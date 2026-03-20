Petro niega vínculos con el narcotráfico y su gobierno dice que no ha sido notificado de posibles investigaciones en EE.UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este viernes tener algún vínculo con grupos del narcotráfico, luego de que se…

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este viernes tener algún vínculo con grupos del narcotráfico, luego de que se difundieran reportes de medios sobre posibles investigaciones de Estados Unidos contra el mandatario por este motivo, al tiempo que la Embajada de Colombia en Washington dijo que no ha recibido ninguna notificación sobre alguna posible indagatoria.

“En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mia con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario dedique diez años de mi vida, y con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia, a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso de la República y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que denominó la época de la gobernanza paramilitar”, escribió Petro en su cuenta de X.

En su publicación, Petro citó el tuit de un medio colombiano, que a su vez retomó un artículo del diario estadounidense The New York Times en el que se informó que, según fuentes, al menos dos oficinas de fiscales federales de EE.UU. estaban investigando posibles vínculos de Petro con el narcotráfico, en específico, reuniones con criminales y donaciones a su campaña presidencial.

Al respecto, el gobierno de Colombia, a través de su Embajada en Estados Unidos, descalificó el reporte con el argumento de que está “basado en fuentes anónimas y falto de hallazgos”.

“Ninguna autoridad competente (de EE.UU.) ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones a las que hace referencia dicho reporte. Las insinuaciones allí contenidas carecen de fundamento jurídico y fáctico”, señaló la Embajada en un comunicado publicado en X.

La Embajada se posicionó en el mismo sentido de Petro, al decir que el mandatario “ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, al que se vio obligado tras denunciar actos ilícitos”.

CNN contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos para pedir comentarios sobre el caso y está en espera de respuesta.

La respuesta a los señalamientos contra Petro llega mientras Colombia y Estados Unidos se acercan cada vez más después de un periodo de tensa relación.

La semana pasada, Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieron una llamada telefónica de casi media hora. La conversación por teléfono —la segunda entre ambos líderes desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025— se centró en la cooperación energética, los esfuerzos para combatir el narcotráfico y la situación en Venezuela.

Esta llamada ocurrió después de meses de tensiones entre Washington y Bogotá, en las que Trump incluso dijo que Petro es un líder narcotraficante, algo que el mandatario colombiano repetidamente negó.

Luego de un período marcado por insultos públicos, el fin de la ayuda financiera a Colombia, amenazas de sanciones y fricciones diplomáticas, Petro y Trump tuvieron una primera conversación telefónica el 7 de enero de este año.

Esa primera conversación se produjo apenas unos días después de una operación militar estadounidense en Caracas que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas. Maduro niega ser responsable de algún delito y la próxima semana espera una nueva audiencia judicial en Nueva York.

Durante ese primer contacto en enero, Trump y Petro acordaron restablecer canales directos de comunicación, lo que abrió la puerta a un acercamiento diplomático tras meses de deterioro en la relación bilateral.

Casi un mes después, el martes 3 de febrero, los presidentes finalmente se vieron cara a cara en Washington. Fue una reunión que ambos calificaron como “muy buena” y dijeron que dejó un “aire optimista”.

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