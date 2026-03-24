Protestas No Kings en EE.UU.: cuándo se llevan a cabo y por qué salen a las calles

Las protestas del movimiento “No Kings” en Estados Unidos se llevarán a cabo el sábado 28 de marzo, en lo…

Las protestas del movimiento “No Kings” en Estados Unidos se llevarán a cabo el sábado 28 de marzo, en lo que los organizadores describen como un nuevo Día Nacional de Acción No Violenta.

Según la organización No Kings, se prevén más de 3.000 eventos en todo el país, lo que superará movilizaciones anteriores y consolida un crecimiento sostenido del movimiento. En junio pasado, más de cinco millones de personas participaron en más de 2.100 eventos, y en octubre la cifra ascendió a más de siete millones en unas 2.700 acciones, lo que anticipa una de las mayores jornadas de protesta pacífica en la historia reciente.

En ciudades como Nueva York, se espera que la convocatoria tenga un carácter masivo. De acuerdo con Hands Off de Nueva York, residentes de los cinco distritos se reunirán bajo el lema “No a los reyes”, en lo que será la tercera gran protesta de este tipo en la ciudad. La movilización forma parte de una acción coordinada a nivel nacional que busca, según sus organizadores, defender la democracia y rechazar lo que consideran tendencias autoritarias en el Gobierno de Donald Trump.

En efecto, detrás de estas protestas, según los que las impulsan, hay una creciente preocupación por lo que describen como abusos de poder, políticas migratorias agresivas y el uso del miedo como herramienta política. Ezra Levin, codirector de Indivisible, afirmó que el movimiento responde a “ataques contra la democracia y nuestras comunidades”, mientras que Katie Bethell, de MoveOn Civic Action, señaló que las protestas buscan rechazar la corrupción, la división y las guerras “sin sentido”, al tiempo que promueven el estado de derecho y una economía más equitativa.

Las protestas previas han sido en su mayoría pacíficas y se han extendido tanto en grandes ciudades como en comunidades pequeñas, en estados de distintas tendencias políticas, como ha reportado CNN.

Estas manifestaciones surgieron en un contexto marcado por redadas migratorias masivas, protestas contra la aplicación de leyes federales de inmigración y el despliegue de militares en ciudades gobernadas por demócratas.

Aunque la administración Trump y algunos aliados han descalificado las movilizaciones como impulsadas por “radicales violentos”, los organizadores insisten en su compromiso con la no violencia y en la capacitación de miles de participantes para evitar la escalada de tensiones.

The-CNN-Wire

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