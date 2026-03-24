Posponen el concierto de Shakira en Qatar debido a la “situación regional”

Un concierto de Shakira previsto en Qatar fue pospuesto debido a la “situación regional”, según la plataforma oficial de eventos…

Un concierto de Shakira previsto en Qatar fue pospuesto debido a la “situación regional”, según la plataforma oficial de eventos Qatar Calendar.

La estrella pop colombiana tenía programado presentarse en Doha el 1 de abril como parte de su gira mundial.

El festival OFFLIMITS Music Festival en Abu Dabi, en el que Shakira y los Jonas Brothers debían actuar el 4 de abril, también fue pospuesto a noviembre, anunciaron los organizadores el martes.

Las cancelaciones son las más recientes de una serie de eventos culturales y deportivos que han sido cancelados o pospuestos en los estados del Golfo desde que se vieron involucrados en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

El cantante Josh Groban canceló conciertos en Dubai y Bahrein que debían celebrarse en los próximos días.

La Fórmula 1 canceló ambas carreras en el Golfo programadas para abril —en Bahrein y en la ciudad saudí de Yeda— debido al conflicto en curso.

También fue cancelado un partido de fútbol entre los actuales campeones de Europa y de América Latina —España y Argentina— que debía disputarse en Qatar.

The-CNN-Wire

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