Paul McCartney ofrece un concierto en Los Ángeles ante un público lleno de celebridades

En un fin de semana en el que millones de estadounidenses salieron a las calles para decir no a los…

En un fin de semana en el que millones de estadounidenses salieron a las calles para decir no a los “reyes”, una multitud íntima y repleta de estrellas en Hollywood se presentó en apoyo de un “caballero” del Reino Unido.

Stevie Nicks, Taylor Swift, Margot Robbie, Billie Eilish y Ringo Starr estuvieron entre quienes se reunieron para escuchar a Paul McCartney tocar el segundo de dos conciertos en el histórico Fonda Theatre la noche del sábado.

Interpretando un repertorio cargado de clásicos de los Beatles y Wings, McCartney en gran medida evitó la política, salvo por burlarse de los pasos de baile del presidente Donald Trump; un momento que se ganó abucheos del público al mencionarse el nombre del presidente, quienes habían entregado sus teléfonos antes del concierto.

Para quienes consiguieron entradas muy codiciadas para el concierto en el acogedor teatro con capacidad para 1.200 personas, la música fue un escape y un bálsamo muy necesarios.

“Siento que el arte y la comunidad y cualquier tipo de reunión en torno a algo que vaya a levantarnos o a acercarnos más entre nosotros en nuestra ciudad, eso es el antídoto para tiempos difíciles”, dijo a CNN antes del concierto Derek Heath, un diseñador gráfico de 39 años. “Creo que, de manera inherente, esta experiencia encaja dentro del mundo de luchar contra la tiranía y luchar contra el odio”.

Mientras hacía fila para entrar al recinto, Annika Ahmed, una mujer de 44 años empleada por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, dijo que anteriormente asistió a varios mítines de “No Kings”, pero se saltó el de ese día para esperar en la fila en el Fonda antes del concierto. Miles de personas acudieron en Los Ángeles el sábado, uniéndose a millones en todo el país, para protestar contra Trump.

Ahmed dijo que, aunque no podía asistir a la protesta, se sentía bien por brindar su apoyo a “alguien que esperamos que tenga buenos valores y buenas ideas sobre cómo deberían ser las cosas”, refiriéndose a McCartney.

Esperaba con ansias escuchar “Blackbird”, un solemne tema acústico que McCartney escribió en medio del movimiento por los derechos civiles de la década de 1960 en Estados Unidos, inspirado por los Little Rock Nine. No se sintió decepcionada.

Además del éxito de 1968, McCartney tocó una selección de clásicos de los Beatles, incluidos “Help!”, “Something” y “I’ve Just Seen a Face”. También interpretó algunos temazos de Wings, incluidos “Band on the Run” y “Let Me Roll It”, entre muchos otros durante su set de dos horas.

Algunos de los éxitos políticos de los Beatles, como “Revolution” —una respuesta al tenso período de protestas políticas en oposición a la guerra de Vietnam— y el himno antibélico de McCartney “Pipes of Peace” no llegaron a la lista de canciones.

Muchos en el público —que también incluía a los actores Steve Carrell, Laura Dern y Dakota Johnson, entre otros— cantaron y lloraron mientras McCartney tocaba, en particular durante “Hey Jude” y “Let It Be”.

McCartney anunció la semana pasada su 19.º álbum de estudio titulado “The Boys of Dungeon Lane”, que saldrá en mayo.

The-CNN-Wire

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