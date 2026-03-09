¿Por qué se disparó el precio del petróleo hasta los US$ 100 por barril?

Una interrupción histórica en la producción mundial de petróleo hizo que los precios del crudo rompieran el lunes la barrera…

Sin que se vislumbre un final para la guerra con Irán, los futuros del petróleo podrían tener considerablemente más margen para subir aún más.

De hecho, los precios del petróleo estuvieron muy cerca de alcanzar los US$ 120 por barril durante la noche antes de que surgieran informes de que las naciones occidentales discutirían medidas para aliviar los altos precios del combustible. Eso redujo un poco la tensión en el mercado. Pero no mucho.

El lunes por la mañana, los futuros del petróleo estaban un 11 % más altos. Tanto el petróleo estadounidense como el Brent, el referente internacional, rondan su mayor aumento en un solo día en dólares por barril en la historia.

Los futuros del petróleo estadounidense subieron US$ 8 por barril, hasta U$ 99, y los futuros del Brent subieron US$ 9, hasta US$ 101. Ni el petróleo estadounidense ni el Brent han subido nunca tanto como US$ 11 en un solo día. El récord anterior en un solo día (US$ 10,75) se estableció el 6 de junio de 2008.

La última vez que el petróleo cotizó por encima de los US$ 100 fue a raíz del ataque de Rusia a Ucrania. El petróleo superó los US$ 100 en marzo de 2022 y se mantuvo alrededor de ese nivel hasta el 19 de julio de 2022. Desde entonces no había vuelto a tocar los tres dígitos.

La guerra con Irán ha impulsado los precios del petróleo por dos razones principales: un cierre casi total del estrecho de Ormuz y una desaceleración de la producción de petróleo en Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz es una vía fluvial estrecha por la que transita el 20 % del petróleo mundial en buques tanque. Irán ha amenazado con atacar a cualquier petrolero que atraviese el estrecho. Eso ha provocado un estancamiento en las recogidas y entregas de petróleo en la región.

El 20 % estimado de suministro interrumpido es aproximadamente el doble del récord establecido durante la Crisis de Suez de 1956-1957, según datos históricos de Rapidan Energy Group.

La guerra también ha eliminado de facto la capacidad excedentaria, porque Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han quedado desconectados de los mercados petroleros mundiales. La capacidad excedentaria mide cuánto más de producción de petróleo podría volver a ponerse en marcha rápidamente, si fuera necesario, y normalmente sirve como amortiguador en los mercados energéticos.

“El resultado es un mercado sin un colchón significativo. No hay un productor de ajuste que pueda intervenir”, escribió Bob McNally, fundador y presidente de Rapidan, en una nota a los clientes.

Como el petróleo no se está moviendo, los productores de la región rica en petróleo se han quedado sin espacio para almacenar su crudo. No les ha quedado más remedio que ralentizar su producción.

A medida que los precios del petróleo se han disparado, también lo han hecho los precios de la gasolina. Los precios de la gasolina en Estados Unidos han subido unos 50 centavos en una semana hasta US$ 3,48 por galón, más alto que en cualquier momento de cualquiera de los mandatos del presidente Donald Trump.

La buena noticia: el mundo tiene mucho petróleo. Estábamos sentados sobre un exceso de oferta antes de la guerra, lo que explica por qué el petróleo había sido tan barato, cotizando alrededor de US$ 60 por barril antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.

Los operadores de petróleo no creen que el petróleo a US$ 100 haya llegado para quedarse. Mirando hacia los contratos de entrega en 2027 y 2028, los futuros del petróleo cotizan en torno a los US$ 60 y tantos, señaló Dan Pickering, fundador y director de inversiones de Pickering Energy Partners.

La mala noticia: esta guerra con Irán está durando más de lo que la mayoría de los operadores había esperado inicialmente. Los picos históricos en los precios del petróleo reflejan que la complacencia inicial está dando paso a la dura realidad de que la guerra no va a terminar en cuestión de días.

“Yo diría que el movimiento está un poco sobredimensionado en el muy corto plazo, pero si de aquí a finales de marzo no hay una mejora del tráfico alrededor del estrecho, podríamos ir a US$ 150 por barril”, dijo Homayoun Falakshahi, analista principal de investigación de crudo en Kpler.

Mientras tanto, los Gobiernos están trabajando para aliviar parte de la presión sobre los precios en el mercado: los ministros de finanzas de las naciones del G7 se reunirán el lunes para discutir una liberación conjunta de reservas de petróleo. Y el Gobierno de Trump siguió promoviendo un plan para proporcionar seguros a los buques tanque que pasen por el estrecho, después de que las aseguradoras marítimas dijeran que no cubrirían a los barcos en la región si eran atacados.

La Casa Blanca también dijo que trabajaría para asegurar escoltas navales para los barcos, pero no ha surgido un plan, y las compañías navieras han dicho que dudan en atravesar la región mientras el conflicto continúe.

Mientras tanto, a falta de una solución convincente al cierre del estrecho, los precios del petróleo seguirán subiendo.

“Cuanto más alto vaya el precio, más presión habrá sobre la administración Trump para hacer algo para proteger el estrecho”, dijo Pickering. “Cuanto más tiempo tarde en reabrirse, más presión alcista sobre el precio. Un ciclo que se refuerza”.

