Por qué Zohran Mamdani denunció los ataques estadounidenses-israelíes contra Irán

Poco después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos e Israel habían llevado a cabo ataques militares…

Poco después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos e Israel habían llevado a cabo ataques militares contra Irán, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, intervino.

“Una escalada catastrófica en una guerra de agresión ilegal”, manifestó en una publicación en X.

“Bombardeando ciudades. Matando civiles. Abriendo un nuevo escenario de guerra”, escribió Mamdani en una publicación en X el sábado. “Los estadounidenses no quieren esto. No quieren otra guerra para cambiar el régimen. Quieren alivio a la crisis de asequibilidad. Quieren paz”.

Mamdani se manifestó en una oposición más enfática que muchos otros funcionarios electos de Nueva York o altos demócratas que argumentaron que Trump debería haber solicitado la aprobación del Congreso antes de los ataques.

A su vez, fue denunciado por críticos que lo acusaron de alinearse con Irán en lugar de con Estados Unidos, una reacción que pone de relieve la delicada línea que Mamdani mantiene al equilibrar la política de su base con las diversas opiniones de los residentes de una ciudad internacional.

“Hay muchas razones específicas por las que un alcalde de la ciudad de Nueva York tiene voz a nivel internacional”, declaró a CNN el exalcalde de la ciudad de Nueva York Bill De Blasio, partidario de Mamdani.

Mamdani llegó al poder gracias al apoyo abrumador de los votantes más jóvenes, que lo respaldaron por encima del exgobernador Andrew Cuomo por 60 puntos en las elecciones a la alcaldía del año pasado.

Sus comentarios en contra del lanzamiento de ataques estadounidenses contra Irán coinciden en gran medida con las opiniones de los estadounidenses más jóvenes de todo el país según la encuesta de CNN.

Entre los menores de 30 años, el 76 % desaprueba la decisión de emprender acciones militares en Irán, superando con creces la desaprobación entre los adultos mayores.

Votantes del Mañana, una organización juvenil, apoya la postura del alcalde. “Zohran tiene toda la razón al decir que los estadounidenses no quieren esto. La Generación Z lo apoya en su condena de la guerra de agresión injustificada de Donald Trump”, declaró a CNN en un comunicado Jessica Siles, directora de comunicaciones de la organización.

Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad y uno de los más jóvenes de la historia, hizo referencia a los recuerdos de la guerra de Estados Unidos en Iraq, en la que las tropas estadounidenses, actuando sobre la base de afirmaciones luego desacreditadas de que el gobierno iraquí poseía armas de destrucción masiva, se vieron envueltas en un conflicto que duró años y que resultó en un estimado de 275.000 a 300.000 muertes, incluidas 4.600 efectivos estadounidenses, según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown.

“He dicho antes que el Gobierno iraní ha emprendido una represión sistemática contra su propio pueblo, incluso matando a miles de iraníes que buscaban expresar las formas más básicas de disidencia a principios de este año”, señaló Mamdani en una conferencia de prensa el martes.

“Es un gobierno brutal, y también he dicho que, aunque soy un alcalde joven, tengo la edad suficiente para recordar las consecuencias devastadoras que tuvo que nuestro país emprendiera una guerra con la intención de cambiar el régimen en esa misma región hace no muchos años”, agregó.

Las voces conservadoras criticaron a Mamdani.

El exalcalde de Nueva York, Eric Adams, respondió a la publicación del nuevo alcalde en X: “Quienes protestan a gritos son los fanáticos políticos habituales de la extrema izquierda y la extrema derecha”. El senador texano Ted Cruz calificó a Mamdani de “comunista que odia a Estados Unidos”.

Mientras tanto, los Socialistas Demócratas de América dijeron que estaban “firmemente de acuerdo” con el primer alcalde surgido de su grupo.

“Los estadounidenses quieren soluciones a la crisis de asequibilidad, no una guerra de agresión conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Condenamos rotundamente los ataques contra Irán y las violaciones de su soberanía”, declaró DSA en un comunicado.

Mamdani también publicó en las redes sociales después del ataque que había estado en contacto con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, y otros funcionarios de gestión de emergencias con respecto a los despliegues en lo que él llamó “lugares sensibles” alrededor de la ciudad.

Tisch y otros altos funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York informaron a Mamdani el sábado por la mañana y nuevamente el lunes por la tarde, según un funcionario de la ciudad.

Se espera que Mamdani celebre estas reuniones informativas cada dos o tres días, según sea necesario, informó el funcionario. Hasta el momento, la atención se ha centrado en la vigilancia policial para detectar posibles ataques similares, añadió. Aún no se han registrado amenazas creíbles.

Las unidades antiterroristas y de patrulla cuentan con una lista de lugares a los que se puede añadir protección durante eventos de alto perfil, de acuerdo con un agente del orden público.

Las unidades antiterroristas de élite se despliegan principalmente en lugares de alto perfil en Manhattan y Brooklyn, mientras que las unidades de patrulla se encargan del resto.

Es un proceso que las fuerzas del orden en la zona han repetido muchas veces en las décadas transcurridas desde el 11 de septiembre y que, históricamente, ha necesitado poca dirección del Ayuntamiento, apuntó el funcionario.

Trump y Mamdani se reunieron en la Oficina Oval el jueves pasado en un encuentro centrado en la vivienda que también incluyó una discusión sobre las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que se llevan a cabo en Nueva York.

Mamdani dijo en una conferencia de prensa el viernes que ambos tuvieron una reunión “productiva” y que sería parte de una conversación continua, aunque Mamdani no compartió detalles sobre si se había planeado otra reunión individual.

En enero, pocos días después de su investidura, Mamdani llamó a Trump para expresar su oposición a la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa. “Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional”, escribió en X.

Mamdani afirmó en una conferencia de prensa el martes que no ha hablado con el presidente Trump desde su reunión la semana pasada.

“Creo que es mucho más importante que le haya ofrecido a Trump la idea de colaborar en el plan de vivienda asequible y permitirle hacer algo monumental en la ciudad de Nueva York”, declaró De Blasio a CNN. “Eso es mucho más importante para Trump que la oposición de Mamdani a las acciones en Irán de una manera que no sorprenderá a nadie”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.