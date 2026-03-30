¿Por qué el tetracampeón mundial Max Verstappen considera retirarse de la F1?

Puede que sea cuatro veces campeón del mundo y una de las figuras más emblemáticas de la Fórmula 1, pero…

Puede que sea cuatro veces campeón del mundo y una de las figuras más emblemáticas de la Fórmula 1, pero Max Verstappen no está disfrutando de su carrera en el deporte que tanto amó.

Desde hace un tiempo, el neerlandés se muestra inquieto e insatisfecho con el rumbo que está tomando la F1, hasta el punto de que ahora considera abiertamente abandonar el deporte por completo al final de la temporada.

La frustración del piloto de 28 años volvió a hacerse patente tras su octavo puesto en el Gran Premio de Japón este fin de semana, expresando su descontento a los medios después de la carrera.

“Me repito a mí mismo todos los días que intente disfrutarlo. Es muy difícil”, declaró Verstappen a BBC Sport.

“Estoy pensando en todo lo que pasa en este paddock. En privado, estoy muy contento. Pero esperas 24 carreras, esta vez 22, cuando normalmente son 24, y entonces te preguntas: ¿merece la pena?

“¿O disfruto más estando en casa con mi familia, viendo más a mis amigos cuando no estoy compitiendo?”.

Es una crítica demoledora para el deporte que una de sus mayores estrellas ya no disfrute de la competición.

Muchos de sus problemas se derivan de las nuevas regulaciones que han cambiado la forma en que los equipos y pilotos elaboran estrategias durante las carreras. Ahora se centra más la atención en la gestión de la batería a bordo y en el uso de la energía eléctrica para mejorar el rendimiento.

A principios de este año, Verstappen declaró que le costaba divertirse con las nuevas regulaciones, describiendo el deporte como “un poco como la Fórmula E con esteroides”, argumentando que ya no se trata de carreras puras.

Además de sus problemas dentro del deporte, Verstappen también está entrando en una nueva etapa de su vida fuera de las pistas. La estrella y su pareja de toda la vida dieron la bienvenida a su primer hijo el año pasado, y parece que Verstappen está disfrutando de pasar tiempo de calidad con su familia.

También disfruta trabajando en otros proyectos fuera del deporte, tanto que la idea de viajar la mayor parte del año —para competir con autos que no le gustan— ya no le resulta tan atractiva.

“Es totalmente contrario a conducir”, añadió Verstappen. “Llega un punto en que simplemente no es lo que quiero hacer.

“Ganar mucho dinero, genial. Pero al final, ya no se trata de dinero, porque esta siempre ha sido mi pasión, ¿verdad? De niño, esto era lo que quería hacer, y en aquel entonces no tenía ni idea de lo que iba a lograr.

“Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. Y sí, ahora mismo, no es el caso”.

Incluso antes de la carrera del domingo, se notaba que Verstappen estaba irritable.

La semana pasada, el piloto se negó a responder preguntas en una rueda de prensa a menos que un periodista en particular —con quien había tenido un problema por una pregunta anterior— abandonara la sala.

Fue otro síntoma de su actual descontento con el deporte, que parece estar causándole más problemas de los que resuelve en su vida.

El contexto obvio de sus comentarios es que Verstappen ya no domina el deporte como antes.

Durante años, el piloto de Red Bull fue la referencia, a menudo dominando las carreras sin que sus rivales pudieran desafiar su superioridad.

Pero esos cuatro títulos mundiales consecutivos entre 2021 y 2024 ahora parecen un recuerdo lejano, ya que el neerlandés parece incapaz de competir con los líderes del campeonato en lo que va de temporada.

Repitió la hazaña en el Gran Premio de Japón, donde el italiano Kimi Antonelli, de 19 años, consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada. El piloto de Mercedes terminó con más de 13 segundos de ventaja sobre su rival más cercano, tras su primera victoria en China hace dos semanas.

Antonelli es el segundo piloto más joven en ganar una carrera de F1. ¿El más joven? Verstappen, por supuesto.

A pesar de presenciar un relevo generacional, el piloto neerlandés afirma que puede aceptar terminar en la mitad de la parrilla siempre y cuando siga disfrutando del deporte. Y, por supuesto, no confirma que se retirará definitivamente al final de la temporada.

Sin embargo, sus últimas declaraciones aumentarán la presión sobre el organismo rector del deporte para que escuche lo que él y otros pilotos le están diciendo.

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