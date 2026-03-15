¿Por qué se les llama así a los Premios Oscar? ¿Cuál es su origen?

Los premios Oscar son quizá los más conocidos del mundo del cine por toda la parafernalia que rodea a su…

Los premios Oscar son quizá los más conocidos del mundo del cine por toda la parafernalia que rodea a su ceremonia de entrega: desde las películas y actores que llegaron a las nominaciones, pasando por el glamour de la alfombra roja y el presentador de la gala, hasta la polémica que despiertan las declaraciones (muchas veces con tinte político) de algunos ganadores cuando pasan a recoger la estatuilla, que por cierto, no siempre se llamó así.

Poco después de que se formará la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1927, sus creadores idearon un premio anual para honrar los logros cinematográficos más destacados de la industria y crearon un trofeo de bronce que hoy en día es mundialmente conocido entre los cinéfilos.

En los primeros años solo se le conocía como el Premio de la Academia al Mérito. Fue en 1939 cuando se le dio el nombre actual. Según la Academia, el motivo aún es incierto pero existen anécdotas que ayudan a entender por qué se le conoce así a la estatuilla diseñada por el director de arte de MGM, Cedric Gibbons.

La historia más conocida, según la Academia, es que cuando Margaret Herrick, entonces bibliotecaria de la Academia y eventual directora ejecutiva, vio la estatuilla por primera vez dijo que se parecía a su tío Oscar.

La Academia no adoptó oficialmente este apodo hasta 1939, pero en 1934 era lo suficientemente conocido que la columnista Sidney Skolsky escribió sobre cómo se referían al trofeo en un artículo acerca de la primera victoria de Katharine Hepburn como mejor actriz.

Conan O’Brien, reconocido conductor de televisión, repite como presentador en la 98ª edición de los premios Oscar.

Por primera vez, la gala de la Academia se limitó este año a solo dos presentaciones de los temas musicales nominados a mejor canción original: Ejae, Audrey Nuna y Reri Ami —las cantantes en la película animada “KPop Demon Hunters”— interpretarán el éxito “Golden”, y Miles Caton cantará acompañado de casi una decena de estrellas “I Lied to You”, de la película “Sinners”.

Con información de Gonzalo Jiménez y Lisa Respers France de CNN

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