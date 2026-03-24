Por qué Trump podría no ser capaz de marcarse otro TACO en Irán, incluso si quisiera

Las guerras, a diferencia de los aranceles ilegales, no se pueden activar y desactivar a voluntad para satisfacer los caprichos…

Las guerras, a diferencia de los aranceles ilegales, no se pueden activar y desactivar a voluntad para satisfacer los caprichos de un presidente ni para apuntalar permanentemente mercados en caída libre.

Así pues, la pregunta clave tras la suspensión por parte del presidente Donald Trump de los ataques con los que había amenazado contra las centrales eléctricas de Irán no es si ha tenido otro momento TACO (“Trump siempre se acobarda”).

La cuestión es si Trump podrá salir de su guerra con Irán, incluso si él quisiera hacerlo.

Tras varios días de retórica ambivalente, Trump dio señales el lunes de una posible desescalada en el conflicto, al mencionar 15 puntos de acuerdo en lo que calificó de conversaciones productivas con Irán.

Teherán, por su parte, afirmó que no había habido diálogo.

La interpretación más esperanzadora de los últimos acontecimientos es que tanto Estados Unidos como Irán han llegado a un punto en el que el coste de seguir escalando el conflicto sería tan terrible que ambos necesitan encontrar una salida.

Estas revelaciones pueden empezar a poner fin a las guerras.

Trump había llevado a sus adversarios al límite al amenazar con bombardear las centrales eléctricas de Irán si no abría el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para las exportaciones de petróleo.

Teherán había prometido tomar represalias incendiando infraestructura vital en los estados del Golfo aliados de Estados Unidos.

El conflicto podría haber desencadenado una recesión global y empeorado la ya precaria situación humanitaria de la población civil iraní a la que Trump prometió ayudar.

Pero existen muchos motivos para dudar de que un avance significativo sea inminente.

Los días de retórica errática y contradictoria de Trump, sumados a la incapacidad de su administración para esgrimir una justificación coherente para la guerra o para trazar una estrategia de salida, hacen que cualquier declaración estadounidense carezca de credibilidad.

La costumbre del presidente de bombardear durante los plazos que él mismo fija en Irán significa que a nadie le sorprendería que rompiera su propia moratoria de cinco días sobre los ataques a las centrales eléctricas del país.

Algunos escépticos también señalan que la pausa del presidente se extenderá durante toda la semana en los mercados globales.

Con los futuros de las acciones desplomándose y los precios del petróleo disparándose tras el fin de semana, ¿acaso buscaba simplemente crear un colchón de estabilidad en el mercado?

No sería la primera vez que las declaraciones oficiales parecen tener como objetivo controlar la volatilidad. Y funcionó de nuevo: el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq subieron más del 1 % el lunes, mientras que el crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, cayó un 11 %.

Los conductores estadounidenses esperan un respiro en las gasolineras.

Es posible que Trump quiera ganar tiempo por otro motivo: las fuerzas estadounidenses que podrían darle la opción de invadir la isla de Kharg —epicentro de la industria petrolera iraní y un centro económico vital— u ocupar islas y regiones costeras en el estrecho aún no están completamente desplegadas.

Una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina estadounidense, enviada desde Japón, podría llegar pronto a la región. Sin embargo, una segunda unidad zarpó de la costa oeste apenas la semana pasada.

También conviene recordar que a Trump le encanta la hipérbole. La experiencia sugiere que su exageración sobre los avances diplomáticos y sus afirmaciones de que Irán desea fervientemente un acuerdo pueden ser exageraciones, aunque el engaño deliberado sea a veces una herramienta que los estadistas utilizan para crear espacio para avances significativos.

Los vaivenes del presidente, que lo llevaban a hablar de “reducir” la guerra un día y a intensificarla al siguiente, son incompatibles con las tradiciones de un liderazgo estable en tiempos de guerra. Pero son la quintaesencia de Trump.

Para el lunes, todo parecía una estratagema para poder argumentar que sus tácticas de mano dura habían propiciado avances diplomáticos.

Esta imprevisibilidad y tendencia a intentar mitigar las crisis que él mismo crea son características habituales de la vida personal de Trump, su trayectoria empresarial y política, así como sus múltiples problemas con la justicia.

Cada día se convierte en una lucha por mantenerse en pie hasta el anochecer. Con esta técnica, Trump retrasa las consecuencias y pospone las peores repercusiones de sus actos en una danza de improvisación interminable.

Sin embargo, existe la preocupante posibilidad de que el método errático de Trump se ponga a prueba más allá de sus límites en el golfo Pérsico.

Irán podría verse superado en armamento por el ataque estadounidense e israelí y sufrir pérdidas extremadamente graves en sus activos navales, aéreos y terrestres durante una guerra que ha aniquilado a altos cargos del régimen clerical islámico.

Pero al entrar el conflicto en su cuarta semana, también ha demostrado su propia influencia tras cerrar de facto el estrecho de Ormuz y mantener como rehenes la economía mundial y las esperanzas políticas republicanas de cara a noviembre.

La lógica sugiere que un régimen que ya era ultrarradical antes de la guerra difícilmente se mostrará más receptivo a las demandas de Trump después de la eliminación de su líder supremo y de sufrir un ataque constante de misiles y aviones estadounidenses e israelíes.

Las condiciones de Trump para poner fin a la guerra —que probablemente incluyan la renuncia de Irán a su programa nuclear y a sus misiles balísticos de largo alcance— podrían ser un obstáculo insalvable.

Esto se debe a que las últimas tres semanas demuestran precisamente por qué un régimen deshonesto podría optar por este tipo de medidas de protección contra futuros ataques de potencias extranjeras.

Aunque se inicien las conversaciones —y Pakistán se ha ofrecido a celebrarlas—, no está claro quién negociaría en nombre de Irán.

Un régimen que ha descentralizado su autoridad y perdido figuras clave podría tener dificultades para tomar decisiones colectivas. Y si, como creen algunos expertos, la Guardia Revolucionaria Islámica ahora tiene el control total, podría adoptar una postura aún más intransigente que antes.

Además, en el pasado Washington ha dialogado con funcionarios iraníes relativamente moderados, solo para encontrarse con figuras más radicales que se oponen al compromiso.

Tampoco sería sorprendente que los líderes iraníes interpretaran los cambios de postura, las contradicciones y las emotivas publicaciones del presidente en las redes sociales como señales de que su estrategia de imponer consecuencias económicas a Trump está funcionando.

Nadie puede predecir el futuro de Irán. Es posible que la muerte de altos dirigentes y los ataques de Estados Unidos e Israel hayan provocado fisuras fatales en el régimen que aún no son evidentes. Pero hasta el momento no hay señales públicas claras de desintegración.

La guerra aérea ha reducido considerablemente la amenaza regional que representa Irán. Pero si bien la fuerza bruta no lo ha doblegado ya, Trump aún no ha explicado por qué Irán renunciaría a su principal baza —su control del estrecho— sin concesiones sustanciales por parte de Estados Unidos.

Pero es fácil entender por qué el presidente podría sentirse atraído por la perspectiva de las conversaciones. Necesita una salida, ya que muchas de sus posibles opciones no le resultan atractivas.

Podría intensificar la guerra en su forma actual —concentrando el fuego estadounidense en objetivos iraníes alrededor del estrecho—, pero no hay garantías de que esto degrade tanto las capacidades de Teherán como para que el tránsito de barcos sea seguro.

Podría decidir desplegar tropas terrestres. Pero esto cruzaría un punto de inflexión político que recordaría las guerras interminables que Trump criticó.

La opción TACO —y una declaración de victoria, sea genuina o no— resulta atractiva. Sin embargo, retirarse dejaría a los aliados estadounidenses del Golfo que se opusieron a su guerra expuestos a un Irán enfurecido y fortalecido.

Poner fin a la guerra sin asegurar las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido podría permitirle desarrollar un arma nuclear en el futuro y socavaría la justificación más consistente de Trump para la guerra.

Los presidentes a menudo se enfrentan a crisis que no ofrecen buenas soluciones, pero pocos se tienen que lidiar con situaciones tan intratables como la de Irán, creada por el propio Trump.

The-CNN-Wire

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