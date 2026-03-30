Protestas “No Kings”: las razones de los viejos y los nuevos manifestantes para participar

La decisión de Jean Fujiu de asistir a una manifestación de “No Kings” en Chicago surgió de la experiencia de…

La decisión de Jean Fujiu de asistir a una manifestación de “No Kings” en Chicago surgió de la experiencia de injusticia que sufrió su propia familia: sus padres fueron encarcelados en campos de prisioneros que eran utilizados para confinar a los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

“Crecí con este legado de justicia social, tanto de mi padre como de mi madre, por lo que es importante para mí continuar con eso en mi generación: defender los derechos de todos, no solo los nuestros”, dijo.

Fujiu fue una de los muchos manifestantes que llenaron las calles de todo el país el sábado, ondeando pancartas que criticaban al Gobierno del presidente Donald Trump y sus políticas. Se produjeron protestas en los 50 estados e incluso en el extranjero, en países tan lejanos como Italia, Francia, Alemania y España.

La jornada de protestas del sábado fue la tercera de este tipo, tras manifestaciones similares en todo el país el año pasado en junio y octubre. Miles de manifestantes marcharon en las principales ciudades, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Minneapolis, mientras que también se replicaron pequeñas manifestaciones en los suburbios y las comunidades rurales, incluso en estados gobernados por republicanos.

Casi la mitad de las protestas del día tuvieron lugar en estados republicanos o en zonas clave para los demócratas, según los organizadores. La diversidad y amplitud de las manifestaciones reflejan un esfuerzo “muy intencional” por organizarse más allá de los bastiones tradicionales del Partido Demócrata, afirmó Ezra Levin, cofundador del Proyecto Indivisible, que ayudó a organizar las protestas.

Los organizadores y la policía afirmaron que las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas. Setenta y cinco personas fueron arrestadas, en su mayoría por negarse a dispersarse, después de que un pequeño grupo se reuniera frente a un edificio federal en el centro de Los Ángeles, según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles a CNN. Además, simpatizantes de Trump se enfrentaron verbalmente con manifestantes en West Palm Beach, Florida.

Cuando se le preguntó sobre las protestas “No Kings”, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, le dijo a CNN: “A las únicas personas a las que les importan estas sesiones de terapia para desquiciar a Trump son los periodistas a los que se les paga para cubrirlas”.

Para los manifestantes, la democracia, la represión migratoria del Gobierno de Trump, el alto costo de la vida y la guerra en Irán eran las principales preocupaciones.

Esto es lo que los manifestantes dijeron sobre lo que los motivó a salir a las calles:

Tom Arndorfer viajó en bicicleta desde Edina, Minnesota, hasta Minneapolis para asistir a una manifestación porque, según dijo, “la democracia está amenazada”.

“Es absolutamente trágico lo que está sucediendo en este país y en todo el mundo”, le dijo Arndorfer, quien sostenía un cartel que decía “¡Elvis es el único rey!”, a KARE, afiliada de CNN. “Y solo quiero que mi voz sea escuchada junto con la de otras personas”.

Arndorfer dijo que comenzó a asistir a las protestas después de que un agente de ICE disparara mortalmente a Renee Good en enero.

También en Chicago, el veterano Chris Holy y su hijo, Nicholas Holy, declararon a CNN que están tan hartos de la administración de Trump que se sintieron obligados a protestar por primera vez.

“Veo las injusticias que se están cometiendo, en mi opinión, lo que le está sucediendo a la gente de nuestra nación, y quería estar aquí para expresar mi descontento”, dijo Chris Holy. El dúo de padre e hijo afirmó que planean asistir a más protestas en el futuro.

Nicholas Holy se sintió identificado con el sentimiento de su padre.

“Cuando ves que las cosas van mal en la comunidad, cuando ves que tus conciudadanos son atacados, te sientes bien alzando la voz y manifestándote”, dijo Nicholas Holy a CNN.

Fedrick Ingram, secretario-tesorero de la Federación Estadounidense de Maestros, declaró a KATU, filial de CNN, que el sindicato asistió a una manifestación en Portland, Oregón, para “asegurarnos de difundir el mensaje de que debemos tener esperanza y no miedo”.

Al preguntársele si se sentía esperanzado con la participación, Ingram respondió: “Sí, ¡por Dios!”, y añadió que la protesta le había dado una renovada fe en el país.

“Hemos tenido leyes malas antes y hemos tenido malos políticos, y siempre hemos podido salir de esas situaciones manteniéndonos unidos”, dijo Ingram.

Y añadió: “La forma de hacerlo es decirle la verdad al poder, obtener la información correcta e ir a las urnas”.

Tooraj Modrass decidió desafiar las temperaturas cercanas a los 32º C para asistir a una manifestación en Los Ángeles porque “todos estamos en contra de la guerra”.

“No queremos que Trump ni Israel bombardeen Irán, destruyan nuestra infraestructura, destruyan todo”, declaró a Reuters el jubilado de 70 años. “Por eso estoy aquí, estoy en contra de la guerra”.

Riz Hortega asistió a una manifestación en Chicago luciendo uno de los disfraces inflables que se han convertido en un símbolo peculiar de resistencia contra el Gobierno de Trump.

¿Su disfraz? Una representación del presidente cuando era un bebé.

“En realidad, me gustaría que renunciara, y eso probablemente sería lo mejor para este país y para el mundo”, dijo Hortega.

“También estoy aquí para apoyar la abolición de ICE, para serles sincera, porque soy mexicana y creo que los mexicanos tenemos un lugar aquí”, dijo. “Hemos estado aquí por mucho tiempo. Hemos demostrado que somos trabajadores, y para eso estamos aquí”.

A Theresa Gunnell le llamó la atención lo que ella describió como una “desigualdad entre el presidente y los estadounidenses comunes”.

“Lo único que hace Trump es […] enriquecerse a costa de los estadounidenses de a pie”, declaró la mujer de 66 años a Reuters en una protesta en Los Ángeles.

Acusó al Gobierno de priorizar los recortes de impuestos sobre la atención médica en su megaley de política interna.

“Ahora hay mucha gente a la que le han cortado la cobertura sanitaria, la gente no puede permitirse comer y ahora ha subido el precio de la gasolina”.

Jennifer Wilkens se sintió inspirada a unirse a una protesta en San Diego debido a su propia experiencia personal.

“Bueno, yo emigré de Alemania, así que reconozco a los fascistas cuando los veo”, declaró a Reuters.

Vestida con un disfraz de la Estatua de la Libertad y blandiendo un cartel que decía “Debido proceso para todos”, dijo: “Siempre me acuerdo de la gente que no se manifestó en la década de 1930 en Alemania y siento que tenemos que hacer algo, tenemos que luchar contra esto o de lo contrario perderemos nuestro país”.

La Casa Blanca ha desestimado las comparaciones del presidente con los fascistas, y las ha calificado de incendiarias e inexactas.

Ginny no es ajena a las protestas.

La mujer de 81 años comenzó a manifestarse hace más de 50 años durante el movimiento contra la guerra de Vietnam. El sábado se unió a la multitud de manifestantes que llenaron Times Square en la ciudad de Nueva York junto a su familia.

Hizo hincapié en la importancia de la Seguridad Social y Medicaid, programas que, según dijo, Trump “está intentando eliminar”. La amplia reforma fiscal, apodada por el presidente como la “gran y hermosa ley”, aprobada en mayo, incluyó profundos recortes a Medicaid y a la asistencia alimentaria.

Reflexionando sobre las diferencias entre la época de la guerra de Vietnam y la actualidad, Ginny añadió que cree que nada se compara con el estado actual del país.

“Ya sufríamos entonces”, dijo. “Pero no como ahora”.

Entre las enormes multitudes que se congregaron en todo el país había algunas caras conocidas.

La actriz y activista Jane Fonda, la cantante Joan Baez, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, la representante Ilhan Omar de Minnesota y el senador Bernie Sanders de Vermont hablaron en una concentración en el capitolio estatal de Minnesota.

La leyenda del rock Bruce Springsteen también subió al escenario en Minnesota, estado que se ha visto sacudido por protestas después de que dos personas murieran a manos de agentes federales en medio de una represión contra la inmigración en Minneapolis y Saint Paul.

“Esta pesadilla reaccionaria y estas invasiones de las ciudades estadounidenses no quedarán impunes”, dijo antes de interpretar su nuevo himno de protesta, “Streets of Minneapolis”.

The-CNN-Wire

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