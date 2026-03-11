Presidente de la FIFA dice que Trump le aseguró que Irán “es bienvenido” a competir en el Mundial en EE.UU.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró durante una…

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró durante una reunión que la selección nacional de Irán es bienvenida a participar en los partidos de la Copa Mundial de este verano en Estados Unidos, incluso mientras la guerra con Irán se expande en Medio Oriente.

Infantino dijo que se reunió el martes con Trump y discutieron los preparativos para el torneo, que comienza en junio, así como la clasificación del equipo iraní para el evento.

“Durante las discusiones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, dijo Infantino en una publicación de Instagram después de la reunión.

Sin embargo, no está claro si el equipo asistirá.

Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol de Irán, sugirió recientemente que la participación del país podría estar en duda.

“Lo que es seguro es que después de este ataque no podemos esperar que miremos el Mundial con esperanza”, dijo Taj al portal deportivo Varzesh3.

Incluso antes de las últimas tensiones, la participación de Irán en el torneo ya se estaba complicando por las restricciones de viaje de Estados Unidos.

A los aficionados iraníes se les informó previamente que no serían elegibles para obtener visas para ingresar a Estados Unidos para el torneo, lo que generó dudas sobre si podrían asistir a los partidos si el equipo finalmente participa. Además, la delegación iraní casi boicoteó el sorteo del año pasado en Washington, después de que a más de la mitad del grupo se les denegaran las solicitudes de visa.

Infantino describió el torneo como un potencial momento para la unidad global a pesar de las tensiones.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, escribió en la publicación, agradeciendo a Trump por su apoyo. “El fútbol une al mundo”.

