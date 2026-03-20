¿Por qué el Gobierno de Trump está suavizando las sanciones sobre ciertos cargamentos de petróleo iraní?

Funcionarios del Gobierno de Trump están haciendo un esfuerzo desesperado para asegurar cada barril de petróleo disponible en medio de…

Funcionarios del Gobierno de Trump están haciendo un esfuerzo desesperado para asegurar cada barril de petróleo disponible en medio de una creciente crisis energética, incluso si eso implica levantar sanciones contra el mismo país con el que están en guerra.

Pero a tres semanas del conflicto con Irán, la administración se está quedando sin opciones para contener el alza descontrolada de los precios del petróleo y la gasolina.

Funcionarios del Gobierno de Trump estiman ahora en privado que los altos precios provocados por la guerra podrían persistir durante meses, especialmente mientras se intensifican los combates en Medio Oriente y el paso por el estrecho de Ormuz sigue siendo casi imposible, dijeron tres personas familiarizadas con las discusiones internas.

Estados Unidos ya ha agotado sus principales herramientas de política para aliviar el shock de oferta que afecta a la economía global, señalaron esas fuentes. Las opciones restantes van desde ser poco efectivas hasta profundamente impopulares.

“Esta es la mayor disrupción en los mercados petroleros que se pueda imaginar”, dijo Neelesh Nerurkar, exfuncionario sénior del Departamento de Energía durante el Gobierno de Trump. “El déficit es tan grande que las medidas disponibles quedan empequeñecidas frente a la cantidad de petróleo que no está llegando al mercado”.

El Gobierno de Trump ya acordó liberar cientos de millones de barriles de sus reservas estratégicas, flexibilizó algunas sanciones al petróleo ruso y tomó medidas internas para acelerar el flujo de crudo dentro de EE. UU.

Sin embargo, esas acciones han hecho poco para frenar el aumento de precios a nivel global. El Brent, referencia internacional del petróleo, alcanzó los US$112 por barril el viernes, cerca de máximos no vistos en tres años y medio. Los precios de la gasolina en EE. UU. también han subido con fuerza, con un promedio nacional que se acerca a los US$ 4 por galón.

Ahora, los funcionarios están yendo más lejos al eliminar temporalmente sanciones sobre cargamentos de petróleo iraní que actualmente están en el mar, una medida que permitirá a aliados con escasez de suministro comprarlos.

La imagen de esta decisión resulta incómoda: mientras EE.UU. intenta debilitar militarmente al régimen iraní, al mismo tiempo le permitiría beneficiarse económicamente. Es un reconocimiento implícito de la intensa presión económica y política que Irán ha ejercido sobre EE.UU. al cerrar el estrecho de Ormuz.

Y para el presidente Donald Trump, la situación es particularmente incómoda. Después de criticar repetidamente al expresidente Barack Obama por enviar dinero a Irán como parte del acuerdo nuclear, ahora Trump está, en la práctica, incentivando a Irán a aumentar sus ventas de petróleo.

Sin embargo, dentro de una administración que intenta manejar las consecuencias crecientes de la guerra, se consideró que el beneficio de inyectar aproximadamente 140 millones de barriles adicionales a un mercado cada vez más escaso valía la pena.

Funcionarios del Gobierno de Trump han adoptado la idea en los últimos días, minimizando la importancia financiera para Irán de permitir que otros países compren el petróleo que ya tiene en el mar.

Ese petróleo eventualmente habría sido comprado por China a pesar de las sanciones de EE.UU., argumentan. En cambio, los aliados estadounidenses podrían adquirirlo, aliviando sus necesidades inmediatas de suministro a un precio apenas superior al que China habría pagado.

“Irán iba a vender esos barriles de todas formas”, dijo una de las personas familiarizadas con las discusiones. “En lugar de ir a China, hacemos que se pueda vender a Tailandia o Vietnam”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió la medida como “usar los barriles iraníes contra Teherán para mantener bajos los precios mientras continuamos la Operación Furia Épica”.

“Irán tendrá dificultades para acceder a los ingresos generados y Estados Unidos seguirá manteniendo la máxima presión sobre Irán y su capacidad de acceder al sistema financiero internacional”, escribió en X.

Aun así, se espera que Irán obtenga alguna ganancia por la venta de estos barriles en un mercado donde los precios han subido más de un tercio desde que comenzó la guerra. Y aunque el suministro adicional podría ofrecer cierto alivio, es probable que su impacto sea de corta duración. Los 140 millones de barriles disponibles equivalen aproximadamente a un día y medio del consumo mundial de petróleo, según la Administración de Información Energética de EE.UU.

“Si siguen esta estrategia y permiten que los compradores adquieran este petróleo en el mar, se venderá rápidamente”, dijo Gregory Brew, analista sénior de Eurasia Group. “Después nos enfrentaremos a la interesante posibilidad de levantar sanciones al petróleo iraní en general”.

En un comunicado, la portavoz de Donald Trump en la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo que Trump y su equipo “han considerado todas las opciones disponibles para mitigar estas disrupciones a corto plazo y han actuado rápidamente cuando ha sido necesario”.

“En última instancia, una vez que se cumplan los objetivos militares, los precios del petróleo y la gasolina volverán a bajar rápidamente, incluso podrían estar por debajo de los niveles previos a los ataques”, afirmó.

La decisión de levantar incluso algunas sanciones a Irán refleja la difícil situación en la que se encuentra el Gobierno de Trump, tratando de equilibrar sus objetivos de guerra a largo plazo con las consecuencias inmediatas para la economía y la posición política del presidente.

Trump ha restado importancia al impacto en los precios, argumentando que la guerra vale cualquier “dolor a corto plazo” para los estadounidenses. El viernes, desestimó las preguntas sobre el plan de la Casa Blanca para restablecer el tráfico a través del estrecho de Ormuz, afirmando que “en algún momento, se abrirá por sí solo”.

Esto ha dejado a aliados extranjeros y empresas petroleras en la incertidumbre, preparándose para una interrupción prolongada. Incluso dentro del Gobierno, la planeación de las siguientes fases del conflicto ha estado limitada a un pequeño grupo de asesores cercanos a Trump, dificultando que otros funcionarios anticipen lo que vendrá.

“Están un poco resignados a observar”, dijo una de las fuentes. “La forma en que esta administración ha manejado su política es con un grupo muy reducido, que solo se amplía cuando hay que resolver problemas”.

El Gobierno podría pronto flexibilizar regulaciones ambientales sobre ciertas mezclas de gasolina de verano, con la esperanza de reducir los precios en EE.UU., dijeron las fuentes.

Pero el efecto sería limitado, especialmente porque el Gobierno ha tomado esa medida cada verano desde 2022. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que aún no se ha tomado una decisión al respecto y aseguró que todavía hay “muchas opciones sobre la mesa” que el Gobierno está barajando para hacer frente a los precios del petróleo y el gas.

Mientras tanto, los funcionarios han descartado otras opciones más extremas. Asesores de Trump han asegurado a las compañías petroleras que no hay planes de imponer restricciones a las exportaciones de petróleo y gas, ante el temor de que eso desestabilice los mercados globales sin aumentar significativamente la oferta interna.

Bessent también descartó que el Gobierno intervenga directamente en los mercados petroleros para frenar el alza de precios.

Aunque sugirió que EE.UU. podría liberar más petróleo de sus reservas estratégicas, no hay planes inmediatos para hacerlo. EE. UU. y decenas de países ya acordaron liberar 400 millones de barriles, un proceso que tomará meses.

En este contexto, la realidad es clara, dicen expertos en energía: el Gobierno de EE.UU. se acerca rápidamente a una decisión binaria: encontrar una forma de reabrir el estrecho de Ormuz o prepararse para una creciente cadena de consecuencias económicas dolorosas.

“El matiz aquí es que no hay matiz”, dijo Landon Derentz, exfuncionario de seguridad nacional y energía durante los Gobiernos de Obama, Trump y Biden. “Nadie tiene una solución clara”.

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