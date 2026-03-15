Premios Oscar 2026: la lista completa de ganadores

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizó este domingo la edición 98 de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.
“One Battle After Another” se alzó con 6 estatuillas, el mayor número recibido por una cinta en la gala, entre los que se incluyen mejor película, mejor director, mejor actor de reparto para Sean Penn (el tercero de su carrera) y mejor elenco, reconocimiento que se entregó por primera vez esta noche.
La película “Sinners”, de Ryan Coogler, que arribó a la gala con un récord de 16 nominaciones, solo obtuvo cuatro, pero dos de ellos fueron muy importantes: mejor actor principal para Michael B. Jordan y mejor guion original para Ryan Coogler.
Jessie Buckley mantuvo su favoritismo al obtener la estatuilla a mejor actriz principal por “Hamnet”. Y la sorpresa de la ceremonia fue el premio a mejor película internacional para la noruega “Sentimental Value”, que se impuso a cintas como “El agente secreto” y “It Was Just an Accidente”.
En la gala conducida por Conan O’Brien, la película animada “”KPop Demon Hunters” de Netflix hizo historias, al obtener el Oscar a mejor película de animación y mejor canción original por “Golden”.
En la categoría de actuación de reparto, las estatuillas fueron para Amy Madigan como mejor actriz secundaria en “Weapons” y Sean Penn como mejor actor secundairio en “One Battle After Another”.
A continuación, la lista de ganadores de los premios Oscar 2026.
- “Bugonia”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another” – GANADORA*
- “The Secret Agent”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
- “Train Dreams”
- Chloé Zhao, “Hamnet”
- Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” – GANADOR*
- Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Ryan Coogler, “Sinners”
- Jessie Buckley, “Hamnet” – GANADORA*
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Renate Reinsve, “Sentimental Value”
- Emma Stone, “Bugonia”
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Sinners” – GANADOR*
- Wagner Moura, “The Secret Agent”
- Wunmi Mosaku, “Sinners”
- Elle Fanning, “Sentimental Value”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
- Amy Madigan, “Weapons” – GANADORA*
- Benicio del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Sean Penn, “One Battle After Another” – GANADOR*
- Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
- Delroy Lindo, “Sinners”
- Will Tracy, “Bugonia”
- Guillermo del Toro, “Frankenstein”
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” – GANADOR*
- Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”
- Robert Kaplow, “Blue Moon”
- Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Ryan Coogler, “Sinners” – GANADOR*
- “Arco”
- “Elio”
- “KPop Demon Hunters” – GANADORA*
- “Little Amélie or the Character of Rain”
- “Zootopia 2”
- “The Secret Agent” (Brasil)
- “It Was Just an Accident” (Francia)
- “Sentimental Value” (Noruega) – GANADORA*
- “Sirat” (España)
- “The Voice of Hind Rajab” (Túnez)
- “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”. (Letra y música: Diane Warren)
- “Golden” de “KPop Demon Hunters”. (Letra y música: JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park) – GANADORA*
- “I Lied to You” de “Sinners”. (Letra y música: Raphael Saadiq y Ludwig Goransson)
- “Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi”. (Letra y música: Nicholas Pike)
- “Train Dreams” de “Train Dreams”. (Música: Nick Cave y Bryce Dessner; Letra: Nick Cave)
- Stephen Mirrione, “F1”
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Andy Jurgensen, “One Battle After Another” – GANADOR*
- Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”
- Michael P. Shawver, “Sinners”
- Dan Laustsen, “Frankenstein”
- Darius Khondji, “Marty Supreme”
- Michael Bauman, “One Battle After Another”
- Autumn Durald Arkapaw, “Sinners” – GANADORA*
- Adolpho Veloso, “Train Dreams”
- Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein” – GANADORES*
- Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”
- Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”
- Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”
- Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”
- Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”
- Kate Hawley, “Frankenstein” – GANADORA*
- Malgosia Turzanska, “Hamnet”
- Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”
- Ruth E. Carter, “Sinners”
- Nina Gold, “Hamnet”
- Jennifer Venditti, “Marty Supreme”
- Cassandra Kulukundis, “One Battle After Another” – GANADORA*
- Gabriel Domingues, “The Secret Agent”
- Francine Maisler, “Sinners”
- Jerskin Fendrix, “Bugonia”
- Alexandre Desplat, “Frankenstein”
- Max Richter, “Hamnet”
- Jonny Greenwood, “One Battle After Another”
- Ludwig Goransson, “Sinners” – GANADOR*
- Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein” – GANADORES*
- Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”
- Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”
- Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”
- Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”
- Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, “F1” – GANADORES*
- Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, “Frankenstein”
- José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, “One Battle After Another”
- Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, “Sinners”
- Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, “Sirat”
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash” – GANADORES*
- Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”
- David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”
- Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”
- Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”
- “The Alabama Solution”
- “Come See Me in the Good Light”
- “Cutting Through Rocks”
- “Mr. Nobody Against Putin” – GANADOR*
- “The Perfect Neighbor”
- “All the Empty Rooms” – GANADOR*
- “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
- “Children No More: Were and Are Gone”
- “The Devil Is Busy”
- “Perfectly a Strangeness”
- “Butterfly”
- “Forevergreen”
- “The Girl Who Cried Pearls” – GANADOR*
- “Retirement Plan”
- “The Three Sisters”
- “Butcher’s Stain”
- “A Friend of Dorothy”
- “Jane Austen’s Period Drama”
- “The Singers” – GANADOR*
- “Two People Exchanging Saliva” – GANADOR*
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.