, ondeando banderas estadounidenses y llevando carteles. La protesta recibió en su mayoría reacciones positivas.

Florida: la multitud de manifestantes de “No Kings” en Boynton Beach, Florida, fue “muy entusiasta” y “en su mayor parte bastante pacífica”, dijo el vicealcalde de la ciudad, Thomas Turkin. En la vecina West Palm Beach, unos 50 simpatizantes del presidente Donald Trump discutieron con manifestantes; algunos llevaban gorras, camisetas y banderas de los Proud Boys.

Las protestas contra el Gobierno de Trump se extendieron por Europa, en donde multitudes de personas en países como Italia, Francia, Alemania y España salieron a las calles con pancartas con leyendas como “No kings, no war” (“No a los reyes, no a la guerra”) y dibujos con coronas doradas canceladas y símbolos de paz. En París incluso se vio a una persona disfrazada de la icónica Estatua de la Libertad de Nueva York con un letrero que decía: “No a los reyes desde 1776”.

El año pasado, millones de personas asistieron a protestas en gran medida pacíficas en dos días de “No Kings”. Desde entonces, la ofensiva nacional de Trump en materia de control migratorio ha ido y venido en varias ciudades importantes. Ahora, los estadounidenses se enfrentan a precios de la gasolina que se disparan y a una economía en declive debido a la guerra.

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