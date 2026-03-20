Pedro Sánchez anuncia la congelación de los alquileres en España en respuesta a la crisis por la guerra en Medio Oriente

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la congelación temporal de los alquileres como parte de un paquete de…

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la congelación temporal de los alquileres como parte de un paquete de medidas destinadas a mitigar las consecuencias económicas del conflicto con Irán.

“Hoy hemos llegado a un acuerdo entre los dos grupos políticos que componemos este Gobierno de coalición progresista, para aprobar un segundo real decreto ley que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al que aplicamos en crisis previas”, declaró Sánchez el viernes, aunque la medida aún debe ser ratificada por el Parlamento, donde su coalición gobernante no cuenta con mayoría.

La congelación de los alquileres propuesta forma parte de un paquete de 80 medidas económicas que supondrán un coste total de 5.000 millones de euros para el Gobierno español, y es similar a las medidas adoptadas para afrontar la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Sánchez se ha manifestado abiertamente en contra del conflicto en Medio Oriente y reiteró sus críticas en su discurso a la nación. “Estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos”, afirmó.

Entre las demás medidas anunciadas el viernes se incluyen varias iniciativas destinadas a profundizar la transición de España hacia las energías renovables, como las subvenciones para la instalación de paneles solares y bombas de calor.

Sánchez afirmó que este compromiso con la transición energética significa que España está “mejor preparada” que casi cualquier otro país comparable para afrontar la crisis energética derivada de la guerra con Irán.

The-CNN-Wire

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